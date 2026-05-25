Союзники по НАТО не согласовали план обязательной помощи Украине, который предлагал Рютте

В НАТО не согласились с инициативой Рютте о дополнительной помощи для Украины

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада не поддержали предложение об обязательном финансировании военной помощи Украине.

Идея без единодушия

Инициативу предложил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он ожидал, что ее смогут утвердить на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

Сам Рютте признал, что план не будет вынесен на голосование из-за отсутствия поддержки среди союзников.

"Я не думаю, что этот вариант будет предложен", - заявил он журналистам.

По данным источников, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на помощь Украине, поддерживали эту идею. Но для принятия решения требуется согласие всех членов Альянса.

Собеседник отметил, что ряд государств не проявил заинтересованности в таком подходе.

Читайте также: Изолировать российские банки и сбивать самолеты: Павел призвал НАТО "показать зубы" России в ответ на провокации

Кто помогает больше, а кто подвергается критике

Издание пишет, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины. Она является третьим по величине донором после США и Германии.

Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов ежегодно. Это составляет примерно 0,1% ВВП.

В то же время больше критики звучит в адрес Франции, Испании, Италии и Канады. Их неоднократно обвиняли в недостаточном уровне поддержки с учетом их экономических возможностей.

Читайте также: Зеленского уже пригласили на саммит НАТО в Анкаре, - Рютте

Рютте ранее подчеркивал, что помощь Украине внутри НАТО распределяется неравномерно.

На фоне сокращения прямой помощи со стороны США он призывает Европу брать на себя больше ответственности. По новой модели США продают оружие Украине за средства европейских союзников.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также призвал партнеров действовать активнее. Он подчеркнул, что слова поддержки должны подкрепляться реальными решениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 6–7 стран Европы активно покупают оружие США для Украины, - Рютте

Автор: 

НАТО (10635) помощь (8322) финансирование (1833) Рютте Марк (656)
Топ комментарии
+11
Ну їхні задачі й так виконуються, для чого витрачати зайве. Все логічно.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:03 Ответить
+7
Всі критикують європейців, що вони відмовляються більше витрачати грошей платників податків для України. Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми. А чому ніхто не згадає питання, навіщо замість оборони наш Лідор закатував бюджетні гроші в асфальт? Чому дозволив своїм бізнес- партнерам красти мільярди? Чому замість української системи ППО оточення Зе витрачає бюджетні гроші на ''династію''?
Думаєте західні партнери не знають, куди можуть піти їх допомога?
показать весь комментарий
24.05.2026 23:55 Ответить
+7
Дивно, а чому ж жоден з "партнерів", не заявив про це "лідеру" публічно? Може це влаштовує їх? Поки "лідер" готовий постачати живу силу, для захисту їх безтурботного життя, вони не бачать нічого поганого в цьому. Коли їм потрібно, то вони одразу забувають про якісь свої "європейські цінності"...
показать весь комментарий
25.05.2026 00:03 Ответить
ТО РЮТТЕ У ВІДСТАВКУ !)
показать весь комментарий
24.05.2026 23:03 Ответить
Ну їхні задачі й так виконуються, для чого витрачати зайве. Все логічно.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:03 Ответить
Чомусь згадав-"з такими друзями і вороги не потрібні"...
показать весь комментарий
24.05.2026 23:04 Ответить
Точніше буде сказати з "партнерами", бо саме так вони себе позиціонують офіційно.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:14 Ответить
Росія використала навіть стратегічний запас ракет, тому як мінімум путін голий найближчі кілька тижнів, для бюрократів це дуже великий відпочинок. Війна не закінчилась, але буде трохи легше.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:08 Ответить
Росія виробляє сумарно від 150 до 200 ракет великої та середньої дальності на місяць. Використали на обстріл Києва 90. До наступного місяця перерва. А потім по новій... бо може...
показать весь комментарий
24.05.2026 23:29 Ответить
Трохи перебільшено, але якщо Ви знаєте чим заправляють ті ракети, то вони їх попросту не мають чим заправити... якби Україна мала таку нафтову галузь, як у рф літало б значно більше, чогось. А так звичайні бензинові, чи керосинові двигуни... росія використовує гептил.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:39 Ответить
Ви мабуть просуваєте россійські тези , щоб українці сиділи і чекали коли ракети закінчаться.
Кацапи - хитрі. То в них ***** подихає - і усі 10 років чекають коли це патло здохне, то Арестович у 22 році вищав що ракет у РАШИ на 2 тижня.
показать весь комментарий
25.05.2026 05:36 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/30/7383073/ Росія у війні проти України вже використовує свій критичний запас "Іскандерів" - лишилося 11-13% від загальної кількості, виготовляти вони їх не можуть.

