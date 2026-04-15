Действующая избирательная система рассчитана на мирное время и не соответствует реалиям послевоенного периода, - член ЦИК Гевко

Послевоенные выборы в Украине: проблема вопроса

Действующая избирательная система, предусмотренная Кодексом, является прогрессивной, но рассчитана на мирное время.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко.

Проведение выборов

По его словам, проведение выборов невозможно до прекращения военных действий и отмены правового режима военного положения.

Гевко допускает, что вариант прекращения военного положения для проведения выборов может иметь место.

"Однако, учитывая текущие обстоятельства, я не вижу перспектив для реализации такого сценария", — пояснил член ЦИК.

Читайте также: ЦИК предлагает установить полугодовой переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса

Избирательная система

Гевко отметил, что действующая избирательная система, предусмотренная Кодексом, является прогрессивной, но рассчитана на мирное время.

"Она не соответствует реалиям послевоенного периода, когда есть 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с правом голоса, миллионы граждан за рубежом и военнослужащие в зоне столкновений. Это большое количество избирателей, которые будут голосовать не по месту основного проживания.

И эти факторы, на мой взгляд, будут влиять на выбор избирательной системы, которая будет применена на первых послевоенных выборах в украинский парламент. Поэтому избирательная система, вероятно, может быть вопросом разового применения для первых послевоенных выборов, после чего можно будет вернуться к действующим нормам Кодекса", — подчеркнул он.

Полное интервью с Андреем Гевко о вопросах проведения послевоенных выборов в Украине читайте по ссылке.

Читайте: Президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны, - The Times

Что предшествовало?

  • Ранее президент Зеленский заявил, что в случае кратковременного перемирия в Украине возможно проведение выборов. По его словам, для их организации необходимы изменения в законодательстве. Соответствующее решение должен принять парламент.
  • В то же время Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны — 90% граждан, по его словам, выступают против такого шага.

Читайте: Согласно действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, — ЦИК

харашо устроілісь
Коли Порошенко ввів військовий стан на два тижні то зебіли скавучали тоді немов різані, мовляв чьто ета за бєспрєдєл
Так, члени та працівники Центральної виборчої комісії (ЦВК) України отримують заробітну плату, яка фінансується з державного бюджету. За даними 2024-2025 років, середні зарплати в ЦВК є одними з найвищих серед держорганів, попри відсутність виборів під час воєнного стану. Керівництво ЦВК отримує в середньому понад 300 тис. грн на місяць.
А у ЦВКунів вибори це сезонні заробітки, чи вони отримують зарплатню увесь час?
Так, члени та працівники Центральної виборчої комісії (ЦВК) України отримують заробітну плату, яка фінансується з державного бюджету. За даними 2024-2025 років, середні зарплати в ЦВК є одними з найвищих серед держорганів, попри відсутність виборів під час воєнного стану. Керівництво ЦВК отримує в середньому понад 300 тис. грн на місяць.
харашо устроілісь
Так же і їбонутись недовго
а вони шоб не ********* сидять пiд каву мрiють про кордони 91го
А як же вибори у 2019 році,коли обрали аморального клоуна,брехуна,мерзотника президентом,чи " эта другое" , чи для більшості війни не було?
Коли Порошенко ввів військовий стан на два тижні то зебіли скавучали тоді немов різані, мовляв чьто ета за бєспрєдєл
Угу.Пам'ятаю.Тоді кацапи захопили наші катери у Керченській протоці.Зразу розквакались недорогенькі-це узурпація,відміна виборів,диктатура,ко-ко-ко.Все пізнається в порівнянні.Треба було думать головою у 19,а не чим завжди думає мудрий нарід.
ЦВК потужно працює - на кого? - мабуть на себе
Це точно, потужний зібрався править вічно, ще не всі країни на халяву відвідав, не все спробував
А Конституція - то таке...
Ми розуміємо, що Ондрюша Гевко з писклявого "Голосу" говорить, що йому наказують, але є питання -
перше - Ондрюша вважає що ПОЛІТИЧНА позиція якогось ... повинна впливати на реалізацію конституційних прав українського народу ? Це називається "змова з метою захоплення влади", друге - ДЕ в Конституції України прописана заборона виборів президента під час "воєнного стану" ?
‎‎23.‎12.‎2023 Україна.Конституційний переворот. https://link.medium.com/AuISA4ReLFb
Тцкун возле боксов для голосования это прям в тему фотка. Будут лично контролировать чтобы голосовли за вождя!
А як же потужний приліз на брехні під час війни то норм
