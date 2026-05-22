Эстония готова к возможной агрессии РФ лучше, чем НАТО в целом, - министр обороны Певкур
Министр обороны Эстонии Ганно Певкур выразил уверенность в том, что его страна "готова лучше, чем НАТО в целом" к возможной российской агрессии.
Об этом он сказал в комментарии изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
О готовности к возможному нападению
Певкур указал на систему призыва и резервные Вооруженные силы Эстонии, которые "могут быть готовы к действиям очень быстро", а также на большое количество военных учений и присутствие военных НАТО в стране.
О нарушении воздушного пространства дронами
Эстонского министра также спросили, перенаправляет ли Россия намеренно украинские дроны в воздушное пространство Балтии или это случайные инциденты, на что он ответил:
"Возможны оба варианта. Есть два способа это сделать. Один - это радиоэлектронное подавление, а другой - подделка сигналов".
Певкур добавил, что эстонские чиновники должны быть очень "прозрачными" в отношении происходящего, чтобы быть уверенными, что эстонская общественность продолжает поддерживать Украину, поскольку одной из целей России является подрыв поддержки Киева в странах НАТО.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В любому випадку всі нафтоналивні порти пітьми на Балтиці будуть знищені у перші ж дні можливого її нападу на естонців.