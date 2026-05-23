Новости Безопасность Европы Угроза агрессии рф для Европы
Изолировать российские банки и сбивать самолеты: Павел призвал НАТО "показать зубы" России в ответ на провокации

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО "показать зубы" в ответ на постоянные попытки России проверить решимость Альянса на его восточном фланге. Он предложил ряд мер, среди которых - отключение РФ от интернета, изоляция ее банков от мировых финансовых систем и сбивание истребителей, нарушающих воздушное пространство союзников.

Об этом он сказал в беседе с The Guardian в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

НАТО должно занять твердую позицию 

Павел призвал к "достаточно решительным, возможно, даже асимметричным" ответам на провокационное поведение Москвы против Альянса, отметив, что в противном случае существует риск усиления действий со стороны Кремля.

Он выразил разочарование "недостатком решимости США в давлении на Россию", хотя от прямой критики Трампа воздержался.

Президент Чехии отметил, что не считает, что "любая прямая критика Соединенных Штатов поможет на данном этапе".

Вместо этого он сосредоточился на необходимости побудить членов НАТО занять твердую позицию в отношении России. Он отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году Москва изучила, как действует НАТО, и "разработала стиль поведения, который почти достигает порога для применения статьи 5, но всегда остается чуть ниже этого уровня".

По словам Павела, российские военные порой просто смеялись над параличом принятия решений в Альянсе.

"Когда я спрашивал их, зачем они устраивают эти провокации в воздухе, сближение на опасное расстояние или облеты военных кораблей в Черном или Балтийском морях, они отвечали: "Потому что мы можем". Это именно то поведение, которое мы сами им позволили", - отметил он.

"После аннексии Крыма мы неоднократно обсуждали возможность продолжения агрессии, но больше всего я опасался не открытой военной агрессии против страны-члена НАТО, а скорее провокации, которая не достигнет порога, предусмотренного статьей 5", - сказал Павел.

Предлагаемые шаги 

По мнению чешского лидера, если некоторые европейские лидеры "всегда будут отдавать предпочтение дипломатическому решению, даже несмотря на то, что россияне не проявляют к этому никакой готовности", НАТО рискует расколоться и потерять способность действовать.

"Россия, к сожалению, не понимает языка любезностей. Они в основном понимают язык силы, который в идеале подкреплен действиями… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение о сбивании как беспилотных, так и пилотируемых летательных аппаратов", - считает политик.

Павел отметил, что альянс также должен рассмотреть "асимметричные" меры, "которые не убивают людей, но являются достаточно чувствительными, чтобы заставить Россию понять, что это не тот путь, по которому им следует идти".

"Например, отключение интернета или спутников - вы же видели, какое значение имел Starlink на поле боя - или отключение российских банков от финансовой системы", - сказал Павел.

Критика Европы

Кроме того, президент Чехии раскритиковал Европу за то, что она не смогла четко определить свою политику в отношении России и то, как может выглядеть потенциальная архитектура безопасности в послевоенный период.

"Вместо этого мы в основном ждем, что скажут в Вашингтоне", - отметил он.

"Хотя даже США, возможно, были бы рады, если бы Европа проявляла больше активности. Если мы не будем выступать со своими предложениями, то будем выглядеть слабыми или дезориентированными", - убежден Павел.

По мнению президента Чехии, лучший момент для усиления давления на Россию был в прошлом году, когда она переживала трудности в экономическом и военном плане, но война США и Израиля против Ирана сыграла на руку Москве, увеличив ее доходы от продажи нефти.

Однако Россия все равно остается в затруднительном положении, и Европа и США должны сделать "финальный рывок" в вопросе санкций, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, считает он.

Топ комментарии
+25
ось що означає президент Генерал !

