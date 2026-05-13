РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14542 посетителя онлайн
Новости Безопасность Европы
1 407 20

Каллас раскритиковала состояние оборонного производства Европы

Каллас хочет больше оружия для ЕС

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас выразила разочарование темпами развития оборонной промышленности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заявлении после встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

По ее словам, несмотря на рост производства, нынешние темпы не соответствуют потребностям безопасности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Производство есть, но темпы не те

Каллас отметила, что в странах ЕС увеличилось производство боеприпасов, систем противовоздушной обороны и другого вооружения. В то же время потребности государств также существенно выросли, поэтому дефицит сохраняется.

"Складывается впечатление, что промышленность не наращивает производство так, как мы ожидали", - добавила Каллас.

Одной из ключевых проблем она назвала раздробленность европейского оборонного рынка. Различные правила закупок и разные стандарты в странах ЕС затрудняют запуск масштабного серийного производства.

По словам Каллас, оборонные компании прямо указывают на эти препятствия как на главный фактор, сдерживающий развитие отрасли.

Читайте также: ЕС будет вести спутниковый мониторинг прекращения огня после мирного соглашения между РФ и Украиной, - Каллас

Европа ищет решения для укрепления обороны

Министры обороны ЕС уже обсудили ситуацию с представителями промышленности и ищут способы ускорить производство.

Каллас подчеркнула, что Европе нужно быстрее производить вооружение, снижать стоимость поставок и оперативнее устранять пробелы в военных возможностях.

"Сдерживание работает только тогда, когда оно убедительно. Демонстрация слабости лишь провоцирует агрессию", - отметила еврочиновница.

Она также подчеркнула, что уровень обороноспособности Европы напрямую влияет на ситуацию с безопасностью, в частности с учетом долгосрочных рисков со стороны России.

После начала полномасштабной войны Евросоюз значительно увеличил оборонные расходы и запустил новые программы поддержки. В частности, речь идет об инициативе объемом 150 миллиардов евро, которая предусматривает совместные закупки и развитие оборонной промышленности.

Читайте: Была юристом, участвовала во многих переговорах: Каллас хочет представлять ЕС на переговорах с Путиным, - СМИ

Автор: 

оборона (5237) Евросоюз (18063) Каллас Кая (427)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
На відміну від США, які використовують обмежену кількість уніфікованих систем, армії країн ЄС оперують величезною кількістю типів озброєння:

Танки: ЄС використовує близько 17 різних типів основних бойових танків, тоді як США - лише 1.
Бойові літаки: У Європі експлуатується 20 типів винищувачів проти 6 у США.
Артилерія: Навіть у межах одного калібру (155 мм) існують відмінності в допусках снарядів, що ускладнює їх взаємозамінність на полі бою.
Це призводить до того, що виробники не можуть запустити єдину гігантську конвеєрну лінію, бо кожен замовник вимагає специфічних модифікацій.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:40 Ответить
+2
мені іноді здається, шо Пані Калас це єдина людина яку би я запросив на кофе...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:39 Ответить
+1
Які гарні слова. Але Європа вже знайшла ідеальне рішення для посилення своєї оборони...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мені іноді здається, шо Пані Калас це єдина людина яку би я запросив на кофе...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:39 Ответить
На відміну від США, які використовують обмежену кількість уніфікованих систем, армії країн ЄС оперують величезною кількістю типів озброєння:

Танки: ЄС використовує близько 17 різних типів основних бойових танків, тоді як США - лише 1.
Бойові літаки: У Європі експлуатується 20 типів винищувачів проти 6 у США.
Артилерія: Навіть у межах одного калібру (155 мм) існують відмінності в допусках снарядів, що ускладнює їх взаємозамінність на полі бою.
Це призводить до того, що виробники не можуть запустити єдину гігантську конвеєрну лінію, бо кожен замовник вимагає специфічних модифікацій.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:40 Ответить
і це нормально, бо не можна співати в хорі в якому один рудий баран фальшивить
показать весь комментарий
13.05.2026 00:46 Ответить
В цих снарядах ше різна кільків пороху - є різновидності для різних дистанцій стрільби!!
Саме через це наші часто ризикують у кілзоні , бо доводиться бути ближче до цілі
показать весь комментарий
13.05.2026 00:49 Ответить
кожне дуло розщітане на певну кількість пороха, а розірватися на позиції не сама гарна ідея...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:53 Ответить
Cтаном на весну 2026 року ситуація з європейським винищувачем 6-го покоління (NGF/FCAS) близька до критичної. Основна причина - конфлікт інтересів між Францією та Німеччиною.
На сьогодні в Європі існують два конкуруючі проєкти, і жоден із них не є «загальноєвропейським»:
1. FCAS (Франція, Німеччина, Іспанія) - на межі краху.
Проєкт Future Combat Air System, запущений ще у 2017 році, зараз перебуває в «смертельному піке».
Французька компанія Dassault Aviation наполягає на повному контролі над розробкою самого літака, вважаючи свій досвід (проєкт Rafale) унікальним. Німецький Airbus вимагає рівного розподілу робіт та інтелектуальної власності.
Різні вимоги армій: Франції потрібен літак, здатний нести ядерну зброю та базуватися на авіаносцях. Для Німеччини ці функції не є пріоритетними, що здорожчує та ускладнює конструкцію.
2. GCAP (Велика Британія, Італія, Японія) - успішний конкурент.
Поки континентальна Європа сперечається, проєкт Global Combat Air Programme (колишній Tempest) демонструє значний прогрес:
У квітні 2026 року було створено спільне підприємство Edgewing, яке отримало перший великий контракт на проектування.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:51 Ответить
пап Вітя пішов по ші...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:57 Ответить
Чому не виходить домовитись?