А ой, вибачте, це з 2022 року, помилився.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:51 Ответить
Ну Канада, в принципі як і Іспанія, зрозуміло. Вони далеко, їм реальної загрози не має.

А ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція, мабуть хочуть, знизити свої витрати і перекласти їх на інших. Вони самі, якщо буде потрібно, то легко домовляться з рф.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:12 Ответить
В Канаді загрози нема, а вибори є.
показать весь комментарий
25.05.2026 00:31 Ответить
Так, і українська діаспора сильна
показать весь комментарий
25.05.2026 05:37 Ответить
«ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція»
ЩОСЬ ВАМ НЕ ДУШИ УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ , які вважають рашу ворогом Европи
ЩО ВИ ПІД НИХ ТАК ВПЕРТО КОПАЄТЕ?
показать весь комментарий
25.05.2026 05:39 Ответить
нічого дивного...Це ж не на їхні голови ракети падають
показать весь комментарий
24.05.2026 23:13 Ответить
Не так все просто. Ні посли країн в НАТО, ні прем'єри чи президенти не мають права одноосібно змінювати чи формувати бюджети своїх країн. Ініціативі Рютте тиждень, вона хороша, але більше поки піарна, бо щоб її розкрутити потрібно багато часу і перемовин на різних рівнях.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:55 Ответить
Огидно, читати такі новини та ще в день коли рашистські ракети і дрони нищать.столицю України і інші її міста, вбиваючі ні вчому не винних людей.
Це який сигнал путіну?
показать весь комментарий
24.05.2026 23:24 Ответить
Це черговий сигнал українцям. Крім тих, в кого штора наглухо опущена.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:28 Ответить
Ні, це такий сигнал наріду 73%, щоб думали кого вибирати до влади. Щоб не вибирали мародерів і крадунів, а свої невдачі не перекладали на європейців. Першими про захист українців мала подумати українська влада, а не закатувати в асфальт 500 мільярдів бюджетних грошей і через побудовані схеми міндічів не розкрадати західну допомогу.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:44 Ответить
якщо не погодили план обовязкової допомоги Україні ,то це союзники куйла .
показать весь комментарий
24.05.2026 23:24 Ответить
дешевше топити москалів в крові українців
показать весь комментарий
24.05.2026 23:24 Ответить
Коаліція охочих...чужими руками жар загрібати.
показать весь комментарий
24.05.2026 23:43 Ответить
Європейці за 90 мільярдів євро вже оплатили наступних 2 роки війни. Для чого витрачати додаткові кошти на те, що і так вже куплено???
показать весь комментарий
24.05.2026 23:46 Ответить
Де оплатили ? Ви ці гроші бачили ?
показать весь комментарий
25.05.2026 05:41 Ответить
Краще за ці гроші запитати у Голобородька' і його бізнес- партнерів. Навіщо ці питання до простих українців. Ми їх точно не бачили, а здогадуємося по сумі боргів за кредити, які мають платити внуки українців, бо внуки влади тут жити не будуть.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:46 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2026 23:55 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2026 00:03 Ответить
А як ще можуть заявити лідеру публічно? Лідери країн Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі навіть вимагають провести прозорі розслідування злочинів ''міндічгейту'' і ''династії''. А слухає їх вимоги Голобородько? Звичайно ні, він прикривається війною в Україні і продовжує свою справу. Запитати в нього мають українці,тяжкі його вибрали, в не лідери партнерів.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:51 Ответить
Пока идут боевые действия они платить в целом не против. Лидер их не смущал и не смущает А вот в мирное время смущает. Такой пердимонокль получаеться интересный
показать весь комментарий
25.05.2026 02:34 Ответить
😡«Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
ОСЬ ГОЛОВНИЙ НАРАТИВ , на якій кацапські тварі ловлять деяких лідерів країн
А ПОПУТНО проплачують протестні акції громадян . Усім зрозуміло, що тількі раша і її агенти в країнах КОЛОШМАТЯТЬ НАРОД НА ТЕМУ «Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»

