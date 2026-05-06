Вибори в Дії в Україні неможливі конституційно, має бути таємниця голосування, - Мінцифри

Для проведення виборів у цифровому застосунку "Дія" на сьогодні в Україні потрібно насамперед розв'язати питання таємниці голосування.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine 6 травня сказав виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.

Таємниця вибору

"Тут питання ж не цифровізації. Коли кажуть, що Дія може бути використана у виборах, — то це неможливо. Бо, згідно з Конституцією, потрібно, щоб була таємниця голосування. Щоб те, куди виборець поставив галочку, залишилося його таємною інформацією. І це на сьогодні можна реалізувати тільки в кабінках", - пояснив він.

Посадовець навів приклади електронних виборів в Естонії та країнах Південної Америки та зазначив, що технічно в Дії є необхідні інструменти для голосувань, однак спершу українцям потрібно усім разом ухвалити рішення — на референдумі або в інший спосіб, — що "ми разом усі можемо відмовитися від таємниці голосування".

Захист персональних даних

Борняков нагадав, що саме тому не буде повісток для військовозобов'язаних українців у Дії.

  • Пріоритет Мінцифри, за його словами, — це захист персональних даних українців. Також це ще й вимога Євросоюзу в межах вступу в ЄС: чи відповідає Дія стандартам захисту персональних даних.

"Але решта, що стосується комфорту громадян [можна реалізувати]. І тут ще є безпекова ситуація. Мені здається, що все, що ми робимо, коли зменшуємо потребу ходити кудись в державну інституцію, допомагає під час війни, бо знижує ризик скупчення людей", - додав Борняков.

Топ коментарі
Для чого таємниця, має бути чітко прописано хто за кого голосував.
Чому умовний Степан має помирати бо кимось обраний клоун облажавсь по поповній як президент.
06.05.2026 18:17 Відповісти
"Тому про реальні результати нікому не скажемо! Таємниця! Просто повідомимо, що виграв Зедленскій."
06.05.2026 19:48 Відповісти
З одного боку так на 100% інакше це взагалі ФАРС, а з іншого - я так розумію 2019 були ОСТАННІ вибори.

Далі уже населення замістять індусами дадуть їм паспорти і вони вибируть Вована
06.05.2026 18:17 Відповісти
йо ,а мафіозна шобла слуг та торчок 🤡 ,такі мали надію ...ой ой ой ...прийдеться міняти констітуцію ,під все племя , і вони над цим працюють...Будьте впевненні...
06.05.2026 18:16 Відповісти
І ЄС впоперек горла зі своїми вимогами

І ЄС впоперек горла зі своїми вимогами

Також це ще й вимога Євросоюзу в межах вступу в ЄС: чи відповідає Дія стандартам захисту персональних даних.
06.05.2026 18:18 Відповісти
Ясно, це такий собі сарказм.
Ще не факт, що індуси захочуть сюди їхати.
Може з Бангладеш, але теж, масово, швидко не буде.
06.05.2026 18:31 Відповісти
конституція?
закони?

терміново у бидломарафоні треба роз'яснити, що саме в дії і можливі перевибори чудо юдо клану.
а, борнікова на палю за таку єрєсь!!!!
06.05.2026 18:18 Відповісти
«Конституція? Здається ви згадали якусь Конституцію?»
06.05.2026 18:26 Відповісти
Референдум в Дії про вибори в Дії...
06.05.2026 18:32 Відповісти
06.05.2026 19:48 Відповісти
 
 