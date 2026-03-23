Достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения, - Корниенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил о достижении консенсуса относительно невозможности проведения выборов в период действия военного положения.
Об этом он заявил на круглом столе "Подготовка к первым национальным послевоенным выборам в Украине: вызовы организации и законодательные наработки", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Наша работа (Рабочей группы, возглавляемой Корниенко. — Ред.) абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения.
В то же время впереди много работы по участию украинцев за рубежом в выборах, а также по поиску наилучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших защитников и защитниц", — сказал он.
Также, по словам Корниенко, отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопрос финансирования послевоенных выборов.
Также вице-спикер рассказал, что после завершения работы тематических подгрупп Рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам выполнения обязательств в сфере евроинтеграции.
Во время этого заседания в открытом режиме будет зафиксировано состояние выполнения Украиной соответствующих обязательств, в частности, в части избирательного права и законодательства, и определены этапы реализации каждого из них.
В ходе мероприятия были представлены законодательные наработки Рабочей группы, сформированные по результатам работы тематических подгрупп, а именно:
- подгруппы по вопросам администрирования выборов и избирательной инфраструктуры;
- подгруппы по вопросам участия в выборах граждан Украины, находящихся за рубежом;
- подгруппы по вопросам обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих;
- подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий;
- подгруппы по вопросам разработки критериев безопасности относительно возможности организации и проведения выборов.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никаких выборов в Украине до прекращения огня не будет.
- Издание The Times пишет, что президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны.
Конституція ж на паузі ..нє ? )
Якщо правового поля немає - profit.
Якщо є - ви його відчуєте.
Як в бразильських фавелах.
У нас вже всюди фавели? Без "ствола" чи мачете вже на вулицю - ніяк?
Чудова перспектива - продовжувати спостерігати за тим, як "зелене плем'я" нищить залишки держави.
"Вибори" в лапках вони влаштують, коли придумають, як їх успішно для себе змахлювати.
Оманська Гнида ще не всі планшети подарував з картою бойових дій
Обстановка також дозволяє. Третина громадян захищені у ЄС, та й в самій країні працює більшість закладів починаючи супермаркетами закінчуючи концертними залами.
На фронті військових менше 200тисяч, вони можуть проголосувати дистанційно, як це робили військові в інших країнах під час бойових дій.
В чому проблема? Може прийти хтось інший та почне перемагати та садити?