Суверенітет проти інтеграції: Франція бачить у винищувачі символ своєї «стратегічної автономії» і не хоче ділитися секретними технологіями.

Гроші та робочі місця: Кожна країна хоче, щоб більша частина від 100-мільярдного бюджету проєкту витрачалася на її власних заводах.

Інтелектуальна власність: Німеччина боїться стати просто «спонсором» французьких технологій, не отримавши доступу до креслень.

Ситуація з FCAS є яскравим підтвердженням про роздробленість: замість одного потужного європейського винищувача, регіон ризикує отримати два (або жодного), що знову змусить країни купувати американські літаки.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:25 Ответить
Які гарні слова. Але Європа вже знайшла ідеальне рішення для посилення своєї оборони...
показать весь комментарий
13.05.2026 00:42 Ответить
Так Європа 70+ років ні з ким не воювала, тобто атрофувалися майже всі впк
показать весь комментарий
13.05.2026 00:49 Ответить
Справа не у вiйнах, а у тому що Европу десь з ПМВ принижували США.

Агресивне пропагування фемiнiзму як абсолюту жiночоi незалежностi та ЛГБТ одночасно - невiдворотно б'е по iнституту сiм'i в ближньому часi, та демографiчнiй кризi у дальньому, поза залежнiстю вiд того, погано ЛГБТ чи добре.

Додайте сюди активну мiграцiю - i отримаемо ситуацiю, коли середньоевропейський загнаний куколд нiчого не може подiяти з жiночкою, яка незалежна для нього, але цiлком залежна для Абдулли.

Дайте цiй формулi настоятись 15-20 рокiв, i отримаете стадо овець, яке можна драти в новорiчну нiч, а воно у вiдповiдь буде лише безпорадно блеяти. ВПК же пiдiймають яструби, а не вiвцi.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:24 Ответить
Ага, у поганому озброєнні Європи винуваті ЛГБТ. Геніально!
показать весь комментарий
13.05.2026 09:23 Ответить
Спецiально для таких як ти, пiдкреслив слово "одночасно" - нi ж, все одно свою мантру про геiв треба написати)))
показать весь комментарий
13.05.2026 13:37 Ответить
Не перекручуй. ЛГБТ це загальна абревіатура людей з нетрадиційною орієнтацією, й геї тільки одні з них. Я не писав конкретно про них. Щодо традиційної сім"ї, то її інститут вже давно розвалився, й фемінізм це наслідок, а не причина. Причина у покращенні загальносвітового рівня життя, в якому як чоловіки, так й жінки можуть спокійно існувати самі по собі. Відповідно немає потреби у створенні так званого сімейного союзу. Але до оборонного виробництва це все немає ніякого стосунку.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:52 Ответить
Звичайно ж мае, тому що обороноздатнiсть суспiльства - це прямий наслiдок його готовностi воювати, що е прямим наслiдком характеру войовничостi, адже саме войовничiсть суспiльства примушуе його мислити категорiями вiйни як дii на знищення супротивника.

На характер войовничостi прямо впливае так звана "маскулiннiсть" - тобто мужнiсть, тобто готовнiсть вiдбивати свое силою, а не здавати його всiм бажаючим.

Коли тобi декiлька поколiнь вбивають комплекс вини та меншовартостi перед ким завгодно - у тебе ця мужнiсть просто купiюеться, i нацiя становиться нацiею куколдiв.

Як це працюе - ти можеш побачити на прикладi власноi краiни, коли забите ТЦК (силовою часткою) та пропагандою стиля "не розкачуйте човна, бо ви працюете на РФ" (моральною часткою) населення - нiчого не може вдiяти з вiдвертими грабiжниками-узурпаторами влади.



Ви серйозно вважаете що ось це - буде пiдiймати ВПК або готуватись до вiйни? Да вам ще у 2022 або у 2023 р. провели опитування, з якого стало видно що майже всi чкурнуть зi своеi краiни, а не будуть ii захищати.

Це рак, друже. I цей рак до Европи цiлеспрямовано заносили США, щоб ii послабити.
I до речi - в краiнах де нема цiеi пухлини - з войовничистю все добре - Польща, Прибалтика, Венгрiя, Турцiя, Украiна як приклад. Тут живуть злобнi бородатi вояки
показать весь комментарий
13.05.2026 14:24 Ответить
Хто каже, що ВВП (ПКС) економісти вважають, тому що їм нема чого робити, помиляються. Подивіться на начебто могутню за номіналом економіку ЄС або США.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:55 Ответить
Емм... Як верховна представниця Европи може критикувати темпи виробництва в Европi?

Це як ми з вами розкритикуемо нашу власну кiмнату за бардак у нiй.
I цi дiтлахи потiм дивуються, чому в рашцi на них нiхто не звертае уваги.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:05 Ответить
а оці червоні тримбульки ніяк не налаштовуються.
мабуть 12 рочків раніше був гарніший програміст....
показать весь комментарий
13.05.2026 01:14 Ответить
 
 