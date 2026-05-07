Проросійський експрезидент Болгарії Радев отримав мандат на формування уряду

Президентка Болгарії Іліана Йотова вручила лідеру партії-переможниці парламентських виборів "Прогресивна Болгарія" Румену Радеву мандат на формування нового уряду.

Як повідомляє агенція БТА.

5 травня Йотова провела консультації з представниками парламентських груп у новообраному парламенті – Народних зборах, після чого офіційно доручила створення нового кабінету міністрів.

"Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня. Партія висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єр-міністра", - додала Йотова.

Новий етап для болгарської політики

Радев, який обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік, відомий своїми суперечливими заявами. Зокрема, він неодноразово висловлював проросійські позиції, називаючи окупований Крим російським.

Його політична сила тепер матиме одноосібну більшість у парламенті, що відкриває шлях до формування уряду без коаліційних домовленостей.

Вибори та їх значення

Парламентські вибори в Болгарії 19 квітня стали вже восьмими за останні п’ять років. Така частота голосувань свідчить про нестабільність політичної системи країни.

Радев заявив: "Наше завдання – забезпечити стабільність і повернути довіру громадян до влади".