У Болгарії проросійська партія пропонує розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною, - ЗМІ

У парламенті Болгарії хочуть розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною

У парламенті Болгарії проросійська партія "Відродження" ініціювала розірвання 10-річної безпекової угоди з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Novinite.

Що пропонують скасувати

Ініціативу озвучив депутат Петар Петров. Він заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту, що, на його думку, ставить під сумнів її легітимність.

За його словами, резолюція має зобов’язати уряд розірвати домовленість, підписану тимчасовим кабінетом.

Паралельно партія подала ще один документ – про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро в межах механізму ЄС для підтримки України.

Чим аргументують позицію

"Ми вважаємо, що ці гроші повинні йти насамперед на потреби болгарських громадян", – заявив Петров.

У партії пояснюють свою позицію економічною ситуацією в країні – зокрема інфляцією, зростанням цін і бюджетним дефіцитом.

Які шанси на рішення

Очікується, що обидва проєкти резолюцій розглядатимуться в парламенті у межах законодавчої процедури.

Водночас партія "Відродження" має лише 13 мандатів у парламенті, тому її ініціативи мають низькі шанси на підтримку більшості депутатів.

+11
З тієї ж причини, з якої з'явилась назва "слуга народа", і з якої КНДР називається народно-демократичною, та інше подібне.
Щоб зробити з лайна цукерку, його треба пофарбувати і побризкати парфумами.
Коли відкусиш - буде вже пізно.
30.04.2026 18:22 Відповісти
+10
Ну а чим в Болгарії елітна сосалка ілащук займається?
Що там пише штучний інтелект?
Олеся Костянтинівна Ілащук (нар. 1976) - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії з 25 грудня 2022 року. Призначення викликало суспільну дискусію, оскільки вона не мала попереднього досвіду на дипломатичній службі. До призначення займалася підприємницькою діяльністю, психологиня, сексологиня.
Ключові факти та події:
Призначення: Призначена Указом Президента України Володимира Зеленського.
Діяльність: На посаді активно працює над зміцненням відносин між Україною та Болгарією, дякує за підтримку на шляху до ЄС.
Скандали: У 2024-2025 роках навколо її імені виникали дискусії щодо вручення грамоти підсанкційному болгарському політику

та кримінальної справи, пов'язаної з її пасинком.

Освіта та бекграунд: Освіта психолога (сексолога), має досвід у сфері комунікацій, коучингу, не є кадровим дипломатом.
Ну що ж, нічого й добавити!
30.04.2026 18:26 Відповісти
+7
Чому все, що зветься "відродженням", гидко смердить?
30.04.2026 18:20 Відповісти
Це точно. І не тільки в ЄС.
Я дивлюсь (кожен день проїжджаю в Дніпрі повз осередок "Батьківщини".
Нові плакати, нові лозунги...
Вони до виборів готуються, щоб на голосах лохів і пенсів за кілограм гречки, пропхнути Юлину сраку в ВРУ. Вона вже як Терешкова - її тільки вперед ногами винесуть.
30.04.2026 18:55 Відповісти
Зегевару вперед ногами вынесут(прогноз). "Если бы не Пересидент- войну проиграем". И шашлыки, само собой.
30.04.2026 19:17 Відповісти
Водночас партія "Відродження" має лише 13 мандатів у парламенті, тому її ініціативи мають низькі шанси на підтримку більшості депутатів.
Так у них там начебто нещодавно обрали проросійський парламент, тож проблем з підтримкою не буде.
30.04.2026 18:21 Відповісти
Братушки - знов їх до кацапів тягне
30.04.2026 18:22 Відповісти
Две мировые войны Болгария воевала "не на той стороне". Видимо хроническое.
30.04.2026 18:25 Відповісти
))))Відродження..... тут назва така, що без кцп тут обійшлося... душавна... На кшталт в Україні на зміну ПРигонів прийшов Наш край...
30.04.2026 18:30 Відповісти
а болгари воюють проти рашки?
чи болгари зібрались нападати на Україну?

хай хоч підітруться тим папірцем, все одно там ніяких зобов'язань.
30.04.2026 18:30 Відповісти
Це все що потрібно знати і про гарантії безпеки і про мірні угоди. Все ці папери не вартують виїденого яйця. Бо в ЄС будуть щомісяця проходити то в тій то в іншій країні вибори зі зміною вектору цілей країни на прямо протилежний.
30.04.2026 18:36 Відповісти
У Болгарії ображені на всіх. Зі вступом до ЄС життя краще не стало. Тому що справа зовсім не в ЄС. Ті у кого стало краще, зробили це самі.
30.04.2026 18:39 Відповісти
Призабули болгари коли бувший прем'єр министр Стефан Стамболов сказав:Проклет да е денят, в който руснаците влязоха в България.
30.04.2026 18:42 Відповісти
Яке горе. І що Україна буде робити без такого потужного болгарського захисту?😱
30.04.2026 19:02 Відповісти
Болгарія - це країна лідер з виробництва радянських *********** та їх не пряме постачання в Україну. Але треба казати, що ці ********** поставляються в Україну не завдяки договору Зеленського. Це швидше за все політична гра задумана таким чином, щоб не нашкодити Україні, на поверхні не все видно, іноді це просто крикливі гасла для пенсив виборцив комуністів. Якщо ви думаєте, що політики можуть тільки демократичних виборців обманювати то ви помиляєтеся. Хлопци з ЦРУ теж не сплять 😂
30.04.2026 23:11 Відповісти
Тільки з Україною?! А з ЄС не хоче розірвати?! В з ****** підписати нічого не хоче?!
30.04.2026 19:23 Відповісти
"Заграница нам поможет". О. Бендер. Это он про Болгарию?
30.04.2026 19:38 Відповісти
ДОВИЙОБЮТЬСЯ ЩО ЇХ ТАКИМ ГОВНОМ ЗАЛЬЮТЬ !)
01.05.2026 04:38 Відповісти
 
 