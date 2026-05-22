Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур висловив впевненість в тому, що його країна "готова краще, ніж НАТО в цілому" до ймовірної російської агресії.

Про це він сказав у коментарі виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Про готовність до можливого нападу

Певкур вказав на систему призову та резервні і Збройні сили Естонії, які "можуть бути готові до дій дуже швидко", а також на велику кількість військових навчань і присутність військових НАТО в країні.

Про порушення повітряного простору дронами

Естонського міністра також запитали, чи Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії, чи це випадкові інциденти, на що він відповів:

"Можливі обидва варіанти. Є два способи це зробити. Один — це радіоелектронне придушення, а інший — підробка сигналів".

Певкур додав, що естонські чиновники мають бути дуже "прозорими" щодо того, що відбувається, щоб бути впевненими, що естонська громадська думка продовжує підтримувати Україну, оскільки однією з цілей Росії є підрив підтримки Києва в країнах НАТО.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

