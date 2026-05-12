РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
713 9

ЕС будет вести спутниковый мониторинг прекращения огня после мирного соглашения между РФ и Украиной, — Каллас

Кая Каллас

В рамках гарантий безопасности после заключения перемирия в войне РФ против Украины Спутниковый центр ЕС может осуществлять мониторинг прекращения огня.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая, цитирует "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль ЕС

В частности, ЕС предлагает мониторинг прекращения огня с помощью спутников в качестве составляющей гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения с РФ.

"Мы продвигаем нашу работу над гарантиями безопасности ЕС для Украины, когда будет перемирие. Это включает укрепление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку в мониторинге прекращения огня", - заявила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в июне перечислит Украине первый транш кредита на 90 млрд евро: его направят на дроны

Что будут делать?

  • Она отметила, что европейские спутники также могут "отслеживать теневой флот России и помогать предотвращать обход санкций".

"Министры также обсудили модернизацию двух учебных центров для украинских военных, и я благодарю те государства-члены, которые уже предоставили финансирование для этого", - добавила главная дипломатка ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС обсуждает оборонную поддержку Украины и угрозы безопасности, - Каллас

Автор: 

мониторинг (181) перемирие (1721) Каллас Кая (423) война в Украине (8232) прекращения огня (442)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОБСЄ вже моніторила. Прямо перед собою нічого не бачила, а тут з орбіти ...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:49 Ответить
із супутника роботу АГСа краще видно.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:54 Ответить
Как только - так и сразу. Какие молодцы, однако.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:49 Ответить
В чому гарантії безпеки? Вуайєризм - то збочення.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:57 Ответить
Притула це ти? Сподиваюсь твий супутник зараз заглядае у дупу путина 😂
показать весь комментарий
12.05.2026 20:36 Ответить
По закінченню кар'єри політикіні, беремо в 95квартал...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:13 Ответить
СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ - ЗБРОЯ . МОНІТОРИНГ ЄС - ЦЕ ПАПІР "ДО ОДНОГО МІСЦЯ"
показать весь комментарий
12.05.2026 20:14 Ответить
Ще б через дірку в паркані помоніторили - це точно зупинить кацапів.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:24 Ответить
Воно зараз у найвищій точці траєкторії балістики. Україна десь там унизу далеко йому зараз не до цього, космичний масштаб
показать весь комментарий
12.05.2026 20:39 Ответить
 
 