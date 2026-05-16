"Никакой доброй воли со стороны России": Эстония продлила закрытие пунктов пропуска на границе с РФ в ночное время
Правительство Эстонии продлило закрытие пограничных пунктов на границе с Россией в ночное время суток еще на три месяца.
Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Ограничения на границе продлены
Ночное закрытие пограничных переходов на восточной границе страны с Россией продлено до конца августа.
Ограничения касаются пунктов в Лухамаа и Койдули. Они будут открыты ежедневно с 7:00 до 19:00 до конца августа.
Кроме того, ограничения коснутся пешеходного перехода в Нарве. С 15 июня часы работы пешеходного пункта пропуска "Нарва-1" будут сокращены с 7:00 до 23:00 и с 7:00 до 19:00.
Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что решение, принятое три месяца назад, было уместным и заслуживает продления.
"Российская сторона не проявила никакой доброй воли своим поведением в течение последних трех месяцев, и поэтому мы не считаем возможным ослабить пограничный режим. Пограничники адаптировались, и теперь мы можем гораздо лучше использовать нашу рабочую силу там, где она больше всего нужна - для защиты государственной границы", - сказал эстонский министр.
Что предшествовало?
Напомним, что в феврале 2026 года Эстония на три месяца закрыла автомобильные пограничные пункты Лухамаа и Койдула в Эстонии, которые будут закрыты для всего движения на ночь. Причиной такого решения эстонского правительства стали пограничные инциденты со стороны РФ.
Єстонці - вчиться на помилках українців . Ніззя бути толерантними до болотних істот