ТАК І У СЛОВАЧЧИНІ Фіцо починав колошматити громадян - проплачени митингі за краще життя прибрали проєвропейську владу Чапутовой . Життя краще не стало - а допомогу Україні припинили
і зараз профашистська проросійська партія Альернатива для Німеччини теж гонить тези» Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
І в Британії кацапи запустили процес проти стаммера під тезою «Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
ЄВРОПЕЙЦІ - ідіоти , що вірять у сказки про краще життя . А потім кацапи нищать міста і гвалтують дітей і жінок
ВИСНОВОК- українська влада зовсім не працює у світі з пропагандою і відповідальних треба гнати у шію на фронт
показать весь комментарий
25.05.2026 05:52 Ответить
Що Ви цим хотіли сказати? Назвіть механізми в європейських країнах, які б дозволили їх лідерам самостійно без ухвали парламентів забрати гроші з казни і передати Україні? Це неможливо. Там не диктатори, які приймають рішення без погодження людей в парламентах і політичних силах. Але назву причини гальмування таких рішень в парламентах країн ЄС - корупція в космічних масштабах в Україні під час війни. Вони, що не бачать як прокрався міндіч та інші і втекли без покарання? Хіба вони не знають, що коли ворог гвалтував жінок і дітей в Бучі оточення Голобородька' за гроші бюджету будували свої палаци?
показать весь комментарий
25.05.2026 07:59 Ответить
цього обдовбиша зеленського ,треба виносити з Банкової , чим далі в ліс ,тим меньше до українських міндічив довіри ...цю потвору 🤡 ,пора вже на імпічмент садити ,бо здохнуть і ті депутати , орешником по макітрі ...хто підтримує зеленську мафію !...
показать весь комментарий
25.05.2026 01:05 Ответить
євробл*ді.
Особлива дяка нашому гаранту по БМ. Це ж не Україну надурняк роззброїти. Хай тепер вже якось самі викручуються, подумала англія.
показать весь комментарий
25.05.2026 01:16 Ответить
Платит будут пока идёт война. За мир никто платить не будет. Так оно работает сейчас.
показать весь комментарий
25.05.2026 02:32 Ответить
Будуть європейці допомогати Україні. Будуть і Штати(після Листопада). І всім, хто це робить, подяка
показать весь комментарий
25.05.2026 06:47 Ответить
Ніхто не знає хто скільки допомагає. Країни на кшталт Німеччини взагалі засекретили допомогу Україні. Треба заводити бухгалтерію, щоб все було ясно. Не з казок журналістів.
показать весь комментарий
25.05.2026 06:48 Ответить
Німеччина засекретила передачу зброї, тому що у них практично немає ніякої зброї. Мерц голосно вимагав від Шольца розсекретити, а коли прийшов до влади ще більше засекретив від сорому.
показать весь комментарий
25.05.2026 06:56 Ответить
А виною цього є дії та бездіяльність обкуреного ішака. Це чмо настільки себе спрокоментувало, що партнери більше немають бажання фінансувати злодійську банду, на що так сподівається ішак та продовжувати царювання мудака. Фінансування - взамін реформ. І це цірком правильно та зрозуміло. Країна є заручницею обкуреного ішака.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:00 Ответить
"Велика Британія ... не підтримали ..."

А аферисти - типу Боря Джонсон і прінс Гаррі - розказують лохам фуфло про вічну війну
показать весь комментарий
25.05.2026 07:39 Ответить
ну шо поробиш коли це какаліція неохочих
показать весь комментарий
25.05.2026 08:09 Ответить
Якщо Вова з Династії будує маєтки, то очевидно коштів в Україні достатньо.
показать весь комментарий
25.05.2026 08:27 Ответить
"Старой дружбе словно песне
Изменять нельзя.
И идут по жизни вместе
Верные друзья."
показать весь комментарий
25.05.2026 08:48 Ответить
 
 