ЕС будет вести спутниковый мониторинг прекращения огня после мирного соглашения между РФ и Украиной, — Каллас
В рамках гарантий безопасности после заключения перемирия в войне РФ против Украины Спутниковый центр ЕС может осуществлять мониторинг прекращения огня.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Роль ЕС
В частности, ЕС предлагает мониторинг прекращения огня с помощью спутников в качестве составляющей гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения с РФ.
"Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает укрепление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку в мониторинге прекращения огня", - заявила Каллас.
Что будут делать?
- Она отметила, что европейские спутники также могут "отслеживать теневой флот России и помогать предотвращать обход санкций".
"Министры также обсудили модернизацию двух учебных центров для украинских военных, и я благодарю те государства-члены, которые уже предоставили финансирование для этого", - добавила главная дипломатка ЕС.
