Проросійський експрезидент Болгарії Радев отримав мандат на формування уряду
Президентка Болгарії Іліана Йотова вручила лідеру партії-переможниці парламентських виборів "Прогресивна Болгарія" Румену Радеву мандат на формування нового уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агенції БТА.
5 травня Йотова провела консультації з представниками парламентських груп у новообраному парламенті – Народних зборах, після чого офіційно доручила створення нового кабінету міністрів.
"Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня. Партія висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єр-міністра", - додала Йотова.
Новий етап для болгарської політики
Радев, який обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік, відомий своїми суперечливими заявами. Зокрема, він неодноразово висловлював проросійські позиції, називаючи окупований Крим російським.
Його політична сила тепер матиме одноосібну більшість у парламенті, що відкриває шлях до формування уряду без коаліційних домовленостей.
Вибори та їх значення
Парламентські вибори в Болгарії 19 квітня стали вже восьмими за останні п’ять років. Така частота голосувань свідчить про нестабільність політичної системи країни.
Радев заявив: "Наше завдання – забезпечити стабільність і повернути довіру громадян до влади".
- До слова, у Болгарії проросійська партія "Відродження" пропонує розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною. Паралельно партія подала ще один документ – про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро в межах механізму ЄС для підтримки України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль