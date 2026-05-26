Країни Балтії готуються до загрози РФ і вивчають український досвід укриттів, - Politico
На тлі інцидентів із дронами поблизу кордонів НАТО країни Балтії посилюють інтерес до українських рішень у сфері укриттів і оборони, побоюючись швидкої ескалації з боку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Зокрема зазначається, що останніми тижнями до українських виробників оборонної продукції та фахівців із цивільного захисту звернулися компанії з країн Балтії щодо можливості закупівлі бомбосховищ.
Генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко підтвердив, що такі переговори дійсно тривають.
"Так, це правда. Це невеликі країни. Вони намагаються знайти найкращі рішення проти російської агресії, якщо вона станеться. Щоб захистити своїх людей", - сказав Федірко в коментарі Politico.
Зростання занепокоєння через інциденти з дронами
Поштовхом до нової хвилі інтересу стали інциденти з порушенням повітряного простору країн Балтії. Зокрема, минулого тижня президента та прем’єр-міністра Литви евакуювали до укриттів після появи дрона поблизу кордону з Білоруссю.
Міністерство оборони Литви повідомило, що після цього було активовано місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Подібні випадки останнім часом також фіксували в Латвії та Естонії.
У Politico зазначають, що зростання кількості інцидентів із дронами в повітряному просторі країн ЄС посилило занепокоєння на східному фланзі НАТО щодо здатності оборони швидко реагувати на можливу ескалацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль