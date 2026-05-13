Новости Помощь Украине от НАТО
Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП. Франция и Великобритания против, — Politico

Генсек НАТО предлагает закрепить 0,25% ВВП на помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил союзникам выделять на помощь Украине по 0,25 процента ВВП. 

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Предложение Рютте 

По данным источников издания, это предложение Рютте озвучил на закрытой встрече послов НАТО еще в конце прошлого месяца.

Эта идея появилась в ответ на разочарование некоторых стран-союзниц неравномерными взносами на помощь Украине. В частности, как отмечает издание, страны Северной и Балтийской империй, Нидерланды и Польша выделяют Украине больший процент своего ВВП на военную помощь, чем многие другие союзники.

Согласно собственной оценке НАТО, если союзники одобрят эту идею, Украина получит в три раза больше помощи — 143 миллиарда долларов. Тогда как в прошлом году Украина получила от союзников помощь в сфере безопасности на сумму 45 миллиардов долларов.

Скептицизм среди союзников

Однако, по данным Politico, предложение Рютте вызвало скептицизм у некоторых союзников, в частности Франции и Великобритании.

"Это означает, что она вряд ли будет реализована в нынешнем виде. Любая цель для всего Альянса должна быть согласована всеми членами НАТО", — говорится в статье.

правда, їх єдність ще ніхто не випробовував)
Та вони може і не зовсім проти . Це просто з гуманних почуттів - щоб українськи чиновники не вдавилися , або від ожиріння не померли .
+1
Видається більш економічно вигіднішим виробництво в Україні. У нас досить багато захищених підземних приміщень де можна безпечно виробляти зброю. Ну от уявіть що є гроші але в кого купувати і з якою націнкою? Та ще й треба доставити і передати ЗСУ. Ми можемо створювати сотні невеликих виробництв для виготовлення компонентів і запчастин. Декілька років тому писали що велику частину запчастин до пошкодженої військової техніки можна друкувати на порошкових прінтерах. Я не знаю чи це у нас зараз впроваджено, але хотілось би щоб така технологія була у великих підрозділах, що в рази б пришвидчило ремонтні роботи.
показать весь комментарий
13.05.2026 22:19 Ответить
НАТО сильне своєю єдністю!
отдайте наши деньги!
13.05.2026 21:31 Ответить
коаліція - це тільки збори для спільних фото
13.05.2026 21:43 Ответить
Насколько мне не изменяет память эти два "государства" громче всех с 2022 г. кричали о продолжении войны, никто не помнит???
13.05.2026 22:01 Ответить
Що за "Північна" та "балтійська" імперії?
13.05.2026 22:27 Ответить
англія як гарант, могла б віддати нашу зброю, яку забрали за БМ, і далі буде мати право бути проти як завгодно
14.05.2026 01:27 Ответить
Потужни союзнички, классика жанра.
14.05.2026 02:17 Ответить
 
 