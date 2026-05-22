Эстония готова к возможной агрессии РФ лучше, чем НАТО в целом, - министр обороны Певкур

Министр обороны Эстонии Ганно Певкур выразил уверенность в том, что его страна "готова лучше, чем НАТО в целом" к возможной российской агрессии.

Об этом он сказал в комментарии изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

О готовности к возможному нападению 

Певкур указал на систему призыва и резервные Вооруженные силы Эстонии, которые "могут быть готовы к действиям очень быстро", а также на большое количество военных учений и присутствие военных НАТО в стране.

О нарушении воздушного пространства дронами 

Эстонского министра также спросили, перенаправляет ли Россия намеренно украинские дроны в воздушное пространство Балтии или это случайные инциденты, на что он ответил:

"Возможны оба варианта. Есть два способа это сделать. Один - это радиоэлектронное подавление, а другой - подделка сигналов".

Певкур добавил, что эстонские чиновники должны быть очень "прозрачными" в отношении происходящего, чтобы быть уверенными, что эстонская общественность продолжает поддерживать Украину, поскольку одной из целей России является подрыв поддержки Киева в странах НАТО.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Топ комментарии
+1
Дуже самовпевнено,при всій повазі до естонців..ЗС Естонії-7200 осіб.Є декілька батальйонів НАТО,теж без досвіду.Країна за площею дорівнює 1-й області України.Тобто при масованому нападі можуть не встигнуть провести мобілізацію.Дронами користуватись тільки вчаться.
22.05.2026 21:08 Ответить
Ого..
22.05.2026 20:29 Ответить
взагалі то у путіна швидше за усе під прицілом Литва
22.05.2026 20:35 Ответить
Так в литовців ще памперси не висохли так вони перелякались ОДНОГО дрона ,що всі в укриття побігли .
22.05.2026 20:46 Ответить
Не смотря на "успехи" Трампа , НАТО все еще существует. Можно и позаявлять без особой опасности.
22.05.2026 20:39 Ответить
Ну да ви готові ,досвід ще з 1940 року маєте ,коли вас совіти без жодного пострілу окупували
22.05.2026 20:42 Ответить
Таких яєць ще ніхто не бачив 😁
22.05.2026 20:53 Ответить
В Естонії є ракети "ATACAMS" і не тільки.
В любому випадку всі нафтоналивні порти пітьми на Балтиці будуть знищені у перші ж дні можливого її нападу на естонців.
22.05.2026 21:04 Ответить
І що? Ну може є там атакамси. Вони навіть завести двигуни не встигнуть, всі бази накриють від арти до Кінджалів. Краще хай риють тунель до фінів щоб здриснути звідтам. Спаливши все за собою. Бо тікати нікуди буде, Сувалки перекриють перед тим
22.05.2026 21:32 Ответить
Дуже самовпевнено,при всій повазі до естонців..ЗС Естонії-7200 осіб.Є декілька батальйонів НАТО,теж без досвіду.Країна за площею дорівнює 1-й області України.Тобто при масованому нападі можуть не встигнуть провести мобілізацію.Дронами користуватись тільки вчаться.
22.05.2026 21:08 Ответить
Из Украины многого не видно, не вам судить о том, готова ли Эстония или нет. Не вам комментировать, пановэээ.
22.05.2026 21:34 Ответить
 
 