США планируют существенно сократить военные взносы на нужды НАТО, - Spiegel

Соединенные Штаты намерены значительно сократить свое участие в обеспечении потребностей НАТО, уменьшив количество вооружения и военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Решение Вашингтона

По информации издания, представитель главы Пентагона Пита Хэгсета во время заседания в конце прошлой недели проинформировал партнеров по Альянсу о планах Вашингтона по перераспределению военной нагрузки. Советник Хэгсета Александр Велез-Грин представил цифры, оказавшиеся значительно более радикальными, чем ожидали в Европе.

В частности, планы США предусматривают:

  • Сокращение стратегической авиации: значительное уменьшение количества стратегических бомбардировщиков и истребителей (на треть).

  • Военно-морские силы: сокращение количества американских эсминцев и полный отказ от предоставления подводных лодок для нужд НАТО.

  • Разведка: европейцы должны самостоятельно обеспечивать собственные беспилотники для разведывательных миссий.

Призыв США к Европе

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что намерены сохранить в Европе только компонент ядерного сдерживания. Все остальные задачи по конвенционной обороне континента теперь должны лечь на плечи европейских союзников.

В США такой шаг называют "логичным и реалистичным", учитывая, что многие страны Европы начали инвестировать больше средств в свою оборону. Вашингтон требует от союзников конкретных шагов до начала июня, чтобы закрепить новое распределение ответственности на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Пресс-секретарь генсека НАТО Марка Рютте, в свою очередь, заявила Spiegel, что в прошлом в планировании существовала "чрезмерная зависимость" от США, и нынешние изменения должны сделать Альянс более самостоятельным и устойчивым.

Правильно-в жопу НАТО, доверять можно только другу из москвы и Израилю. Бо надежные.
26.05.2026 16:41 Ответить
ну і добре. Років через десять у Тайванській протоці будете самі трахатись.
26.05.2026 16:41 Ответить
Раньше как будто хвастались, платили за все. Строили из себя мирового папика. При этом печатая в год 2-3 триллиона долларов в долг. Дебилы.
26.05.2026 16:43 Ответить
Головне що б ЄС і інші члени НАТО перестало щось у США купляти зі зброї
26.05.2026 16:44 Ответить
Треба посилювати інтеграцію в ЄС і робити ЗСЄ (Збройні Сили Європи) під єдиним командуванням.
А тоді послати того неадеквата «с высоких строек коммунизма,
26.05.2026 16:56 Ответить
Не хотят тратить деньги на такую ерунду, когда есть американский сторожевой пес.
26.05.2026 17:01 Ответить
Слабішають американці 🤔
26.05.2026 17:06 Ответить
Не будуть давать, ніхто не буде купувати в 3 дороги їхню зброю, Трамп вже нарішав, що американським оборонним компаніям, знайшли європейські оборонні компанії і ще корейські, японські та українські🤪
26.05.2026 17:23 Ответить
США , так і напрошуються накуй .
26.05.2026 17:56 Ответить
 
 