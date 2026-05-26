НАТО готовит новую систему командования для защиты Балтии в случае конфликта с РФ

НАТО готовит новую структуру командования, которая должна ускорить развертывание войск в странах Балтии в случае конфликта с Россией.

Об этом говорится в публикации Reuters.

Укрепление восточного фланга Альянса

Альянс планирует укрепить оборону восточного фланга путем создания нового командного уровня. Его главная задача - обеспечить быструю переброску сил в Латвию и Эстонию в кризисных ситуациях.

Новая структура должна устранить проблемы с оперативной глубиной и повысить скорость реагирования НАТО в случае угроз.

Новое командование для Балтийского региона

Сейчас силы НАТО в странах Балтии и на севере Польши подчинены штаб-квартире в польском городе Щецин. Однако планируется создание дополнительного командного уровня.

Речь идет об отдельном корпусе, который в полном составе может насчитывать от 40 до 60 тысяч военных и координировать несколько дивизий.

"Выделение отдельного корпуса для региона позволит альянсу быстрее развертывать значительные военные силы, устраняя проблему ограниченной оперативной глубины и уязвимости территории", - говорится в публикации.

По данным источников, Германия и Нидерланды уже согласились, что их совместный корпус в Мюнстере будет задействован в обороне Латвии и Эстонии. В то же время продолжается согласование структуры и состава подразделений.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО не согласовали план обязательной помощи Украине, который предлагал их лидер Марк Рютте.

