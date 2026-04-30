У Болгарії проросійська партія пропонує розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною, - ЗМІ
У парламенті Болгарії проросійська партія "Відродження" ініціювала розірвання 10-річної безпекової угоди з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Novinite.
Що пропонують скасувати
Ініціативу озвучив депутат Петар Петров. Він заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту, що, на його думку, ставить під сумнів її легітимність.
За його словами, резолюція має зобов’язати уряд розірвати домовленість, підписану тимчасовим кабінетом.
Паралельно партія подала ще один документ – про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро в межах механізму ЄС для підтримки України.
Чим аргументують позицію
"Ми вважаємо, що ці гроші повинні йти насамперед на потреби болгарських громадян", – заявив Петров.
У партії пояснюють свою позицію економічною ситуацією в країні – зокрема інфляцією, зростанням цін і бюджетним дефіцитом.
Які шанси на рішення
Очікується, що обидва проєкти резолюцій розглядатимуться в парламенті у межах законодавчої процедури.
Водночас партія "Відродження" має лише 13 мандатів у парламенті, тому її ініціативи мають низькі шанси на підтримку більшості депутатів.
Так у них там начебто нещодавно обрали проросійський парламент, тож проблем з підтримкою не буде.
Що там пише штучний інтелект?
Олеся Костянтинівна Ілащук (нар. 1976) - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії з 25 грудня 2022 року. Призначення викликало суспільну дискусію, оскільки вона не мала попереднього досвіду на дипломатичній службі. До призначення займалася підприємницькою діяльністю, психологиня, сексологиня.
Ключові факти та події:
Призначення: Призначена Указом Президента України Володимира Зеленського.
Діяльність: На посаді активно працює над зміцненням відносин між Україною та Болгарією, дякує за підтримку на шляху до ЄС.
Скандали: У 2024-2025 роках навколо її імені виникали дискусії щодо вручення грамоти підсанкційному болгарському політику
та кримінальної справи, пов'язаної з її пасинком.
Освіта та бекграунд: Освіта психолога (сексолога), має досвід у сфері комунікацій, коучингу, не є кадровим дипломатом.
