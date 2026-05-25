Союзники по НАТО не согласовали план обязательной помощи Украине, который предлагал Рютте

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада не поддержали предложение об обязательном финансировании военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.

Идея без единодушия

Инициативу предложил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он ожидал, что ее смогут утвердить на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

Сам Рютте признал, что план не будет вынесен на голосование из-за отсутствия поддержки среди союзников.

"Я не думаю, что этот вариант будет предложен", - заявил он журналистам.

По данным источников, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на помощь Украине, поддерживали эту идею. Но для принятия решения требуется согласие всех членов Альянса.

Собеседник отметил, что ряд государств не проявил заинтересованности в таком подходе.

Кто помогает больше, а кто подвергается критике

Издание пишет, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины. Она является третьим по величине донором после США и Германии.

Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов ежегодно. Это составляет примерно 0,1% ВВП.

В то же время больше критики звучит в адрес Франции, Испании, Италии и Канады. Их неоднократно обвиняли в недостаточном уровне поддержки с учетом их экономических возможностей.

Рютте ранее подчеркивал, что помощь Украине внутри НАТО распределяется неравномерно.

На фоне сокращения прямой помощи со стороны США он призывает Европу брать на себя больше ответственности. По новой модели США продают оружие Украине за средства европейских союзников.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также призвал партнеров действовать активнее. Он подчеркнул, что слова поддержки должны подкрепляться реальными решениями.

