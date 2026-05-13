Каллас розкритикувала стан оборонного виробництва Європи

Верховна представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила про розчарування темпами розвитку оборонної промисловості в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її заяві після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

За її словами, попри зростання виробництва, нинішні темпи не відповідають потребам безпеки.

Виробництво є, але темпи не ті

Каллас зазначила, що у країнах ЄС збільшилося виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається.

"Складається враження, що промисловість не нарощує виробництво так, як ми очікували", - додала Каллас.

Однією з ключових проблем вона назвала роздробленість європейського оборонного ринку. Різні правила закупівель і відмінні стандарти в країнах ЄС ускладнюють запуск масштабного серійного виробництва.

За словами Каллас, оборонні компанії прямо вказують на ці перешкоди як на головний фактор, що стримує розвиток галузі.

Європа шукає рішення для посилення оборони

Міністри оборони ЄС вже обговорили ситуацію з представниками промисловості та шукають способи прискорити виробництво.

Каллас наголосила, що Європі потрібно швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше закривати прогалини у військових можливостях.

"Стримування працює лише тоді, коли воно є переконливим. Демонстрація слабкості лише провокує агресію", - зазначила європосадовиця.

Вона також підкреслила, що рівень обороноздатності Європи напряму впливає на безпекову ситуацію, зокрема з огляду на довгострокові ризики з боку Росії.

Після початку повномасштабної війни Євросоюз значно збільшив оборонні витрати та запустив нові програми підтримки. Зокрема, йдеться про ініціативу обсягом 150 мільярдів євро, яка передбачає спільні закупівлі та розвиток оборонної промисловості.

