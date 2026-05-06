РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Выборы в Украине
850 10

Выборы в "Дії" в Украине невозможны конституционно, должна быть тайна голосования, - Минцифры

Выборы в действии

Для проведения выборов в цифровом приложении "Дія" на сегодняшний день в Украине необходимо в первую очередь решить вопрос о тайне голосования.

Об этом в интервью Forbes Ukraine 6 мая сказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Тайна голосования

"Здесь вопрос не в цифровизации. Когда говорят, что "Дія" может быть использована на выборах, — это невозможно. Потому что, согласно Конституции, должна соблюдаться тайна голосования. Чтобы то, где избиратель поставил галочку, оставалось его тайной информацией. И это на сегодняшний день можно реализовать только в кабинах", — пояснил он.

Чиновник привел примеры электронных выборов в Эстонии и странах Южной Америки и отметил, что технически в "Дії" есть необходимые инструменты для голосования, однако сначала украинцам нужно всем вместе принять решение — на референдуме или иным способом — что "мы все вместе можем отказаться от тайны голосования".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За рубежом сейчас около 4 млн избирателей. Менее 10% стоят на консульском учете, — ЦИК

Защита персональных данных

Борняков напомнил, что именно поэтому в "Дії" не будет повесток для военнообязанных украинцев.

  • Приоритет Минцифры, по его словам, — это защита персональных данных украинцев. Также это еще и требование Евросоюза в рамках вступления в ЕС: соответствует ли "Дія" стандартам защиты персональных данных.

"Но все остальное, что касается комфорта граждан, [можно реализовать]. И здесь еще есть ситуация с безопасностью. Мне кажется, что все, что мы делаем, когда уменьшаем необходимость ходить куда-то в государственные учреждения, помогает во время войны, потому что снижает риск скопления людей", — добавил Борняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достигнут консенсус о невозможности проведения выборов во время военного положения, — Корниенко

Автор: 

выборы (24139) Минцифры (331) Дія (438) Борняков Александр (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Для чого таємниця, має бути чітко прописано хто за кого голосував.
Чому умовний Степан має помирати бо кимось обраний клоун облажавсь по поповній як президент.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:17 Ответить
+3
"Тому про реальні результати нікому не скажемо! Таємниця! Просто повідомимо, що виграв Зедленскій."
показать весь комментарий
06.05.2026 19:48 Ответить
+2
З одного боку так на 100% інакше це взагалі ФАРС, а з іншого - я так розумію 2019 були ОСТАННІ вибори.

Далі уже населення замістять індусами дадуть їм паспорти і вони вибируть Вована
показать весь комментарий
06.05.2026 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
йо ,а мафіозна шобла слуг та торчок 🤡 ,такі мали надію ...ой ой ой ...прийдеться міняти констітуцію ,під все племя , і вони над цим працюють...Будьте впевненні...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:16 Ответить
І ЄС впоперек горла зі своїми вимогами

Також це ще й вимога Євросоюзу в межах вступу в ЄС: чи відповідає Дія стандартам захисту персональних даних. Джерело: https://censor.net/ua/n4001828
показать весь комментарий
06.05.2026 18:18 Ответить
Для чого таємниця, має бути чітко прописано хто за кого голосував.
Чому умовний Степан має помирати бо кимось обраний клоун облажавсь по поповній як президент.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:17 Ответить
З одного боку так на 100% інакше це взагалі ФАРС, а з іншого - я так розумію 2019 були ОСТАННІ вибори.

Далі уже населення замістять індусами дадуть їм паспорти і вони вибируть Вована
показать весь комментарий
06.05.2026 18:17 Ответить
Ясно, це такий собі сарказм.
Ще не факт, що індуси захочуть сюди їхати.
Може з Бангладеш, але теж, масово, швидко не буде.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:31 Ответить
конституція?
закони?

терміново у бидломарафоні треба роз'яснити, що саме в дії і можливі перевибори чудо юдо клану.
а, борнікова на палю за таку єрєсь!!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 18:18 Ответить
«Конституція? Здається ви згадали якусь Конституцію?»
показать весь комментарий
06.05.2026 18:26 Ответить
Референдум в Дії про вибори в Дії...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:32 Ответить
"Тому про реальні результати нікому не скажемо! Таємниця! Просто повідомимо, що виграв Зедленскій."
показать весь комментарий
06.05.2026 19:48 Ответить
 
 