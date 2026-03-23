Достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения, - Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил о достижении консенсуса относительно невозможности проведения выборов в период действия военного положения.

Об этом он заявил на круглом столе "Подготовка к первым национальным послевоенным выборам в Украине: вызовы организации и законодательные наработки", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Наша работа (Рабочей группы, возглавляемой Корниенко. — Ред.) абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения.

В то же время впереди много работы по участию украинцев за рубежом в выборах, а также по поиску наилучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших защитников и защитниц", — сказал он.

Читайте также: Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

Также, по словам Корниенко, отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопрос финансирования послевоенных выборов.

Также вице-спикер рассказал, что после завершения работы тематических подгрупп Рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам выполнения обязательств в сфере евроинтеграции.

Во время этого заседания в открытом режиме будет зафиксировано состояние выполнения Украиной соответствующих обязательств, в частности, в части избирательного права и законодательства, и определены этапы реализации каждого из них.

В ходе мероприятия были представлены законодательные наработки Рабочей группы, сформированные по результатам работы тематических подгрупп, а именно:

подгруппы по вопросам администрирования выборов и избирательной инфраструктуры;

подгруппы по вопросам участия в выборах граждан Украины, находящихся за рубежом;

подгруппы по вопросам обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих;

подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий;

подгруппы по вопросам разработки критериев безопасности относительно возможности организации и проведения выборов.

Читайте: Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно, - Буданов

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никаких выборов в Украине до прекращения огня не будет.

Издание The Times пишет, что президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны.

Читайте: РФ надеется, что после выборов в Украину придет человек, который будет "целовать в одно место" Путина, - Зеленский