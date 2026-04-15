За рубежом сейчас около 4 млн избирателей. Менее 10% стоят на консульском учете, - ЦИК

Из-за логистических проблем менее 10% украинцев стоят на консульском учете за рубежом.

Об этом рассказал член ЦИК Андрей Гевко в интервью Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что последние выборы (местные) проводились в Украине в 2020 году.

"С тех пор у нас выросло целое поколение людей, которым исполнилось 18 лет. И вот на данный момент в наш реестр включено 1 млн 840 тысяч таких избирателей", - отметил Гевко.

Член ЦИК также привел данные ООН и Евростата, согласно которым около 4 млн избирателей воспользовались правом голоса за рубежом.

"Но я бы осторожно относился к этим цифрам. Проблема заключается в том, что государство имеет минимальную коммуникацию со своими гражданами за рубежом. Существующий инструмент консульского учета был создан для других целей и не соответствует масштабам задачи", - пояснил он.

ЦИК предлагает ввести механизм активной регистрации избирателей для определения ориентировочного количества избирателей, намеревающихся проголосовать на общегосударственных выборах на территории иностранного государства.

"Консульский учет имеет недостатки: он платный, и у граждан отсутствует мотивация для его прохождения. Пересмотр этой публичной услуги является прерогативой Министерства иностранных дел", — добавил он.

В то же время, по словам Гевка, на консульском учете за рубежом стоят менее 10% граждан. Это около 380 тыс. избирателей.

"Думаю, что главная причина — это логистические проблемы и недоступность услуги. Необходимость добраться до посольства или консульства для регистрации является существенным сдерживающим фактором", — сказал член ЦИК.

