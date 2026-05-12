ЕС будет вести спутниковый мониторинг прекращения огня после мирного соглашения между РФ и Украиной, — Каллас

В рамках гарантий безопасности после заключения перемирия в войне РФ против Украины Спутниковый центр ЕС может осуществлять мониторинг прекращения огня.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль ЕС

В частности, ЕС предлагает мониторинг прекращения огня с помощью спутников в качестве составляющей гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения с РФ.

"Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает укрепление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку в мониторинге прекращения огня", - заявила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в июне перечислит Украине первый транш кредита на 90 млрд евро: его направят на дроны

Что будут делать?

Она отметила, что европейские спутники также могут "отслеживать теневой флот России и помогать предотвращать обход санкций".

"Министры также обсудили модернизацию двух учебных центров для украинских военных, и я благодарю те государства-члены, которые уже предоставили финансирование для этого", - добавила главная дипломатка ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС обсуждает оборонную поддержку Украины и угрозы безопасности, - Каллас