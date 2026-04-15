Действующая избирательная система рассчитана на мирное время и не соответствует реалиям послевоенного периода, - член ЦИК Гевко
Действующая избирательная система, предусмотренная Кодексом, является прогрессивной, но рассчитана на мирное время.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко.
Проведение выборов
По его словам, проведение выборов невозможно до прекращения военных действий и отмены правового режима военного положения.
Гевко допускает, что вариант прекращения военного положения для проведения выборов может иметь место.
"Однако, учитывая текущие обстоятельства, я не вижу перспектив для реализации такого сценария", — пояснил член ЦИК.
Избирательная система
"Она не соответствует реалиям послевоенного периода, когда есть 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с правом голоса, миллионы граждан за рубежом и военнослужащие в зоне столкновений. Это большое количество избирателей, которые будут голосовать не по месту основного проживания.
И эти факторы, на мой взгляд, будут влиять на выбор избирательной системы, которая будет применена на первых послевоенных выборах в украинский парламент. Поэтому избирательная система, вероятно, может быть вопросом разового применения для первых послевоенных выборов, после чего можно будет вернуться к действующим нормам Кодекса", — подчеркнул он.
Полное интервью с Андреем Гевко о вопросах проведения послевоенных выборов в Украине читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что в случае кратковременного перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательстве. Соответствующее решение должен принять парламент.
- В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны — 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.
перше - Ондрюша вважає що ПОЛІТИЧНА позиція якогось ... повинна впливати на реалізацію конституційних прав українського народу ? Це називається "змова з метою захоплення влади", друге - ДЕ в Конституції України прописана заборона виборів президента під час "воєнного стану" ?
23.12.2023 Україна.Конституційний переворот. https://link.medium.com/AuISA4ReLFb