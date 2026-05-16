УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8551 відвідувач онлайн
Новини Естонія захищає кордон із Росією
1 232 7

"Жодної доброї волі з боку Росії": Естонія продовжила закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ у нічний час

Естонія залишить закритими пункти пропуску на кордоні з РФ уночі

Уряд Естонії продовжив закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією у нічний час доби ще на три місяці.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обмеження на кордоні продовжено 

Нічне закриття прикордонних переходів на східному кордоні країни з Росією продовжено до кінця серпня.

Обмеження стосуються пунктів у Лухамаа та Койдулі. Вони будуть відкриті щодня з 7:00 до 19:00 до кінця серпня.

Крім того, обмеження стосуватимуться пішохідного переходу в Нарві. З 15 червня години роботи пішохідного пункту пропуску "Нарва-1" будуть скорочені з 7:00 до 23:00 та з 7:00 до 19:00.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що рішення, прийняте три місяці тому, було доречним і заслуговує на продовження.

"Російська сторона не виявила жодної доброї волі своєю поведінкою протягом останніх трьох місяців, і тому ми не вважаємо за можливе послабити прикордонний режим. Прикордонники адаптувалися, і тепер ми можемо набагато краще використовувати нашу робочу силу там, де вона найбільше потрібна — для захисту державного кордону", - сказав естонський міністр.

Читайте також: Естонія оновлює стратегію безпеки з урахуванням ризику окупації

Що передувало?

Нагадаємо, що в лютому 2026 року Естонія на три місяці закрила  автомобільні прикордонні пункти Лухамаа та Койдула в Естонії будуть закриті для всього руху на ніч. Причиною такого рішення естонського уряду стали прикордонні інциденти з боку РФ.

Читайте також: Естонія на три місяці закриє нічний рух на кордоні з Росією

Автор: 

кордон (4983) росія (70016) Естонія (1824)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Естонські санкції be like
показати весь коментар
16.05.2026 23:55 Відповісти
а чого б взагалі паРашу не закрити в кордонах..нехай би гнили істоти в своєму болоті
показати весь коментар
17.05.2026 00:06 Відповісти
скрепні ******* путіна, але втікають з рассії. зескот любить зеленського, але втікає за кордон і повертатись не збирається
показати весь коментар
17.05.2026 00:21 Відповісти
В Естонії ніяк ще не зрозуміють, що вже настав час будувати на кордоні з Росією бетонну стіну заввишки 10 метрів, шириною 5 метрів та з арматурою не тонше 50 мм....
показати весь коментар
17.05.2026 03:17 Відповісти
Взагалі росіян пущати ніззя- ці ЖДУНИ готують списки і адреси для нападу, як було в Україні. І до речі Портнов цім керував .
Єстонці - вчиться на помилках українців . Ніззя бути толерантними до болотних істот
показати весь коментар
17.05.2026 06:47 Відповісти
 
 