ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню після мирної угоди РФ та України, - Каллас
У рамках гарантій безпеки після укладення перемирʼя у війні РФ проти України, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню.
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня, цитує "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Роль ЄС
Так, ЄС пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як складову гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди з РФ.
"Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню", - заявила Каллас.
Що будуть робити?
- Вона зазначила, що європейські супутники також можуть "відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій".
"Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього", - додала головна дипломатка ЄС.
