Союзники по НАТО не согласовали план обязательной помощи Украине, который предлагал Рютте
Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада не поддержали предложение об обязательном финансировании военной помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Telegraph.
Идея без единодушия
Инициативу предложил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он ожидал, что ее смогут утвердить на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.
Сам Рютте признал, что план не будет вынесен на голосование из-за отсутствия поддержки среди союзников.
"Я не думаю, что этот вариант будет предложен", - заявил он журналистам.
По данным источников, по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на помощь Украине, поддерживали эту идею. Но для принятия решения требуется согласие всех членов Альянса.
Собеседник отметил, что ряд государств не проявил заинтересованности в таком подходе.
Кто помогает больше, а кто подвергается критике
Издание пишет, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины. Она является третьим по величине донором после США и Германии.
Премьер-министр Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов ежегодно. Это составляет примерно 0,1% ВВП.
В то же время больше критики звучит в адрес Франции, Испании, Италии и Канады. Их неоднократно обвиняли в недостаточном уровне поддержки с учетом их экономических возможностей.
Рютте ранее подчеркивал, что помощь Украине внутри НАТО распределяется неравномерно.
На фоне сокращения прямой помощи со стороны США он призывает Европу брать на себя больше ответственности. По новой модели США продают оружие Украине за средства европейских союзников.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также призвал партнеров действовать активнее. Он подчеркнул, что слова поддержки должны подкрепляться реальными решениями.
Кацапи - хитрі. То в них ***** подихає - і усі 10 років чекають коли це патло здохне, то Арестович у 22 році вищав що ракет у РАШИ на 2 тижня.
А ой, вибачте, це з 2022 року, помилився.
А ось головні пропагандисти продовження "війни до перемоги" - Британія і Франція, мабуть хочуть, знизити свої витрати і перекласти їх на інших. Вони самі, якщо буде потрібно, то легко домовляться з рф.
ЩОСЬ ВАМ НЕ ДУШИ УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ , які вважають рашу ворогом Европи
ЩО ВИ ПІД НИХ ТАК ВПЕРТО КОПАЄТЕ?
=====================
нічого дивного...Це ж не на їхні голови ракети падають
Це який сигнал путіну?
Думаєте західні партнери не знають, куди можуть піти їх допомога?
ОСЬ ГОЛОВНИЙ НАРАТИВ , на якій кацапські тварі ловлять деяких лідерів країн
А ПОПУТНО проплачують протестні акції громадян . Усім зрозуміло, що тількі раша і її агенти в країнах КОЛОШМАТЯТЬ НАРОД НА ТЕМУ «Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
ТАК І У СЛОВАЧЧИНІ Фіцо починав колошматити громадян - проплачени митингі за краще життя прибрали проєвропейську владу Чапутовой . Життя краще не стало - а допомогу Україні припинили
і зараз профашистська проросійська партія Альернатива для Німеччини теж гонить тези» Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
І в Британії кацапи запустили процес проти стаммера під тезою «Їх можна зрозуміти, в них є свої проблеми»
ЄВРОПЕЙЦІ - ідіоти , що вірять у сказки про краще життя . А потім кацапи нищать міста і гвалтують дітей і жінок
ВИСНОВОК- українська влада зовсім не працює у світі з пропагандою і відповідальних треба гнати у шію на фронт
Особлива дяка нашому гаранту по БМ. Це ж не Україну надурняк роззброїти. Хай тепер вже якось самі викручуються, подумала англія.
А аферисти - типу Боря Джонсон і прінс Гаррі - розказують лохам фуфло про вічну війну
