У Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим

радев

Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим.

Про це пише Novinite, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Народні збори Болгарії затвердили новий склад уряду на чолі з експрезидентом Руменом Радевим. Після голосування парламенту прем’єр та члени його кабінету склали присягу. Рішення підтримали 124 депутати, 70 проголосували проти, ще 36 утрималися.

Необхідну кількість голосів забезпечила партія "Прогресивна Болгарія", яка має парламентську більшість після нещодавніх виборів. Водночас опозиційні сили виступили проти призначення. Партія ГЕРБ під час голосування утрималася.

Ключові міністерські посади отримали:

  • Іван Демерджієв — міністр внутрішніх справ;
  • Димитар Стоянов — міністр оборони;
  • Веліслава Петрова-Чамова — міністерка закордонних справ;
  • Микола Найдьонов — міністр юстиції.

Під час виступу в парламенті Радев заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Також серед пріоритетів він назвав подолання бідності, обмеження олігархічного впливу на політику та підтримку стабільності економіки.

Вибори у Болгарії та їхнє значення

Парламентські вибори в Болгарії 19 квітня стали вже восьмими за останні п’ять років. Така частота голосувань свідчить про нестабільність політичної системи країни.

Якоб потрібно бути конченою істотою щоб голосувати за проросійського кандидата?
08.05.2026 18:00 Відповісти
ПОслицю по мінеку не даремно призначили. Зелене лайно як завжді на висоті
08.05.2026 17:57 Відповісти
в бою за Болгарію не загинув жоден російський солдат. Якщо не рахувати тих, хто нажрався метилового спирту. Було таке масове отруєння.
08.05.2026 18:35 Відповісти
08.05.2026 17:57 Відповісти
08.05.2026 17:59 Відповісти
08.05.2026 18:35 Відповісти
08.05.2026 18:00 Відповісти
В Болгарію приїжджали російські туристи і смітили грошима. Тому таксисти мріяли, щоб Болгарія вступила в тайожний союз. Вони не думали про те, що вони ж таксисти,а не продажні чиновники, як ті туристи.
08.05.2026 18:39 Відповісти
На заміну лаптям зараз туди дофіга брітів літає, та й з інших країн північної та центральної Європи. Інша справа, що у болгар були бізнесові інтереси з кацапським лайном типу лукойла. Та й і рашистська пропаганда працює.
08.05.2026 19:06 Відповісти
- Одно слово - румын!
- Так он же болгарин!
08.05.2026 18:15 Відповісти
Привыд Schröder-а бродин по Европе. Румен Радев ще один претендент на місце Орбана.
А чому не скористатися нагодою у тому колгоспі ЄС !?

Орбан у тому колгоспі ЄС успішно користувався "золотою акцією" і мав з того вигоду - був своим парнем у Кремля, поважним хлопом у Правлінні колгоспу ЄС, репутацію батька угорців і недосяжні можливості тягнути "все в семью".

І чому б тому Радеву чи Фіцо не скористатися тою "золотою акцією" у тому імпотентному об'єднанні під назвою ЄС, якщо її той Мадяр випустить з рук?

То не Орбан/Мадяр, чи Фіцо, чи Радев винні у тому, а сама система колгоспу ЄС/НАТО, яка не напрацювала запобіжників проти експорту корупції з Кремля.

Нафту-газ з РФ дещо прикрили, а корупція продовжується... Потом Кремль не бросает своих, обеспечивает запасной аэродром. Вот Gerhard Schröder-а на пансионе держит.
08.05.2026 19:15 Відповісти
Ну тепер лишилось дочекатись моменту, коли найвеличніше налагодить стосунки з Болгарією при умові, що він особисто образив Радева, коли той ще був Президентом Болгарії. Ото попкорну піде! Мо він дручить це "ескортниці" (послиці) в Болгарії чи Голові переговорної групи (хабарнику) Умєрову? А може дєрьмаковському Сибізі?

Президент, відповідно до Конституції, відповідає за дипломатію, безпеку та оборону (в тому числі і за мобілізацію) країни. Назвіть мені хоч одне досягнення найвеличнішого на цих напрямках. Назвіть мені хоч один напрямок обов'язків Президента, який він не передав іншим.
І згадайте законодавство, відповідно до якого Президент не може передавати свої повноваження будь-кому...

"Не ту країну назвали Гондурасом" (с)
08.05.2026 19:16 Відповісти
А чому він проросійський?
08.05.2026 22:03 Відповісти
 
 