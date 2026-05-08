У Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом Радевим

Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим.

Про це пише Novinite, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Народні збори Болгарії затвердили новий склад уряду на чолі з експрезидентом Руменом Радевим. Після голосування парламенту прем’єр та члени його кабінету склали присягу. Рішення підтримали 124 депутати, 70 проголосували проти, ще 36 утрималися.

Необхідну кількість голосів забезпечила партія "Прогресивна Болгарія", яка має парламентську більшість після нещодавніх виборів. Водночас опозиційні сили виступили проти призначення. Партія ГЕРБ під час голосування утрималася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проросійський експрезидент Болгарії Радев отримав мандат на формування уряду

Ключові міністерські посади отримали:

Іван Демерджієв — міністр внутрішніх справ;

Димитар Стоянов — міністр оборони;

Веліслава Петрова-Чамова — міністерка закордонних справ;

Микола Найдьонов — міністр юстиції.

Під час виступу в парламенті Радев заявив, що новий уряд зосередиться на модернізації країни, боротьбі з корупцією та відновленні верховенства права. Також серед пріоритетів він назвав подолання бідності, обмеження олігархічного впливу на політику та підтримку стабільності економіки.

Читайте також: У Болгарії проросійська партія пропонує розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною, - ЗМІ

Вибори у Болгарії та їхнє значення

Парламентські вибори в Болгарії 19 квітня стали вже восьмими за останні п’ять років. Така частота голосувань свідчить про нестабільність політичної системи країни.