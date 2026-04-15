За рубежом сейчас около 4 млн избирателей. Менее 10% стоят на консульском учете, - ЦИК

Голосование украинцев за рубежом: что говорят в ЦИК?

Из-за логистических проблем менее 10% украинцев стоят на консульском учете за рубежом. 

Об этом рассказал член ЦИК Андрей Гевко в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

Он напомнил, что последние выборы (местные) проводились в Украине в 2020 году.

"С тех пор у нас выросло целое поколение людей, которым исполнилось 18 лет. И вот на данный момент в наш реестр включено 1 млн 840 тысяч таких избирателей", - отметил Гевко.

Член ЦИК также привел данные ООН и Евростата, согласно которым около 4 млн избирателей воспользовались правом голоса за рубежом. Речь идет о примерно 4 млн избирателей за рубежом.

"Но я бы осторожно относился к этим цифрам. Проблема заключается в том, что государство имеет минимальную коммуникацию со своими гражданами за рубежом. Существующий инструмент консульского учета был создан для других целей и не соответствует масштабам задачи", - пояснил он.

ЦИК предлагает ввести механизм активной регистрации избирателей для определения ориентировочного количества избирателей, намеревающихся проголосовать на общегосударственных выборах на территории иностранного государства.

"Консульский учет имеет недостатки: он платный, и у граждан отсутствует мотивация для его прохождения. Пересмотр этой публичной услуги является прерогативой Министерства иностранных дел", — добавил он.

В то же время, по словам Гевка, на консульском учете за рубежом стоят менее 10% граждан. Это около 380 тыс. избирателей.

"Думаю, что главная причина — это логистические проблемы и недоступность услуги. Необходимость добраться до посольства или консульства для регистрации является существенным сдерживающим фактором", — сказал член ЦИК.

Полный текст интервью с Андреем Гевко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

виборы (24119) ЦИК (3563) Гевко Андрей (5)
Мотивації ніякої. Багато хто з цих людей і вдома б не пішов голосувати.
15.04.2026 11:43 Ответить
Логістика слабенька - чи не хочуть світитися?
15.04.2026 11:39 Ответить
тобто, треба вбити Україну за допомогою зе, аби лише не було виборів, зроз
15.04.2026 11:58 Ответить
Причем здесь дома? Очереди в консульства Германии по 6 месяцев. Плюс учёт платный. Это же в статье написано.
15.04.2026 12:12 Ответить
При тому, що навіть без черги і безоплатно ці люди б не пішли голосувати. Так зрозуміло?
15.04.2026 12:37 Ответить
Необхідність дістатися до посольства або консульства для реєстрації Довiреностi на продаж майна.
15.04.2026 12:07 Ответить
Але ж ті шо волають про вибори вже сьогодні цього чути не хочуть. Їм вибори подавай! А як їх це не хвилює, як і не хвилювало хто стане президентом в 20219-му. Вони хотіли поржати та шашликів.
15.04.2026 11:44 Ответить
тобто, треба вбити Україну за допомогою зе, аби лише не було виборів, зроз
15.04.2026 11:58 Ответить
Україну почали вбивати ще риго-комуняки які водили хороводи з кацапами та нищили економіку та заводили її в залежність від кацапні. А зараз ми поженаємо плоди. Думати треба булоще в 2010-му та в 2019-му.
15.04.2026 12:21 Ответить
не треба мені розповідати про минуле, вже зараз режим зе добиває Україну та українців, тому треба або проводити вибори президента, або хай він йде у відставку і замість нього буде спікер ВР
15.04.2026 12:25 Ответить
15.04.2026 11:49 Ответить
Якшо всі ті мільони ломануться ставати на консульській облік, то консульства просто загнуться.
15.04.2026 11:52 Ответить
то хай не голосують, бо знову оберуть чергового зе
15.04.2026 11:55 Ответить
передавай голове ВРУ полномочия преза, шо не ясно
15.04.2026 12:09 Ответить
Ну то що, що вони за кордоном, більшість тих, хто за кордоном вже ніколи не повернуться
15.04.2026 12:32 Ответить
Світогляд людей на голови яких падають бомби, ракети, шахіди суттєво відрізняється від тих, які живуть на "пособіях" в еміграції. Голосувати повинні лише виборці на території України, люди за кордоном зацікавлені в продовжені війни, щоб отримувати допомогу і ПМЖ за кордоном.
15.04.2026 12:36
 
 