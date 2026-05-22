680 11

Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур висловив впевненість в тому, що його країна "готова краще, ніж НАТО в цілому" до ймовірної російської агресії.

Про це він сказав у коментарі виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Про готовність до можливого нападу 

Певкур вказав на систему призову та резервні і Збройні сили Естонії, які "можуть бути готові до дій дуже швидко", а також на велику кількість військових навчань і присутність військових НАТО в країні.

Про порушення повітряного простору дронами 

Естонського міністра також запитали, чи Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії, чи це випадкові інциденти, на що він відповів:

"Можливі обидва варіанти. Є два способи це зробити. Один — це радіоелектронне придушення, а інший — підробка сигналів".

Певкур додав, що естонські чиновники мають бути дуже "прозорими" щодо того, що відбувається, щоб бути впевненими, що естонська громадська думка продовжує підтримувати Україну, оскільки однією з цілей Росії є підрив підтримки Києва в країнах НАТО.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Топ коментарі
+2
Дуже самовпевнено,при всій повазі до естонців..ЗС Естонії-7200 осіб.Є декілька батальйонів НАТО,теж без досвіду.Країна за площею дорівнює 1-й області України.Тобто при масованому нападі можуть не встигнуть провести мобілізацію.Дронами користуватись тільки вчаться.
22.05.2026 21:08 Відповісти
+1
В Естонії є ракети "ATACAMS" і не тільки.
В любому випадку всі нафтоналивні порти пітьми на Балтиці будуть знищені у перші ж дні можливого її нападу на естонців.
22.05.2026 21:04 Відповісти
Ого..
22.05.2026 20:29 Відповісти
взагалі то у путіна швидше за усе під прицілом Литва
22.05.2026 20:35 Відповісти
Так в литовців ще памперси не висохли так вони перелякались ОДНОГО дрона ,що всі в укриття побігли .
22.05.2026 20:46 Відповісти
22.05.2026 20:46 Відповісти
Не смотря на "успехи" Трампа , НАТО все еще существует. Можно и позаявлять без особой опасности.
22.05.2026 20:39 Відповісти
22.05.2026 20:39 Відповісти
Ну да ви готові ,досвід ще з 1940 року маєте ,коли вас совіти без жодного пострілу окупували
22.05.2026 20:42 Відповісти
22.05.2026 20:42 Відповісти
Таких яєць ще ніхто не бачив 😁
22.05.2026 20:53 Відповісти
22.05.2026 21:04 Відповісти
І що? Ну може є там атакамси. Вони навіть завести двигуни не встигнуть, всі бази накриють від арти до Кінджалів. Краще хай риють тунель до фінів щоб здриснути звідтам. Спаливши все за собою. Бо тікати нікуди буде, Сувалки перекриють перед тим
22.05.2026 21:32 Відповісти
Вкакаються перекривати. У нас теж лякали і відрізанням через Західну Україну і через південь на Молдову і Київ за 3 дня. Закінчилося все заходом ЗСУ на Курщину і страхом ***** втратити АЕС (Трамп врятував - чи може хто реально вірить, що наших вибили звідти, а не довелось виводити війська на його вимогу з усіми негативними наслідками?)
Так і естонські війська в один момент якось опиняться у Пскові...
Забули, як фіни одним батальйоном оточували і знищували дивізії совєтів в 1940? І це сталін тоді не воював проти України. Могут павтаріть.
22.05.2026 22:26 Відповісти
22.05.2026 21:08 Відповісти
Из Украины многого не видно, не вам судить о том, готова ли Эстония или нет. Не вам комментировать, пановэээ.
22.05.2026 21:34 Відповісти
 
 