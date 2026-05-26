Країни Балтії готуються до загрози РФ і вивчають український досвід укриттів, - Politico

На тлі інцидентів із дронами поблизу кордонів НАТО країни Балтії посилюють інтерес до українських рішень у сфері укриттів і оборони, побоюючись швидкої ескалації з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається, що останніми тижнями до українських виробників оборонної продукції та фахівців із цивільного захисту звернулися компанії з країн Балтії щодо можливості закупівлі бомбосховищ.

Генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко підтвердив, що такі переговори дійсно тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати НАТО вже у 2029 році, - командувач ЗС Німеччини Броєр

"Так, це правда. Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення проти російської агресії, якщо вона станеться. Щоб захистити своїх людей", - сказав Федірко в коментарі Politico.

Зростання занепокоєння через інциденти з дронами

Поштовхом до нової хвилі інтересу стали інциденти з порушенням повітряного простору країн Балтії. Зокрема, минулого тижня президента та прем’єр-міністра Литви евакуювали до укриттів після появи дрона поблизу кордону з Білоруссю.

Міністерство оборони Литви повідомило, що після цього було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Подібні випадки останнім часом також фіксували в Латвії та Естонії.

У Politico зазначають, що зростання кількості інцидентів із дронами в повітряному просторі країн ЄС посилило занепокоєння на східному фланзі НАТО щодо здатності оборони швидко реагувати на можливу ескалацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур