Новости Эстония защищает границу с Россией
"Никакой доброй воли со стороны России": Эстония продлила закрытие пунктов пропуска на границе с РФ в ночное время

Правительство Эстонии продлило закрытие пограничных пунктов на границе с Россией в ночное время суток еще на три месяца.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения на границе продлены 

Ночное закрытие пограничных переходов на восточной границе страны с Россией продлено до конца августа.

Ограничения касаются пунктов в Лухамаа и Койдули. Они будут открыты ежедневно с 7:00 до 19:00 до конца августа.

Кроме того, ограничения коснутся пешеходного перехода в Нарве. С 15 июня часы работы пешеходного пункта пропуска "Нарва-1" будут сокращены с 7:00 до 23:00 и с 7:00 до 19:00.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что решение, принятое три месяца назад, было уместным и заслуживает продления.

"Российская сторона не проявила никакой доброй воли своим поведением в течение последних трех месяцев, и поэтому мы не считаем возможным ослабить пограничный режим. Пограничники адаптировались, и теперь мы можем гораздо лучше использовать нашу рабочую силу там, где она больше всего нужна - для защиты государственной границы", - сказал эстонский министр.

Что предшествовало?

Напомним, что в феврале 2026 года Эстония на три месяца закрыла автомобильные пограничные пункты Лухамаа и Койдула в Эстонии, которые будут закрыты для всего движения на ночь. Причиной такого решения эстонского правительства стали пограничные инциденты со стороны РФ.

Естонські санкції be like
16.05.2026 23:55 Ответить
а чого б взагалі паРашу не закрити в кордонах..нехай би гнили істоти в своєму болоті
17.05.2026 00:06 Ответить
Тому шо логістичний бізнес сімейства каллас працює цілодобово
17.05.2026 07:08 Ответить
скрепні ******* путіна, але втікають з рассії. зескот любить зеленського, але втікає за кордон і повертатись не збирається
17.05.2026 00:21 Ответить
В Естонії ніяк ще не зрозуміють, що вже настав час будувати на кордоні з Росією бетонну стіну заввишки 10 метрів, шириною 5 метрів та з арматурою не тонше 50 мм....
17.05.2026 03:17 Ответить
Взагалі росіян пущати ніззя- ці ЖДУНИ готують списки і адреси для нападу, як було в Україні. І до речі Портнов цім керував .
Єстонці - вчиться на помилках українців . Ніззя бути толерантними до болотних істот
17.05.2026 06:47 Ответить
Пацик..Ти надивився шмарахвону
17.05.2026 07:09 Ответить
 
 