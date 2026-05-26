США планируют существенно сократить военные взносы на нужды НАТО, - Spiegel
Соединенные Штаты намерены значительно сократить свое участие в обеспечении потребностей НАТО, уменьшив количество вооружения и военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
Решение Вашингтона
По информации издания, представитель главы Пентагона Пита Хэгсета во время заседания в конце прошлой недели проинформировал партнеров по Альянсу о планах Вашингтона по перераспределению военной нагрузки. Советник Хэгсета Александр Велез-Грин представил цифры, оказавшиеся значительно более радикальными, чем ожидали в Европе.
В частности, планы США предусматривают:
Сокращение стратегической авиации: значительное уменьшение количества стратегических бомбардировщиков и истребителей (на треть).
Военно-морские силы: сокращение количества американских эсминцев и полный отказ от предоставления подводных лодок для нужд НАТО.
Разведка: европейцы должны самостоятельно обеспечивать собственные беспилотники для разведывательных миссий.
Призыв США к Европе
В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что намерены сохранить в Европе только компонент ядерного сдерживания. Все остальные задачи по конвенционной обороне континента теперь должны лечь на плечи европейских союзников.
В США такой шаг называют "логичным и реалистичным", учитывая, что многие страны Европы начали инвестировать больше средств в свою оборону. Вашингтон требует от союзников конкретных шагов до начала июня, чтобы закрепить новое распределение ответственности на саммите НАТО в Анкаре в июле.
Пресс-секретарь генсека НАТО Марка Рютте, в свою очередь, заявила Spiegel, что в прошлом в планировании существовала "чрезмерная зависимость" от США, и нынешние изменения должны сделать Альянс более самостоятельным и устойчивым.
