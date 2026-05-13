Каллас раскритиковала состояние оборонного производства Европы

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас выразила разочарование темпами развития оборонной промышленности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее заявлении после встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

По ее словам, несмотря на рост производства, нынешние темпы не соответствуют потребностям безопасности.

Производство есть, но темпы не те

Каллас отметила, что в странах ЕС увеличилось производство боеприпасов, систем противовоздушной обороны и другого вооружения. В то же время потребности государств также существенно выросли, поэтому дефицит сохраняется.

"Складывается впечатление, что промышленность не наращивает производство так, как мы ожидали", - добавила Каллас.

Одной из ключевых проблем она назвала раздробленность европейского оборонного рынка. Различные правила закупок и разные стандарты в странах ЕС затрудняют запуск масштабного серийного производства.

По словам Каллас, оборонные компании прямо указывают на эти препятствия как на главный фактор, сдерживающий развитие отрасли.

Европа ищет решения для укрепления обороны

Министры обороны ЕС уже обсудили ситуацию с представителями промышленности и ищут способы ускорить производство.

Каллас подчеркнула, что Европе нужно быстрее производить вооружение, снижать стоимость поставок и оперативнее устранять пробелы в военных возможностях.

"Сдерживание работает только тогда, когда оно убедительно. Демонстрация слабости лишь провоцирует агрессию", - отметила еврочиновница.

Она также подчеркнула, что уровень обороноспособности Европы напрямую влияет на ситуацию с безопасностью, в частности с учетом долгосрочных рисков со стороны России.

После начала полномасштабной войны Евросоюз значительно увеличил оборонные расходы и запустил новые программы поддержки. В частности, речь идет об инициативе объемом 150 миллиардов евро, которая предусматривает совместные закупки и развитие оборонной промышленности.

