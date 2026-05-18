МЗС Литви заявило про можливість ударів НАТО по Калінінграду

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.

Риторика щодо Калінінграда та позиція НАТО

Говорячи про загрози для Європейського Союзу, журналісти згадали російський анклав – Калінінградську область. Глава МЗС Литви зазначив, що НАТО має демонструвати рішучість у стримуванні російської загрози з цього напрямку.

За його словами, Альянс володіє засобами, які дозволяють у разі потреби знищити російські військові об’єкти в регіоні.

Оцінка загроз і стан оборони Литви

"Ми маємо показати росіянам, що можемо прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді", - заявив Будріс.

Він також визнав, що Литва має недостатній рівень протиповітряної оборони. За його словами, російські та українські безпілотники періодично порушують повітряний простір країни, а російські літаки іноді літають із вимкненими транспондерами.

Він наголосив, що НАТО залишається найпотужнішою оборонною організацією у світі та що довіра між союзниками є ключовим елементом стримування.

Раніше колишній радник уряду Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що Болгарія може стати потенційною ціллю нападу Росії.

