МЗС Литви заявило про можливість ударів НАТО по Калінінграду
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.
Риторика щодо Калінінграда та позиція НАТО
Говорячи про загрози для Європейського Союзу, журналісти згадали російський анклав – Калінінградську область. Глава МЗС Литви зазначив, що НАТО має демонструвати рішучість у стримуванні російської загрози з цього напрямку.
За його словами, Альянс володіє засобами, які дозволяють у разі потреби знищити російські військові об’єкти в регіоні.
Оцінка загроз і стан оборони Литви
"Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді", - заявив Будріс.
Він також визнав, що Литва має недостатній рівень протиповітряної оборони. За його словами, російські та українські безпілотники періодично порушують повітряний простір країни, а російські літаки іноді літають із вимкненими транспондерами.
Він наголосив, що НАТО залишається найпотужнішою оборонною організацією у світі та що довіра між союзниками є ключовим елементом стримування.
