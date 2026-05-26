УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
673 11

Країни Балтії готуються до загрози РФ і вивчають український досвід укриттів, - Politico

Український досвід укриттів став потрібен країнам східного флангу НАТО

На тлі інцидентів із дронами поблизу кордонів НАТО країни Балтії посилюють інтерес до українських рішень у сфері укриттів і оборони, побоюючись швидкої ескалації з боку РФ. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається, що останніми тижнями до українських виробників оборонної продукції та фахівців із цивільного захисту звернулися компанії з країн Балтії щодо можливості закупівлі бомбосховищ.

Генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко підтвердив, що такі переговори дійсно тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати НАТО вже у 2029 році, - командувач ЗС Німеччини Броєр

"Так, це правда. Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення проти російської агресії, якщо вона станеться. Щоб захистити своїх людей", - сказав Федірко в коментарі Politico.

Зростання занепокоєння через інциденти з дронами

Поштовхом до нової хвилі інтересу стали інциденти з порушенням повітряного простору країн Балтії. Зокрема, минулого тижня президента та прем’єр-міністра Литви евакуювали до укриттів після появи дрона поблизу кордону з Білоруссю.

Міністерство оборони Литви повідомило, що після цього було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Подібні випадки останнім часом також фіксували в Латвії та Естонії.

У Politico зазначають, що зростання кількості інцидентів із дронами в повітряному просторі країн ЄС посилило занепокоєння на східному фланзі НАТО щодо здатності оборони швидко реагувати на можливу ескалацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур

Автор: 

НАТО (7192) Балтія (394) дрони (8244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Щодо укриттів, якщо чесно, в Україні немає ЖОДНОГО досвіду. Для цього мають бути укриття.
показати весь коментар
26.05.2026 10:32 Відповісти
+5
Армия сельских бомжей и зеков проиграет балтийским странам.
показати весь коментар
26.05.2026 10:43 Відповісти
+5
то невелика частина, а більшість сидить в коридорах, або в напівпідвальних приміщеннях своїх будинків
показати весь коментар
26.05.2026 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щодо укриттів, якщо чесно, в Україні немає ЖОДНОГО досвіду. Для цього мають бути укриття.
показати весь коментар
26.05.2026 10:32 Відповісти
Ви не применшуйте, країни Балтії можуть повчитися в української "еліти" куди і як витрачати бюджетні гроші. Наприклад непогано вони витратили сотні мільярдів на будівництво доріг, з яких мали собі величезні відкати. Ще накралися на закупівлі яєць, дізеля, однострорїв та навіть дронів по двойнихї-тройних цінах. Звичайно бомбосховищ немає, зате є по всій Україні "Династії". Прибалти піклуються про свій народ і українська влада піклувалася про свій - своє оточення, яке іншого походження. То ж немає чого навчатися у влади, є чого навчитися у простих військових!!!
показати весь коментар
26.05.2026 12:02 Відповісти
Армия сельских бомжей и зеков проиграет балтийским странам.
показати весь коментар
26.05.2026 10:43 Відповісти
просто чекаю на другий фронт, скоріше би кацапи нарвалиь на Нарву, а то члєнінградці занадто спокійно себе чухають.
показати весь коментар
26.05.2026 10:51 Відповісти
Что они там изучают, как бабло пилить на схемках? У нас люди на пятый год войны в паркингах сидят и метро. Смешно
показати весь коментар
26.05.2026 10:58 Відповісти
то невелика частина, а більшість сидить в коридорах, або в напівпідвальних приміщеннях своїх будинків
показати весь коментар
26.05.2026 11:07 Відповісти
Согласен, но Зе уродам главное чтобы была красивая картинка для иностранных импортнеров...
показати весь коментар
26.05.2026 11:19 Відповісти
Якраз по радіо слухав програму про рускіх в Ризі.Якби не знав,що то в Ризі чи в Давганпілс,то подумав би,що то місцеві москалі з Донецька або Одеси аргументують свою любов до рашки та *****(((А мололодь...по 4 мови знають,але мріють на рускам,музика на рускам,але хотіли б жити десь в ЄС,наприклад в Іспаніїї,але не в рашці(((
показати весь коментар
26.05.2026 11:08 Відповісти
У них когнитивный диссонанс, жить хотят в Европе, но русский запашок оставить тоже желают. Я бы их переселил в трущобы матушки немытой чтобы поднали всю суть узкого мира. А то там в голове насрано походу
показати весь коментар
26.05.2026 11:22 Відповісти
Вони відповіли кореспонденту,що якраз в рашці ніколи не були і жити там категорично не бажають.
показати весь коментар
26.05.2026 11:52 Відповісти
Ну пусть метро копают тогда. Другого опыта у нас для них нет. Ну и в учебных заведениях и детсадах в подвалах хотя бы плесень со стен сошкрябать. У нас на 5й год войны и до этого руки не дошли.
показати весь коментар
26.05.2026 11:35 Відповісти
 
 