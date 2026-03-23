Досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану, - Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив про досягнення консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час дії воєнного стану.

Про це він заявив на круглому столі "Підготовка до перших національних повоєнних виборів в Україні: виклики організації та законодавчі напрацювання", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наша робота (Робочої групи, які очолює Корнієнко. - Ред.) є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану.

Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших Захисників і Захисниць", - сказав він.

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Також, за словами Корнієнка, окремим напрямом, що потребує подальшого опрацювання, залишаються вибори до Верховної Ради та питання фінансування повоєнних виборів.

Також віцеспікер розповів, що після завершення роботи тематичних підгруп Робочої групи відбудеться засідання підгрупи з питань виконання зобов’язань у сфері євроінтеграції.

Під час цього засідання у відкритому режимі буде зафіксовано стан виконання Україною відповідних зобов’язань, зокрема, у частині виборчого права та законодавства і визначено етапи реалізації кожного з них.

Під час заходу було презентовано законодавчі напрацювання Робочої групи, сформовані за результатами роботи тематичних підгруп, а саме:

підгрупи з питань адміністрування виборів та виборчої інфраструктури;

підгрупи з питань участі у виборах громадян України, які перебувають за кордоном;

підгрупи з питань забезпечення реалізації виборчих прав військовослужбовців;

підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій;

підгрупи з питань напрацювання критеріїв безпеки щодо можливості організації та проведення виборів.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що жодних виборів в Україні до припинення вогню не буде.

Видання The Times пише, що президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі .

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