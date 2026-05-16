"Жодної доброї волі з боку Росії": Естонія продовжила закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ у нічний час
Уряд Естонії продовжив закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією у нічний час доби ще на три місяці.
Про це повідомляє естонський мовник ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Обмеження на кордоні продовжено
Нічне закриття прикордонних переходів на східному кордоні країни з Росією продовжено до кінця серпня.
Обмеження стосуються пунктів у Лухамаа та Койдулі. Вони будуть відкриті щодня з 7:00 до 19:00 до кінця серпня.
Крім того, обмеження стосуватимуться пішохідного переходу в Нарві. З 15 червня години роботи пішохідного пункту пропуску "Нарва-1" будуть скорочені з 7:00 до 23:00 та з 7:00 до 19:00.
Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що рішення, прийняте три місяці тому, було доречним і заслуговує на продовження.
"Російська сторона не виявила жодної доброї волі своєю поведінкою протягом останніх трьох місяців, і тому ми не вважаємо за можливе послабити прикордонний режим. Прикордонники адаптувалися, і тепер ми можемо набагато краще використовувати нашу робочу силу там, де вона найбільше потрібна — для захисту державного кордону", - сказав естонський міністр.
Що передувало?
Нагадаємо, що в лютому 2026 року Естонія на три місяці закрила автомобільні прикордонні пункти Лухамаа та Койдула в Естонії будуть закриті для всього руху на ніч. Причиною такого рішення естонського уряду стали прикордонні інциденти з боку РФ.
Єстонці - вчиться на помилках українців . Ніззя бути толерантними до болотних істот