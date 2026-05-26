Страны Балтии готовятся к угрозе со стороны РФ и изучают украинский опыт укрытий, - Politico

Украинский опыт укрытий стал нужен странам восточного фланга НАТО

На фоне инцидентов с дронами вблизи границ НАТО страны Балтии проявляют все больший интерес к украинским решениям в сфере укрытий и обороны, опасаясь скорой эскалации со стороны РФ. 

В частности отмечается, что в последние недели к украинским производителям оборонной продукции и специалистам по гражданской защите обратились компании из стран Балтии относительно возможности закупки бомбоубежищ.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко подтвердил, что такие переговоры действительно ведутся.

"Да, это правда. Это небольшие страны. Они пытаются найти лучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы защитить своих людей", - сказал Федирко в комментарии Politico.

Рост беспокойства из-за инцидентов с дронами

Толчком к новой волне интереса стали инциденты с нарушением воздушного пространства стран Балтии. В частности, на прошлой неделе президента и премьер-министра Литвы эвакуировали в укрытия после появления дрона вблизи границы с Беларусью.

Министерство обороны Литвы сообщило, что после этого была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Подобные случаи в последнее время также фиксировались в Латвии и Эстонии.

В Politico отмечают, что рост количества инцидентов с дронами в воздушном пространстве стран ЕС усилил беспокойство на восточном фланге НАТО относительно способности обороны быстро реагировать на возможную эскалацию.

Щодо укриттів, якщо чесно, в Україні немає ЖОДНОГО досвіду. Для цього мають бути укриття.
26.05.2026 10:32
Ви не применшуйте, країни Балтії можуть повчитися в української "еліти" куди і як витрачати бюджетні гроші. Наприклад непогано вони витратили сотні мільярдів на будівництво доріг, з яких мали собі величезні відкати. Ще накралися на закупівлі яєць, дізеля, однострорїв та навіть дронів по двойнихї-тройних цінах. Звичайно бомбосховищ немає, зате є по всій Україні "Династії". Прибалти піклуються про свій народ і українська влада піклувалася про свій - своє оточення, яке іншого походження. То ж немає чого навчатися у влади, є чого навчитися у простих військових!!!
26.05.2026 12:02
Армия сельских бомжей и зеков проиграет балтийским странам.
26.05.2026 10:43
просто чекаю на другий фронт, скоріше би кацапи нарвалиь на Нарву, а то члєнінградці занадто спокійно себе чухають.
26.05.2026 10:51
Что они там изучают, как бабло пилить на схемках? У нас люди на пятый год войны в паркингах сидят и метро. Смешно
26.05.2026 10:58
то невелика частина, а більшість сидить в коридорах, або в напівпідвальних приміщеннях своїх будинків
26.05.2026 11:07
Согласен, но Зе уродам главное чтобы была красивая картинка для иностранных импортнеров...
26.05.2026 11:19
Якраз по радіо слухав програму про рускіх в Ризі.Якби не знав,що то в Ризі чи в Давганпілс,то подумав би,що то місцеві москалі з Донецька або Одеси аргументують свою любов до рашки та *****(((А мололодь...по 4 мови знають,але мріють на рускам,музика на рускам,але хотіли б жити десь в ЄС,наприклад в Іспаніїї,але не в рашці(((
26.05.2026 11:08
У них когнитивный диссонанс, жить хотят в Европе, но русский запашок оставить тоже желают. Я бы их переселил в трущобы матушки немытой чтобы поднали всю суть узкого мира. А то там в голове насрано походу
26.05.2026 11:22
Вони відповіли кореспонденту,що якраз в рашці ніколи не були і жити там категорично не бажають.
26.05.2026 11:52
Ну пусть метро копают тогда. Другого опыта у нас для них нет. Ну и в учебных заведениях и детсадах в подвалах хотя бы плесень со стен сошкрябать. У нас на 5й год войны и до этого руки не дошли.
26.05.2026 11:35
 
 