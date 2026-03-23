Достигнут консенсус относительно невозможности проведения выборов во время военного положения, - Корниенко

Выборы во время войны: что говорят в Верховной Раде?

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил о достижении консенсуса относительно невозможности проведения выборов в период действия военного положения.

Об этом он заявил на круглом столе "Подготовка к первым национальным послевоенным выборам в Украине: вызовы организации и законодательные наработки", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Наша работа (Рабочей группы, возглавляемой Корниенко. — Ред.) абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса относительно невозможности проведения выборов во время военного положения.

В то же время впереди много работы по участию украинцев за рубежом в выборах, а также по поиску наилучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших защитников и защитниц", — сказал он.

Читайте также: Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

Также, по словам Корниенко, отдельным направлением, требующим дальнейшей проработки, остаются выборы в Верховную Раду и вопрос финансирования послевоенных выборов.

Также вице-спикер рассказал, что после завершения работы тематических подгрупп Рабочей группы состоится заседание подгруппы по вопросам выполнения обязательств в сфере евроинтеграции.

Во время этого заседания в открытом режиме будет зафиксировано состояние выполнения Украиной соответствующих обязательств, в частности, в части избирательного права и законодательства, и определены этапы реализации каждого из них.

В ходе мероприятия были представлены законодательные наработки Рабочей группы, сформированные по результатам работы тематических подгрупп, а именно:

  • подгруппы по вопросам администрирования выборов и избирательной инфраструктуры;
  • подгруппы по вопросам участия в выборах граждан Украины, находящихся за рубежом;
  • подгруппы по вопросам обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих;
  • подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий;
  • подгруппы по вопросам разработки критериев безопасности относительно возможности организации и проведения выборов.

Читайте: Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно, - Буданов

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никаких выборов в Украине до прекращения огня не будет.
  • Издание The Times пишет, что президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны.

Читайте: РФ надеется, что после выборов в Украину придет человек, который будет "целовать в одно место" Путина, - Зеленский

Топ комментарии
а в Україні ще залишилось якесь правове поле ? ))

Конституція ж на паузі ..нє ? )
23.03.2026 10:45 Ответить
А у слугориг тільки вибори в голові, щоб продовжити своє царювання і обдирання українців. Їх не турбує фронт, забезпечення хлопців і дівчат необхідним, для них найважливіше оплески Голобородьку, його слава на могилах вбитих і можливість розкрадання кредиту з ЄС на 90 мільярдів евро. Віддавати будуть внуки і правнуки українців, не їх.
23.03.2026 10:46 Ответить
Виборів в Україні за Зєльонкіна вкупі з його кагалом не буде взагалі (якщо мати на думці справжні й чесні вибори). Від воєнного стану це ніяк не залежить.

"Вибори" в лапках вони влаштують, коли придумають, як їх успішно для себе змахлювати.
23.03.2026 10:48 Ответить
В поточному правовому полі - ні.
23.03.2026 10:41 Ответить
а в Україні ще залишилось якесь правове поле ? ))

Конституція ж на паузі ..нє ? )
23.03.2026 10:45 Ответить
Щоб перевірити, можете зайти в супермаркет з монтировкою, переїбати охорону, зняти касу і йти собі додому.
Якщо правового поля немає - profit.
Якщо є - ви його відчуєте.
23.03.2026 10:56 Ответить
23.03.2026 10:57 Ответить
Це буле право сили, а не правове поле.
23.03.2026 10:59 Ответить
Коли правового поля немає, його місце займає право сили.
Як в бразильських фавелах.
У нас вже всюди фавели? Без "ствола" чи мачете вже на вулицю - ніяк?
23.03.2026 11:04 Ответить
Саме так
23.03.2026 11:06 Ответить
Как страшно жіть. А я і не знав, що мене будь-який зустрічний гопарь може завалити забави заради і йому нічого за це принципово не буде, навіть якщо його особу встановити - раз плюнути.
23.03.2026 11:08 Ответить
Завалять-дізнаешся.
23.03.2026 11:12 Ответить
Забули слово "скоро".
23.03.2026 11:13 Ответить
це в якому правовому полі відбувається, холуй zельоний ?

23.03.2026 11:00 Ответить
Факти порушення законів скасовують наявність законів?
23.03.2026 11:05 Ответить
як там правове поле у вбивстві мусорами героя війни ветерана ЗСУ - Русінова ?
23.03.2026 11:02 Ответить
У тому ж полі як і вбивство Русіновим 4-х поліцейських.28 будуть ховать доречі.В Корсуні.
23.03.2026 11:12 Ответить
А у слугориг тільки вибори в голові, щоб продовжити своє царювання і обдирання українців. Їх не турбує фронт, забезпечення хлопців і дівчат необхідним, для них найважливіше оплески Голобородьку, його слава на могилах вбитих і можливість розкрадання кредиту з ЄС на 90 мільярдів евро. Віддавати будуть внуки і правнуки українців, не їх.
23.03.2026 10:46 Ответить
Якщо фронт і так якось воює за панів коштом холопів , то навіщо панам на нього щось витрачати .
23.03.2026 11:07 Ответить
Вибори будуть проведені після закінчення війни та звільнення усіх українських територій!
23.03.2026 10:47 Ответить
А без виборів не буде ніякого закінчення війни та звільнення усіх українських територій.
Чудова перспектива - продовжувати спостерігати за тим, як "зелене плем'я" нищить залишки держави.
23.03.2026 10:55 Ответить
Наче з виборами звільнення можливе.
23.03.2026 11:01 Ответить
Справа навіть не в виборах. Без усунення від влади голобородька разом з його бандою мародерів шансів взагалі ніяких.
23.03.2026 11:07 Ответить
Усунення неможливе, бо гра йде за їх правилами.
23.03.2026 11:08 Ответить
Отже ніколи не буде і ця влада вічна.
23.03.2026 11:02 Ответить
Виборів в Україні за Зєльонкіна вкупі з його кагалом не буде взагалі (якщо мати на думці справжні й чесні вибори). Від воєнного стану це ніяк не залежить.

"Вибори" в лапках вони влаштують, коли придумають, як їх успішно для себе змахлювати.
23.03.2026 10:48 Ответить
та які вибори

Оманська Гнида ще не всі планшети подарував з картою бойових дій
23.03.2026 10:54 Ответить
це розумний вибір ,без виборів у час війни ...слідуючий крок передача влади 🤡 ,комітету нацпорятунку України ...
23.03.2026 10:56 Ответить
И ключи от квартиры, где деньги лежат?
23.03.2026 10:59 Ответить
ключи хай залишить собі , чи ленці передасть ,вони йому будуть не потрібні у сізо...
23.03.2026 11:14 Ответить
Во блин! С этой войной Зе и Ко взяли у судьбы реальный ДжекПот.
23.03.2026 10:57 Ответить
Ввели воєнний стан, потім заявили, що вибори не можливі бо воєнний стан. А війни офіційно як не було, так і нема
23.03.2026 11:00 Ответить
Зе присосався до влади.
23.03.2026 11:00 Ответить
Дивно, але ні Конституція ні Закони України ніяк не забороняють зараз проводити вибори президента.
Обстановка також дозволяє. Третина громадян захищені у ЄС, та й в самій країні працює більшість закладів починаючи супермаркетами закінчуючи концертними залами.
На фронті військових менше 200тисяч, вони можуть проголосувати дистанційно, як це робили військові в інших країнах під час бойових дій.
В чому проблема? Може прийти хтось інший та почне перемагати та садити?
23.03.2026 11:12 Ответить
 
 