Выборы в "Дії" в Украине невозможны конституционно, должна быть тайна голосования, - Минцифры
Для проведения выборов в цифровом приложении "Дія" на сегодняшний день в Украине необходимо в первую очередь решить вопрос о тайне голосования.
Об этом в интервью Forbes Ukraine 6 мая сказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков, сообщает Цензор.НЕТ.
Тайна голосования
"Здесь вопрос не в цифровизации. Когда говорят, что "Дія" может быть использована на выборах, — это невозможно. Потому что, согласно Конституции, должна соблюдаться тайна голосования. Чтобы то, где избиратель поставил галочку, оставалось его тайной информацией. И это на сегодняшний день можно реализовать только в кабинах", — пояснил он.
Чиновник привел примеры электронных выборов в Эстонии и странах Южной Америки и отметил, что технически в "Дії" есть необходимые инструменты для голосования, однако сначала украинцам нужно всем вместе принять решение — на референдуме или иным способом — что "мы все вместе можем отказаться от тайны голосования".
Защита персональных данных
Борняков напомнил, что именно поэтому в "Дії" не будет повесток для военнообязанных украинцев.
- Приоритет Минцифры, по его словам, — это защита персональных данных украинцев. Также это еще и требование Евросоюза в рамках вступления в ЕС: соответствует ли "Дія" стандартам защиты персональных данных.
"Но все остальное, что касается комфорта граждан, [можно реализовать]. И здесь еще есть ситуация с безопасностью. Мне кажется, что все, что мы делаем, когда уменьшаем необходимость ходить куда-то в государственные учреждения, помогает во время войны, потому что снижает риск скопления людей", — добавил Борняков.
Також це ще й вимога Євросоюзу в межах вступу в ЄС: чи відповідає Дія стандартам захисту персональних даних.
