Болгарію назвали потенційною ціллю нападу Росії
Країна-агресор Росія здатна здійснити воєнний напад на одну з країн НАТО, однак місце потенційного удару може бути неочікуваним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю колишнього радника уряду Чехії з питань національної безпеки Томаша Пояра для "Укрінформу".
Погроза для НАТО може прийти неочікувано
Томаш Пояр зазначив, що в Європі традиційно найбільш уразливим напрямком вважають країни Балтії. Водночас він підкреслив, що ці держави вже суттєво посилили свою обороноздатність і краще підготовлені до можливих загроз.
На його думку, потенційна перевірка готовності НАТО може відбутися в іншому регіоні. Одним із таких напрямків він назвав Чорноморський регіон, де, за оцінкою експерта, увага союзників є меншою.
Чому під загрозою може опинитися Чорноморський регіон
Експерт вважає, що серед можливих цілей Росії може бути Болгарія. Він зазначив, що країна витрачає менше коштів на оборону та має внутрішню політичну нестабільність.
Також Пояр підкреслив, що Росія може діяти не лише через пряме вторгнення, а й через гібридні методи впливу – політичні, економічні та інформаційні операції.
- Нещодавно у Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим. Під час виступу в парламенті він заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Також серед пріоритетів він назвав подолання бідності, обмеження олігархічного впливу на політику та підтримку стабільності економіки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Середземному морі, як правило один авіаносець бовтається і пара підводних атомоходів.
Якраз те місце, куди кацапам слід сувати свою дурну голову. 😁
Це той самий випадок, коли можна добре нашугати, майже нічого не роблячи.
В Італії злітає 15-20 літаків і на цьому вся офензіва закінчується прямо у морі на радість крабам.
Непомітно *** проскочиш.
Ну пара корів на випасі всралася від тих шахедів.
.
А не попєрдо..ть вас?
Серби сидять тихо і сидітимуть тихо далі.
До того ж, це ніфіга не та військова потуга, яка може перегорнути дошку у Європі.
Три дні бомбардувань Белграду і вони ще й половину своїх територій віддадуть.
А там є кому і є чим.