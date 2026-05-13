Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП. Франція та Британія проти, - Politico

Генсек НАТО пропонує закріпити 0,25% ВВП на допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам виділяти на допомогу для України по 0,25 відсотка ВВП. 

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пропозиція Рютте 

За даними джерел видання, цю пропозицію Рютте озвучив на закритій зустрічі послів НАТО ще наприкінці минулого місяця.

Ця ідея з’явилася у відповідь на розчарування деяких країн-союзниць нерівномірними внесками на допомогу Україні. Зокрема, як зауважує видання, країни Північної та Балтійської імперій, Нідерланди та Польща виплачують Україні більший відсоток свого ВВП на військову допомогу, ніж багато інших союзників.

Згідно з власною оцінкою НАТО, якщо союзники схвалять цю ідею, Україна отримає втричі більше допомоги - 143 мільярди доларів. Тоді як торік Україна отримала від союзників допомогу у сфері безпеки на суму 45 мільярдів доларів.

Скептицизм серед союзників

Однак, за даними Politico, пропозиція Рютте викликала скептицизм у деяких союзників, зокрема Франції та Великої Британії.

"Це означає, що вона навряд чи буде реалізована в нинішньому вигляді. Будь-яка ціль для всього альянсу має бути узгоджена всіма членами НАТО", - йдеться у статті.

правда, їх єдність ще ніхто не випробовував)
13.05.2026 21:26 Відповісти
Та вони може і не зовсім проти . Це просто з гуманних почуттів - щоб українськи чиновники не вдавилися , або від ожиріння не померли .
13.05.2026 21:29 Відповісти
коаліція - це тільки збори для спільних фото
13.05.2026 21:43 Відповісти
НАТО сильне своєю єдністю!
13.05.2026 21:22 Відповісти
отдайте наши деньги!
Насколько мне не изменяет память эти два "государства" громче всех с 2022 г. кричали о продолжении войны, никто не помнит???
13.05.2026 22:01 Відповісти
Видається більш економічно вигіднішим виробництво в Україні. У нас досить багато захищених підземних приміщень де можна безпечно виробляти зброю. Ну от уявіть що є гроші але в кого купувати і з якою націнкою? Та ще й треба доставити і передати ЗСУ. Ми можемо створювати сотні невеликих виробництв для виготовлення компонентів і запчастин. Декілька років тому писали що велику частину запчастин до пошкодженої військової техніки можна друкувати на порошкових прінтерах. Я не знаю чи це у нас зараз впроваджено, але хотілось би щоб така технологія була у великих підрозділах, що в рази б пришвидчило ремонтні роботи.
13.05.2026 22:19 Відповісти
Що за "Північна" та "балтійська" імперії?
13.05.2026 22:27 Відповісти
англія як гарант, могла б віддати нашу зброю, яку забрали за БМ, і далі буде мати право бути проти як завгодно
14.05.2026 01:27 Відповісти
Потужни союзнички, классика жанра.
