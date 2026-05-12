ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню після мирної угоди РФ та України, - Каллас

У рамках гарантій безпеки після укладення перемирʼя у війні РФ проти України, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня, цитує "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль ЄС

Так, ЄС пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як складову гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди з РФ.

"Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню", - заявила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС у червні перерахує Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро: його спрямують на дрони

Що будуть робити?

Вона зазначила, що європейські супутники також можуть "відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій".

"Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього", - додала головна дипломатка ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорює оборонну підтримку України та безпекові загрози, - Каллас