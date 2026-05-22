Эстония готова к возможной агрессии РФ лучше, чем НАТО в целом, - министр обороны Певкур

Министр обороны Эстонии Ганно Певкур выразил уверенность в том, что его страна "готова лучше, чем НАТО в целом" к возможной российской агрессии.

Об этом он сказал в комментарии изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

О готовности к возможному нападению

Певкур указал на систему призыва и резервные Вооруженные силы Эстонии, которые "могут быть готовы к действиям очень быстро", а также на большое количество военных учений и присутствие военных НАТО в стране.

О нарушении воздушного пространства дронами

Эстонского министра также спросили, перенаправляет ли Россия намеренно украинские дроны в воздушное пространство Балтии или это случайные инциденты, на что он ответил:

"Возможны оба варианта. Есть два способа это сделать. Один - это радиоэлектронное подавление, а другой - подделка сигналов".

Певкур добавил, что эстонские чиновники должны быть очень "прозрачными" в отношении происходящего, чтобы быть уверенными, что эстонская общественность продолжает поддерживать Украину, поскольку одной из целей России является подрыв поддержки Киева в странах НАТО.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

