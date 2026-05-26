НАТО готовит новую систему командования для защиты Балтии в случае конфликта с РФ
НАТО готовит новую структуру командования, которая должна ускорить развертывание войск в странах Балтии в случае конфликта с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Reuters.
Укрепление восточного фланга Альянса
Альянс планирует укрепить оборону восточного фланга путем создания нового командного уровня. Его главная задача - обеспечить быструю переброску сил в Латвию и Эстонию в кризисных ситуациях.
Новая структура должна устранить проблемы с оперативной глубиной и повысить скорость реагирования НАТО в случае угроз.
Новое командование для Балтийского региона
Сейчас силы НАТО в странах Балтии и на севере Польши подчинены штаб-квартире в польском городе Щецин. Однако планируется создание дополнительного командного уровня.
Речь идет об отдельном корпусе, который в полном составе может насчитывать от 40 до 60 тысяч военных и координировать несколько дивизий.
"Выделение отдельного корпуса для региона позволит альянсу быстрее развертывать значительные военные силы, устраняя проблему ограниченной оперативной глубины и уязвимости территории", - говорится в публикации.
По данным источников, Германия и Нидерланды уже согласились, что их совместный корпус в Мюнстере будет задействован в обороне Латвии и Эстонии. В то же время продолжается согласование структуры и состава подразделений.