а не чотирижди дезертир

.
23.05.2026 02:15 Ответить
+8
Теоретично блок НАТО створювали для протидії СРСР. СРСР розпався і на його місці зявився імперіалістичний *********. І що ж робить блок НАТО у відповідь на війну на європейському континенті яку розпочав наступник СРСР *********? Пасивно чекає поки з *********ом розбереться Україна яка не є членом НАТО і жодних зобовязань по захисту Європи не має? Якщо це так, а саме так це виглядає, то блок НАТО нікчемний і існування блоку немає сенсу. За 12 років війни в Україні блок НАТО не спромігся створити дієздатну армію та ППО. Це надихає ***** і мотивуватиме його наступників якщо кацапам вдасться хоч щось загарбати силою зброї в Україні. Саме тоді де факто наступить кінець повоєнного світового порядку. Будь які розмови про мир ціною зміни кордонів підривають світовий порядок заснований на силі Права.
23.05.2026 02:39 Ответить
+5
путін справді може пошкодувати, якщо колись буде здатен усвідомити масштаб того, що зробив.
Він не лише не знищив Україну, але і послабив Росію, продав її майбутнє, зруйнував залишки її геополітичної автономії і відкрив Китаю шлях до повільного контролю над країною, яка ще донедавна уявляла себе імперією.
23.05.2026 02:33 Ответить
23.05.2026 02:15 Ответить
Ну як бути точним , то не дезертир , а ухилянт . Навіть сзчшника не причепиш , особливо після пояснень тцкшників як вони повістки вручали .....
23.05.2026 02:23 Ответить
ПиНдіти не мішки тягати.
23.05.2026 07:07 Ответить
«Путін ще пошкодує про те, що почав вторгнення в Україну». Саме так, якщо вірити неофіційній інформації, лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито сказав Трампу під час особистого спілкування.
23.05.2026 02:27 Ответить
23.05.2026 02:33 Ответить
23.05.2026 02:39 Ответить
Все давно цей кінець наступив. Горбі подарував їм перемогу і вони розслабилися так, що надто пізно вже " сжимати булкі''. 40 років це майже два покоління, вже нічого не хочуть і не можуть
23.05.2026 04:30 Ответить
А о том что бы прекратить торговлю и запретить гражданам РФ въезд а своим туризм туда конечно же и речи быть не может.
23.05.2026 04:23 Ответить
Там ще близько 40 тис осіб на ПМЖ..ото їх би ще викинув до рідних **@ней - було б шикарно. А не тримати в себе 5 колону..
23.05.2026 08:00 Ответить
Бо в країнах Балтії зрозуміли, що вони лишилися сам-на-сам з рашистською чумою, америкоїдним трампістам на них начхати, вони кидануть їх, як наперсточник розводить лоха на базарі. А 5 стаття НАТи - це фікція.
23.05.2026 09:04 Ответить
Дід в один день каже що треба домовлятися з кацапами, на інший що потрібно їх вбивати. Стареча емоційна нестабільність.
23.05.2026 07:38 Ответить
Це як закликати ссиклівага Зеленського бомбіть Москву.
23.05.2026 07:40 Ответить
Збивати літаки? Пшецькі крилаті гусари дрищуть ріденьким, коли піднімають в повітря свої винишувачі і моляться "маткє бозкє", щоб шахед завернув з території пшекланду назад, убивати українців. Щоб, не доведи Качинський, не довелося збивати кацапське сміття. Так це БПЛА, ******** з електронними мізками і вибухівкою. Хто в НАТО насмілиться збити бойовий пілотований лаптєльот?
23.05.2026 08:45 Ответить
давно кажу збийте 1 літак московитів при провокації і на тому все закінчиться!
23.05.2026 08:52 Ответить
Та хто ж тих "дорослих" буде слухати!?! Вони ж "відстали від життя" і "не знають правил нашої гри".
І лише коли самі подорослішають, то зрозуміють (і то, на жаль, не всі), що колись "дорослі" таки були праві.
23.05.2026 09:25 Ответить
 
 