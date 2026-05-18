МИД Литвы заявил о возможности ударов НАТО по Калининграду

НАТО способно уничтожить базы РФ в Калининграде

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью швейцарскому изданию NZZ.

Риторика в отношении Калининграда и позиция НАТО

Говоря об угрозах для Европейского Союза, журналисты упомянули российский анклав – Калининградскую область. Глава МИД Литвы отметил, что НАТО должно демонстрировать решимость в сдерживании российской угрозы с этого направления.

По его словам, Альянс располагает средствами, которые позволяют в случае необходимости уничтожить российские военные объекты в регионе.

Оценка угроз и состояние обороны Литвы

"Мы должны показать россиянам, что можем прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде", — заявил Будрис.

Он также признал, что Литва имеет недостаточный уровень противовоздушной обороны. По его словам, российские и украинские беспилотники периодически нарушают воздушное пространство страны, а российские самолеты иногда летают с выключенными транспондерами.

Он подчеркнул, что НАТО остается самой мощной оборонной организацией в мире и что доверие между союзниками является ключевым элементом сдерживания.

Калининград (107) Литва (2709) НАТО (10610) уничтожение (9839)
Кенігсберг має повернутися в радную гавань.
18.05.2026 21:57 Ответить
Так прах Канта вопіє!
18.05.2026 22:00 Ответить
18.05.2026 21:59 Ответить
МЗС Литви проспало все - НАТО залишилося тільки на папері, а США - союзник росії та китаю
18.05.2026 22:06 Ответить
Трамп союзник Ізраїлю в першу чергу...
18.05.2026 22:21 Ответить
ні США це слуга Ізраїлю
18.05.2026 22:26 Ответить
Ну вот на Литву как члена НАТО и возложат эту почетную и важную миссию )
18.05.2026 22:14 Ответить
У разі потреби вони й метеорит зіб'ють ракетою та Блобольбулятором!!
Але у голівудсько-натівському блокбастері
18.05.2026 22:28 Ответить
 
 