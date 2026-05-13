Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП. Франція та Британія проти, - Politico
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам виділяти на допомогу для України по 0,25 відсотка ВВП.
Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пропозиція Рютте
За даними джерел видання, цю пропозицію Рютте озвучив на закритій зустрічі послів НАТО ще наприкінці минулого місяця.
Ця ідея з’явилася у відповідь на розчарування деяких країн-союзниць нерівномірними внесками на допомогу Україні. Зокрема, як зауважує видання, країни Північної та Балтійської імперій, Нідерланди та Польща виплачують Україні більший відсоток свого ВВП на військову допомогу, ніж багато інших союзників.
Згідно з власною оцінкою НАТО, якщо союзники схвалять цю ідею, Україна отримає втричі більше допомоги - 143 мільярди доларів. Тоді як торік Україна отримала від союзників допомогу у сфері безпеки на суму 45 мільярдів доларів.
Скептицизм серед союзників
Однак, за даними Politico, пропозиція Рютте викликала скептицизм у деяких союзників, зокрема Франції та Великої Британії.
"Це означає, що вона навряд чи буде реалізована в нинішньому вигляді. Будь-яка ціль для всього альянсу має бути узгоджена всіма членами НАТО", - йдеться у статті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль