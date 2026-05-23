Изолировать российские банки и сбивать самолеты: Павел призвал НАТО "показать зубы" России в ответ на провокации

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО "показать зубы" в ответ на постоянные попытки России проверить решимость Альянса на его восточном фланге. Он предложил ряд мер, среди которых - отключение РФ от интернета, изоляция ее банков от мировых финансовых систем и сбивание истребителей, нарушающих воздушное пространство союзников.

Об этом он сказал в беседе с The Guardian в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

НАТО должно занять твердую позицию

Павел призвал к "достаточно решительным, возможно, даже асимметричным" ответам на провокационное поведение Москвы против Альянса, отметив, что в противном случае существует риск усиления действий со стороны Кремля.

Он выразил разочарование "недостатком решимости США в давлении на Россию", хотя от прямой критики Трампа воздержался.

Президент Чехии отметил, что не считает, что "любая прямая критика Соединенных Штатов поможет на данном этапе".

Вместо этого он сосредоточился на необходимости побудить членов НАТО занять твердую позицию в отношении России. Он отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году Москва изучила, как действует НАТО, и "разработала стиль поведения, который почти достигает порога для применения статьи 5, но всегда остается чуть ниже этого уровня".

По словам Павела, российские военные порой просто смеялись над параличом принятия решений в Альянсе.

"Когда я спрашивал их, зачем они устраивают эти провокации в воздухе, сближение на опасное расстояние или облеты военных кораблей в Черном или Балтийском морях, они отвечали: "Потому что мы можем". Это именно то поведение, которое мы сами им позволили", - отметил он.

"После аннексии Крыма мы неоднократно обсуждали возможность продолжения агрессии, но больше всего я опасался не открытой военной агрессии против страны-члена НАТО, а скорее провокации, которая не достигнет порога, предусмотренного статьей 5", - сказал Павел.

Предлагаемые шаги

По мнению чешского лидера, если некоторые европейские лидеры "всегда будут отдавать предпочтение дипломатическому решению, даже несмотря на то, что россияне не проявляют к этому никакой готовности", НАТО рискует расколоться и потерять способность действовать.

"Россия, к сожалению, не понимает языка любезностей. Они в основном понимают язык силы, который в идеале подкреплен действиями… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение о сбивании как беспилотных, так и пилотируемых летательных аппаратов", - считает политик.

Павел отметил, что альянс также должен рассмотреть "асимметричные" меры, "которые не убивают людей, но являются достаточно чувствительными, чтобы заставить Россию понять, что это не тот путь, по которому им следует идти".

"Например, отключение интернета или спутников - вы же видели, какое значение имел Starlink на поле боя - или отключение российских банков от финансовой системы", - сказал Павел.

Критика Европы

Кроме того, президент Чехии раскритиковал Европу за то, что она не смогла четко определить свою политику в отношении России и то, как может выглядеть потенциальная архитектура безопасности в послевоенный период.

"Вместо этого мы в основном ждем, что скажут в Вашингтоне", - отметил он.

"Хотя даже США, возможно, были бы рады, если бы Европа проявляла больше активности. Если мы не будем выступать со своими предложениями, то будем выглядеть слабыми или дезориентированными", - убежден Павел.

По мнению президента Чехии, лучший момент для усиления давления на Россию был в прошлом году, когда она переживала трудности в экономическом и военном плане, но война США и Израиля против Ирана сыграла на руку Москве, увеличив ее доходы от продажи нефти.

Однако Россия все равно остается в затруднительном положении, и Европа и США должны сделать "финальный рывок" в вопросе санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, считает он.

