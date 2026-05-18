МЗС Литви заявило про можливість ударів НАТО по Калінінграду

НАТО здатне знищити бази РФ у Калінінграді

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.

Риторика щодо Калінінграда та позиція НАТО

Говорячи про загрози для Європейського Союзу, журналісти згадали російський анклав – Калінінградську область. Глава МЗС Литви зазначив, що НАТО має демонструвати рішучість у стримуванні російської загрози з цього напрямку.

За його словами, Альянс володіє засобами, які дозволяють у разі потреби знищити російські військові об’єкти в регіоні.

Оцінка загроз і стан оборони Литви

"Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді", - заявив Будріс.

Він також визнав, що Литва має недостатній рівень протиповітряної оборони. За його словами, російські та українські безпілотники періодично порушують повітряний простір країни, а російські літаки іноді літають із вимкненими транспондерами.

Він наголосив, що НАТО залишається найпотужнішою оборонною організацією у світі та що довіра між союзниками є ключовим елементом стримування.

Кенігсберг має повернутися в радную гавань.
18.05.2026 21:57 Відповісти
Так прах Канта вопіє!
18.05.2026 22:00 Відповісти
18.05.2026 21:59 Відповісти
МЗС Литви проспало все - НАТО залишилося тільки на папері, а США - союзник росії та китаю
18.05.2026 22:06 Відповісти
Трамп союзник Ізраїлю в першу чергу...
18.05.2026 22:21 Відповісти
ні США це слуга Ізраїлю
18.05.2026 22:26 Відповісти
Ну вот на Литву как члена НАТО и возложат эту почетную и важную миссию )
18.05.2026 22:14 Відповісти
У разі потреби вони й метеорит зіб'ють ракетою та Блобольбулятором!!
Але у голівудсько-натівському блокбастері
18.05.2026 22:28 Відповісти
 
 