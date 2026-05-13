Каллас розкритикувала стан оборонного виробництва Європи

Каллас хоче більше зброї для ЄС

Верховна представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила про розчарування темпами розвитку оборонної промисловості в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її заяві після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

За її словами, попри зростання виробництва, нинішні темпи не відповідають потребам безпеки.

Виробництво є, але темпи не ті

Каллас зазначила, що у країнах ЄС збільшилося виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається.

"Складається враження, що промисловість не нарощує виробництво так, як ми очікували", - додала Каллас.

Однією з ключових проблем вона назвала роздробленість європейського оборонного ринку. Різні правила закупівель і відмінні стандарти в країнах ЄС ускладнюють запуск масштабного серійного виробництва.

За словами Каллас, оборонні компанії прямо вказують на ці перешкоди як на головний фактор, що стримує розвиток галузі.

Європа шукає рішення для посилення оборони

Міністри оборони ЄС вже обговорили ситуацію з представниками промисловості та шукають способи прискорити виробництво.

Каллас наголосила, що Європі потрібно швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше закривати прогалини у військових можливостях.

"Стримування працює лише тоді, коли воно є переконливим. Демонстрація слабкості лише провокує агресію", - зазначила європосадовиця.

Вона також підкреслила, що рівень обороноздатності Європи напряму впливає на безпекову ситуацію, зокрема з огляду на довгострокові ризики з боку Росії.

Після початку повномасштабної війни Євросоюз значно збільшив оборонні витрати та запустив нові програми підтримки. Зокрема, йдеться про ініціативу обсягом 150 мільярдів євро, яка передбачає спільні закупівлі та розвиток оборонної промисловості.

Топ коментарі
На відміну від США, які використовують обмежену кількість уніфікованих систем, армії країн ЄС оперують величезною кількістю типів озброєння:

Танки: ЄС використовує близько 17 різних типів основних бойових танків, тоді як США - лише 1.
Бойові літаки: У Європі експлуатується 20 типів винищувачів проти 6 у США.
Артилерія: Навіть у межах одного калібру (155 мм) існують відмінності в допусках снарядів, що ускладнює їх взаємозамінність на полі бою.
Це призводить до того, що виробники не можуть запустити єдину гігантську конвеєрну лінію, бо кожен замовник вимагає специфічних модифікацій.
13.05.2026 00:40 Відповісти
мені іноді здається, шо Пані Калас це єдина людина яку би я запросив на кофе...
13.05.2026 00:39 Відповісти
Які гарні слова. Але Європа вже знайшла ідеальне рішення для посилення своєї оборони...
13.05.2026 00:42 Відповісти
і це нормально, бо не можна співати в хорі в якому один рудий баран фальшивить
13.05.2026 00:46 Відповісти
В цих снарядах ше різна кільків пороху - є різновидності для різних дистанцій стрільби!!
Саме через це наші часто ризикують у кілзоні , бо доводиться бути ближче до цілі
13.05.2026 00:49 Відповісти
кожне дуло розщітане на певну кількість пороха, а розірватися на позиції не сама гарна ідея...
13.05.2026 00:53 Відповісти
Cтаном на весну 2026 року ситуація з європейським винищувачем 6-го покоління (NGF/FCAS) близька до критичної. Основна причина - конфлікт інтересів між Францією та Німеччиною.
На сьогодні в Європі існують два конкуруючі проєкти, і жоден із них не є «загальноєвропейським»:
1. FCAS (Франція, Німеччина, Іспанія) - на межі краху.
Проєкт Future Combat Air System, запущений ще у 2017 році, зараз перебуває в «смертельному піке».
Французька компанія Dassault Aviation наполягає на повному контролі над розробкою самого літака, вважаючи свій досвід (проєкт Rafale) унікальним. Німецький Airbus вимагає рівного розподілу робіт та інтелектуальної власності.
Різні вимоги армій: Франції потрібен літак, здатний нести ядерну зброю та базуватися на авіаносцях. Для Німеччини ці функції не є пріоритетними, що здорожчує та ускладнює конструкцію.
2. GCAP (Велика Британія, Італія, Японія) - успішний конкурент.
Поки континентальна Європа сперечається, проєкт Global Combat Air Programme (колишній Tempest) демонструє значний прогрес:
У квітні 2026 року було створено спільне підприємство Edgewing, яке отримало перший великий контракт на проектування.
13.05.2026 00:51 Відповісти
пап Вітя пішов по ші...
13.05.2026 00:57 Відповісти
Чому не виходить домовитись?

Суверенітет проти інтеграції: Франція бачить у винищувачі символ своєї «стратегічної автономії» і не хоче ділитися секретними технологіями.

