Страны Балтии готовятся к угрозе со стороны РФ и изучают украинский опыт укрытий, - Politico

На фоне инцидентов с дронами вблизи границ НАТО страны Балтии проявляют все больший интерес к украинским решениям в сфере укрытий и обороны, опасаясь скорой эскалации со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В частности отмечается, что в последние недели к украинским производителям оборонной продукции и специалистам по гражданской защите обратились компании из стран Балтии относительно возможности закупки бомбоубежищ.

Генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко подтвердил, что такие переговоры действительно ведутся.

"Да, это правда. Это небольшие страны. Они пытаются найти лучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы защитить своих людей", - сказал Федирко в комментарии Politico.

Рост беспокойства из-за инцидентов с дронами

Толчком к новой волне интереса стали инциденты с нарушением воздушного пространства стран Балтии. В частности, на прошлой неделе президента и премьер-министра Литвы эвакуировали в укрытия после появления дрона вблизи границы с Беларусью.

Министерство обороны Литвы сообщило, что после этого была активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Подобные случаи в последнее время также фиксировались в Латвии и Эстонии.

В Politico отмечают, что рост количества инцидентов с дронами в воздушном пространстве стран ЕС усилил беспокойство на восточном фланге НАТО относительно способности обороны быстро реагировать на возможную эскалацию.

