Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП. Франция и Великобритания против, — Politico
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил союзникам выделять на помощь Украине по 0,25 процента ВВП.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Предложение Рютте
По данным источников издания, это предложение Рютте озвучил на закрытой встрече послов НАТО еще в конце прошлого месяца.
Эта идея появилась в ответ на разочарование некоторых стран-союзниц неравномерными взносами на помощь Украине. В частности, как отмечает издание, страны Северной и Балтийской империй, Нидерланды и Польша выделяют Украине больший процент своего ВВП на военную помощь, чем многие другие союзники.
Согласно собственной оценке НАТО, если союзники одобрят эту идею, Украина получит в три раза больше помощи — 143 миллиарда долларов. Тогда как в прошлом году Украина получила от союзников помощь в сфере безопасности на сумму 45 миллиардов долларов.
Скептицизм среди союзников
Однако, по данным Politico, предложение Рютте вызвало скептицизм у некоторых союзников, в частности Франции и Великобритании.
"Это означает, что она вряд ли будет реализована в нынешнем виде. Любая цель для всего Альянса должна быть согласована всеми членами НАТО", — говорится в статье.