Гроші та робочі місця: Кожна країна хоче, щоб більша частина від 100-мільярдного бюджету проєкту витрачалася на її власних заводах.

Інтелектуальна власність: Німеччина боїться стати просто «спонсором» французьких технологій, не отримавши доступу до креслень.

Ситуація з FCAS є яскравим підтвердженням про роздробленість: замість одного потужного європейського винищувача, регіон ризикує отримати два (або жодного), що знову змусить країни купувати американські літаки.
13.05.2026 01:25 Відповісти
Так Європа 70+ років ні з ким не воювала, тобто атрофувалися майже всі впк
13.05.2026 00:49 Відповісти
Справа не у вiйнах, а у тому що Европу десь з ПМВ принижували США.

Агресивне пропагування фемiнiзму як абсолюту жiночоi незалежностi та ЛГБТ одночасно - невiдворотно б'е по iнституту сiм'i в ближньому часi, та демографiчнiй кризi у дальньому, поза залежнiстю вiд того, погано ЛГБТ чи добре.

Додайте сюди активну мiграцiю - i отримаемо ситуацiю, коли середньоевропейський загнаний куколд нiчого не може подiяти з жiночкою, яка незалежна для нього, але цiлком залежна для Абдулли.

Дайте цiй формулi настоятись 15-20 рокiв, i отримаете стадо овець, яке можна драти в новорiчну нiч, а воно у вiдповiдь буде лише безпорадно блеяти. ВПК же пiдiймають яструби, а не вiвцi.
13.05.2026 01:24 Відповісти
Ага, у поганому озброєнні Європи винуваті ЛГБТ. Геніально!
13.05.2026 09:23 Відповісти
Спецiально для таких як ти, пiдкреслив слово "одночасно" - нi ж, все одно свою мантру про геiв треба написати)))
13.05.2026 13:37 Відповісти
Не перекручуй. ЛГБТ це загальна абревіатура людей з нетрадиційною орієнтацією, й геї тільки одні з них. Я не писав конкретно про них. Щодо традиційної сім"ї, то її інститут вже давно розвалився, й фемінізм це наслідок, а не причина. Причина у покращенні загальносвітового рівня життя, в якому як чоловіки, так й жінки можуть спокійно існувати самі по собі. Відповідно немає потреби у створенні так званого сімейного союзу. Але до оборонного виробництва це все немає ніякого стосунку.
13.05.2026 13:52 Відповісти
Звичайно ж мае, тому що обороноздатнiсть суспiльства - це прямий наслiдок його готовностi воювати, що е прямим наслiдком характеру войовничостi, адже саме войовничiсть суспiльства примушуе його мислити категорiями вiйни як дii на знищення супротивника.

На характер войовничостi прямо впливае так звана "маскулiннiсть" - тобто мужнiсть, тобто готовнiсть вiдбивати свое силою, а не здавати його всiм бажаючим.

Коли тобi декiлька поколiнь вбивають комплекс вини та меншовартостi перед ким завгодно - у тебе ця мужнiсть просто купiюеться, i нацiя становиться нацiею куколдiв.

Як це працюе - ти можеш побачити на прикладi власноi краiни, коли забите ТЦК (силовою часткою) та пропагандою стиля "не розкачуйте човна, бо ви працюете на РФ" (моральною часткою) населення - нiчого не може вдiяти з вiдвертими грабiжниками-узурпаторами влади.



Ви серйозно вважаете що ось це - буде пiдiймати ВПК або готуватись до вiйни? Да вам ще у 2022 або у 2023 р. провели опитування, з якого стало видно що майже всi чкурнуть зi своеi краiни, а не будуть ii захищати.

Це рак, друже. I цей рак до Европи цiлеспрямовано заносили США, щоб ii послабити.
I до речi - в краiнах де нема цiеi пухлини - з войовничистю все добре - Польща, Прибалтика, Венгрiя, Турцiя, Украiна як приклад. Тут живуть злобнi бородатi вояки
13.05.2026 14:24 Відповісти
Хто каже, що ВВП (ПКС) економісти вважають, тому що їм нема чого робити, помиляються. Подивіться на начебто могутню за номіналом економіку ЄС або США.
13.05.2026 00:55 Відповісти
Емм... Як верховна представниця Европи може критикувати темпи виробництва в Европi?

Це як ми з вами розкритикуемо нашу власну кiмнату за бардак у нiй.
I цi дiтлахи потiм дивуються, чому в рашцi на них нiхто не звертае уваги.
13.05.2026 01:05 Відповісти
а оці червоні тримбульки ніяк не налаштовуються.
мабуть 12 рочків раніше був гарніший програміст....
13.05.2026 01:14 Відповісти
 
 