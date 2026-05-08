У Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим.
Про це пише Novinite, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Народні збори Болгарії затвердили новий склад уряду на чолі з експрезидентом Руменом Радевим. Після голосування парламенту прем’єр та члени його кабінету склали присягу. Рішення підтримали 124 депутати, 70 проголосували проти, ще 36 утрималися.
Необхідну кількість голосів забезпечила партія "Прогресивна Болгарія", яка має парламентську більшість після нещодавніх виборів. Водночас опозиційні сили виступили проти призначення. Партія ГЕРБ під час голосування утрималася.
Ключові міністерські посади отримали:
- Іван Демерджієв — міністр внутрішніх справ;
- Димитар Стоянов — міністр оборони;
- Веліслава Петрова-Чамова — міністерка закордонних справ;
- Микола Найдьонов — міністр юстиції.
Під час виступу в парламенті Радев заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Також серед пріоритетів він назвав подолання бідності, обмеження олігархічного впливу на політику та підтримку стабільності економіки.
Вибори у Болгарії та їхнє значення
Парламентські вибори в Болгарії 19 квітня стали вже восьмими за останні п’ять років. Така частота голосувань свідчить про нестабільність політичної системи країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Одно слово - румын!
- Так он же болгарин!
А чому не скористатися нагодою у тому колгоспі ЄС !?
Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".
І чому б тому Радеву чи Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?
То не Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи Радев винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля.
Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується... Потом Кремль не бросает своих, обеспечивает запасной аэродром. Вот Gerhard Schröder-а на пансионе держит.
Президент, відповідно до Конституції, відповідає за дипломатію, безпеку та оборону (в тому числі і за мобілізацію) країни. Назвіть мені хоч одне досягнення найвеличнішого на цих напрямках. Назвіть мені хоч один напрямок обов'язків Президента, який він не передав іншим.
І згадайте законодавство, відповідно до якого Президент не може передавати свої повноваження будь-кому...
"Не ту країну назвали Гондурасом" (с)