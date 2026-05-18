МИД Литвы заявил о возможности ударов НАТО по Калининграду
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью швейцарскому изданию NZZ.
Риторика в отношении Калининграда и позиция НАТО
Говоря об угрозах для Европейского Союза, журналисты упомянули российский анклав – Калининградскую область. Глава МИД Литвы отметил, что НАТО должно демонстрировать решимость в сдерживании российской угрозы с этого направления.
По его словам, Альянс располагает средствами, которые позволяют в случае необходимости уничтожить российские военные объекты в регионе.
Оценка угроз и состояние обороны Литвы
"Мы должны показать россиянам, что можем прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде", — заявил Будрис.
Он также признал, что Литва имеет недостаточный уровень противовоздушной обороны. По его словам, российские и украинские беспилотники периодически нарушают воздушное пространство страны, а российские самолеты иногда летают с выключенными транспондерами.
Он подчеркнул, что НАТО остается самой мощной оборонной организацией в мире и что доверие между союзниками является ключевым элементом сдерживания.
