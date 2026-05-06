Вибори в Дії в Україні неможливі конституційно, має бути таємниця голосування, - Мінцифри
Для проведення виборів у цифровому застосунку "Дія" на сьогодні в Україні потрібно насамперед розв'язати питання таємниці голосування.
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine 6 травня сказав виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.
Таємниця вибору
"Тут питання ж не цифровізації. Коли кажуть, що Дія може бути використана у виборах, — то це неможливо. Бо, згідно з Конституцією, потрібно, щоб була таємниця голосування. Щоб те, куди виборець поставив галочку, залишилося його таємною інформацією. І це на сьогодні можна реалізувати тільки в кабінках", - пояснив він.
Посадовець навів приклади електронних виборів в Естонії та країнах Південної Америки та зазначив, що технічно в Дії є необхідні інструменти для голосувань, однак спершу українцям потрібно усім разом ухвалити рішення — на референдумі або в інший спосіб, — що "ми разом усі можемо відмовитися від таємниці голосування".
Захист персональних даних
Борняков нагадав, що саме тому не буде повісток для військовозобов'язаних українців у Дії.
- Пріоритет Мінцифри, за його словами, — це захист персональних даних українців. Також це ще й вимога Євросоюзу в межах вступу в ЄС: чи відповідає Дія стандартам захисту персональних даних.
"Але решта, що стосується комфорту громадян [можна реалізувати]. І тут ще є безпекова ситуація. Мені здається, що все, що ми робимо, коли зменшуємо потребу ходити кудись в державну інституцію, допомагає під час війни, бо знижує ризик скупчення людей", - додав Борняков.
Джерело: https://censor.net/ua/n4001828
