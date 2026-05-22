Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур
Міністр оборони Естонії Ганно Певкур висловив впевненість в тому, що його країна "готова краще, ніж НАТО в цілому" до ймовірної російської агресії.
Про це він сказав у коментарі виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Про готовність до можливого нападу
Певкур вказав на систему призову та резервні і Збройні сили Естонії, які "можуть бути готові до дій дуже швидко", а також на велику кількість військових навчань і присутність військових НАТО в країні.
Про порушення повітряного простору дронами
Естонського міністра також запитали, чи Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії, чи це випадкові інциденти, на що він відповів:
"Можливі обидва варіанти. Є два способи це зробити. Один — це радіоелектронне придушення, а інший — підробка сигналів".
Певкур додав, що естонські чиновники мають бути дуже "прозорими" щодо того, що відбувається, щоб бути впевненими, що естонська громадська думка продовжує підтримувати Україну, оскільки однією з цілей Росії є підрив підтримки Києва в країнах НАТО.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
В любому випадку всі нафтоналивні порти пітьми на Балтиці будуть знищені у перші ж дні можливого її нападу на естонців.
Так і естонські війська в один момент якось опиняться у Пскові...
Забули, як фіни одним батальйоном оточували і знищували дивізії совєтів в 1940? І це сталін тоді не воював проти України. Могут павтаріть.