УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
858 9

ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню після мирної угоди РФ та України, - Каллас

Кая Каллас

У рамках гарантій безпеки після укладення перемирʼя у війні РФ проти України, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня, цитує "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль ЄС

Так, ЄС пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як складову гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди з РФ.

"Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню", - заявила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС у червні перерахує Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро: його спрямують на дрони

Що будуть робити?

  • Вона зазначила, що європейські супутники також можуть "відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій".

"Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього", - додала головна дипломатка ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорює оборонну підтримку України та безпекові загрози, - Каллас

Автор: 

моніторинг (216) перемир’я (1065) Каллас Кая (506) війна в Україні (8304) припинення вогню (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОБСЄ вже моніторила. Прямо перед собою нічого не бачила, а тут з орбіти ...
показати весь коментар
12.05.2026 19:49 Відповісти
із супутника роботу АГСа краще видно.
показати весь коментар
12.05.2026 19:54 Відповісти
Как только - так и сразу. Какие молодцы, однако.
показати весь коментар
12.05.2026 19:49 Відповісти
В чому гарантії безпеки? Вуайєризм - то збочення.
показати весь коментар
12.05.2026 19:57 Відповісти
Притула це ти? Сподиваюсь твий супутник зараз заглядае у дупу путина 😂
показати весь коментар
12.05.2026 20:36 Відповісти
По закінченню кар'єри політикіні, беремо в 95квартал...
показати весь коментар
12.05.2026 20:13 Відповісти
СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ - ЗБРОЯ . МОНІТОРИНГ ЄС - ЦЕ ПАПІР "ДО ОДНОГО МІСЦЯ"
показати весь коментар
12.05.2026 20:14 Відповісти
Ще б через дірку в паркані помоніторили - це точно зупинить кацапів.
показати весь коментар
12.05.2026 20:24 Відповісти
Воно зараз у найвищій точці траєкторії балістики. Україна десь там унизу далеко йому зараз не до цього, космичний масштаб
показати весь коментар
12.05.2026 20:39 Відповісти
 
 