Болгарію назвали потенційною ціллю нападу Росії

РФ може напасти на Болгарію

Країна-агресор Росія здатна здійснити воєнний напад на одну з країн НАТО, однак місце потенційного удару може бути неочікуваним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю колишнього радника уряду Чехії з питань національної безпеки Томаша Пояра для "Укрінформу".

Погроза для НАТО може прийти неочікувано

Томаш Пояр зазначив, що в Європі традиційно найбільш уразливим напрямком вважають країни Балтії. Водночас він підкреслив, що ці держави вже суттєво посилили свою обороноздатність і краще підготовлені до можливих загроз.

На його думку, потенційна перевірка готовності НАТО може відбутися в іншому регіоні. Одним із таких напрямків він назвав Чорноморський регіон, де, за оцінкою експерта, увага союзників є меншою.

Чому під загрозою може опинитися Чорноморський регіон

Експерт вважає, що серед можливих цілей Росії може бути Болгарія. Він зазначив, що країна витрачає менше коштів на оборону та має внутрішню політичну нестабільність.

Також Пояр підкреслив, що Росія може діяти не лише через пряме вторгнення, а й через гібридні методи впливу – політичні, економічні та інформаційні операції.   

  • Нещодавно у Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим. Під час виступу в парламенті він заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Також серед пріоритетів він назвав подолання бідності, обмеження олігархічного впливу на політику та підтримку стабільності економіки.

Топ коментарі
+7
ну да, чорноморька флотіія повним ордером під покровом ночі без вогнів перейде з Новоросійська до Варни.
17.05.2026 23:26 Відповісти
+2
І що, Сербія буде воювати із Болгарією за вашого пу?
17.05.2026 23:35 Відповісти
+2
***** буде тій Сербії. Хорватам та албанцям тільки да привід. Вони їм все пригадають.
Серби сидять тихо і сидітимуть тихо далі.

До того ж, це ніфіга не та військова потуга, яка може перегорнути дошку у Європі.
Три дні бомбардувань Белграду і вони ще й половину своїх територій віддадуть.
А там є кому і є чим.
17.05.2026 23:44 Відповісти
Ти бачив скільки там кордону з сосербами?
17.05.2026 23:33 Відповісти
сербія, Болгарія та Греція між собою воювали починаючи з 1908 року, що було предтечею Першої Світової війни
18.05.2026 00:18 Відповісти
маячня, скоріше болгарія з їх новим урядом разом із сербію підуть відпрацьовувати рублі.
17.05.2026 23:48 Відповісти
Москалі *******, треба розглядати всі сценарії, наприклад одночасний захід з сосербії та атака авіації з моря.
17.05.2026 23:51 Відповісти
ага, і ще через трубу південного потоку. хоча ой...
17.05.2026 23:54 Відповісти
Що дасть атака авіацією з моря ? Якого моря ? Там Румунія, Турція і Україна. ППО є у всіх.
18.05.2026 00:01 Відповісти
Ну там мігі і сушки з кинджалами і кабами, оце все. Зараз проросійський уряд армію обезголовить і можна брати нато на слабо
18.05.2026 00:03 Відповісти
А зовсім поряд Греція, Італія, Кіпр і аеродроми НАТО.
У Середземному морі, як правило один авіаносець бовтається і пара підводних атомоходів.

Якраз те місце, куди кацапам слід сувати свою дурну голову. 😁
18.05.2026 00:25 Відповісти
От і буде перевірочка 5 статті нато
18.05.2026 00:27 Відповісти
Да тут ніякої п'ятої статті не треба.
Це той самий випадок, коли можна добре нашугати, майже нічого не роблячи.

В Італії злітає 15-20 літаків і на цьому вся офензіва закінчується прямо у морі на радість крабам.
18.05.2026 00:31 Відповісти
І головне - море та повітря постійно моніторять літаки ДРЛО, безпілотники та супутники США та НАТО.

Непомітно *** проскочиш.
18.05.2026 00:28 Відповісти
Польські літаки кожну тривогу злітають, а шахедну атаку пропустили в тому році
18.05.2026 00:36 Відповісти
І шо?
Ну пара корів на випасі всралася від тих шахедів.
18.05.2026 00:42 Відповісти
Це схоже на 'непомітно *** проскочиш' ❓
18.05.2026 00:51 Відповісти
рашка приходить туда, де її кличуть

18.05.2026 00:05 Відповісти
це томашу наснилось, менше бухати на вихідні треба.
18.05.2026 00:09 Відповісти
Цікаво...Той колишній радник що таку глибоку аналітику проводить щось щув про Малу Токмачку?
17.05.2026 23:33 Відповісти
Ким " призначена", вашим карло- пу?
А не попєрдо..ть вас?
17.05.2026 23:37 Відповісти
Тим хто вкрав ядерну зброю.
17.05.2026 23:40 Відповісти
Алекс Алекс, от цікаво, на яку контору ти працюєш)
18.05.2026 00:18 Відповісти
Яким чином? Він мапу Європи бачив?
17.05.2026 23:36 Відповісти
Сосербія колонія підрашки як придністров'я, такий самий анклав. А тепер дивись мапу.
17.05.2026 23:39 Відповісти
Треба атакувати їх першими
17.05.2026 23:46 Відповісти
Я дам Вам парабелум
18.05.2026 00:49 Відповісти
Коротше треба превентивно розчленувати сосербію, залишити один белград для проформи, за залізним забором
17.05.2026 23:43 Відповісти
До 2014 року я і не думав про сосербію, до четників в криму, а тепер SRBE NA VRBE
17.05.2026 23:47 Відповісти
Це хіба що у алко-приступі у ГШ на РФ придумають актуалізувати одночасно Придністров"я, Сербію і ще щось.
18.05.2026 00:04 Відповісти
Коли режим буде сипатись, там буде все. Наприклад напад на Вірменію через Грузію
18.05.2026 00:08 Відповісти
Боєвиє грєбци на воєнних каное под покровом ночі нападут на болгарскіє Золотиє пєзкі.
18.05.2026 00:30 Відповісти
Промосковський уряд наказує армії бездіяти, з сосербії заходять зелені чєловєчкі і проголошують сербську причорноморську республіку
18.05.2026 00:39 Відповісти
Тобто у них можуть бути свої "сапсан", "нептун", "чонгар"??
18.05.2026 00:51 Відповісти
 
 