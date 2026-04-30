РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4828 посетителей онлайн
Новости Пророссийские заявления в Болгарии Сотрудничество с Болгарией
4 069 17

В Болгарии пророссийская партия предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ

В парламенте Болгарии хотят расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной

В парламенте Болгарии пророссийская партия "Возрождение" инициировала расторжение 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предлагают отменить

Инициативу озвучил депутат Петар Петров. Он заявил, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что, по его мнению, ставит под сомнение его легитимность.

По его словам, резолюция должна обязать правительство расторгнуть соглашение, подписанное временным кабинетом.

Параллельно партия подала еще один документ – об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро в рамках механизма ЕС для поддержки Украины.

Чем аргументируют свою позицию

"Мы считаем, что эти деньги должны идти в первую очередь на нужды болгарских граждан", – заявил Петров.

В партии объясняют свою позицию экономической ситуацией в стране – в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.

Каковы шансы на принятие решения

Ожидается, что оба проекта резолюций будут рассмотрены в парламенте в рамках законодательной процедуры.

В то же время партия "Возрождение" имеет лишь 13 мандатов в парламенте, поэтому ее инициативы имеют низкие шансы на поддержку большинства депутатов.

Автор: 

безопасность (1184) Болгария (683) соглашение (1339) Украина (44329)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
З тієї ж причини, з якої з'явилась назва "слуга народа", і з якої КНДР називається народно-демократичною, та інше подібне.
Щоб зробити з лайна цукерку, його треба пофарбувати і побризкати парфумами.
Коли відкусиш - буде вже пізно.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:22 Ответить
+9
Ну а чим в Болгарії елітна сосалка ілащук займається?
Що там пише штучний інтелект?
Олеся Костянтинівна Ілащук (нар. 1976) - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії з 25 грудня 2022 року. Призначення викликало суспільну дискусію, оскільки вона не мала попереднього досвіду на дипломатичній службі. До призначення займалася підприємницькою діяльністю, психологиня, сексологиня.
Ключові факти та події:
Призначення: Призначена Указом Президента України Володимира Зеленського.
Діяльність: На посаді активно працює над зміцненням відносин між Україною та Болгарією, дякує за підтримку на шляху до ЄС.
Скандали: У 2024-2025 роках навколо її імені виникали дискусії щодо вручення грамоти підсанкційному болгарському політику

та кримінальної справи, пов'язаної з її пасинком.

Освіта та бекграунд: Освіта психолога (сексолога), має досвід у сфері комунікацій, коучингу, не є кадровим дипломатом.
Ну що ж, нічого й добавити!
показать весь комментарий
30.04.2026 18:26 Ответить
+7
Чому все, що зветься "відродженням", гидко смердить?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому все, що зветься "відродженням", гидко смердить?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:20 Ответить
З тієї ж причини, з якої з'явилась назва "слуга народа", і з якої КНДР називається народно-демократичною, та інше подібне.
Щоб зробити з лайна цукерку, його треба пофарбувати і побризкати парфумами.
Коли відкусиш - буде вже пізно.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:22 Ответить
Це точно. І не тільки в ЄС.
Я дивлюсь (кожен день проїжджаю в Дніпрі повз осередок "Батьківщини".
Нові плакати, нові лозунги...
Вони до виборів готуються, щоб на голосах лохів і пенсів за кілограм гречки, пропхнути Юлину сраку в ВРУ. Вона вже як Терешкова - її тільки вперед ногами винесуть.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:55 Ответить
Зегевару вперед ногами вынесут(прогноз). "Если бы не Пересидент- войну проиграем". И шашлыки, само собой.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:17 Ответить
Водночас партія "Відродження" має лише 13 мандатів у парламенті, тому її ініціативи мають низькі шанси на підтримку більшості депутатів.
Так у них там начебто нещодавно обрали проросійський парламент, тож проблем з підтримкою не буде.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:21 Ответить
Братушки - знов їх до кацапів тягне
показать весь комментарий
30.04.2026 18:22 Ответить
Две мировые войны Болгария воевала "не на той стороне". Видимо хроническое.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:25 Ответить
Ну а чим в Болгарії елітна сосалка ілащук займається?
Що там пише штучний інтелект?
Олеся Костянтинівна Ілащук (нар. 1976) - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії з 25 грудня 2022 року. Призначення викликало суспільну дискусію, оскільки вона не мала попереднього досвіду на дипломатичній службі. До призначення займалася підприємницькою діяльністю, психологиня, сексологиня.
Ключові факти та події:
Призначення: Призначена Указом Президента України Володимира Зеленського.
Діяльність: На посаді активно працює над зміцненням відносин між Україною та Болгарією, дякує за підтримку на шляху до ЄС.
Скандали: У 2024-2025 роках навколо її імені виникали дискусії щодо вручення грамоти підсанкційному болгарському політику

та кримінальної справи, пов'язаної з її пасинком.

Освіта та бекграунд: Освіта психолога (сексолога), має досвід у сфері комунікацій, коучингу, не є кадровим дипломатом.
Ну що ж, нічого й добавити!
показать весь комментарий
30.04.2026 18:26 Ответить
))))Відродження..... тут назва така, що без кцп тут обійшлося... душавна... На кшталт в Україні на зміну ПРигонів прийшов Наш край...
показать весь комментарий
30.04.2026 18:30 Ответить
а болгари воюють проти рашки?
чи болгари зібрались нападати на Україну?

хай хоч підітруться тим папірцем, все одно там ніяких зобов'язань.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:30 Ответить
Це все що потрібно знати і про гарантії безпеки і про мірні угоди. Все ці папери не вартують виїденого яйця. Бо в ЄС будуть щомісяця проходити то в тій то в іншій країні вибори зі зміною вектору цілей країни на прямо протилежний.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:36 Ответить
У Болгарії ображені на всіх. Зі вступом до ЄС життя краще не стало. Тому що справа зовсім не в ЄС. Ті у кого стало краще, зробили це самі.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:39 Ответить
Призабули болгари коли бувший прем'єр министр Стефан Стамболов сказав:Проклет да е денят, в който руснаците влязоха в България.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:42 Ответить
Яке горе. І що Україна буде робити без такого потужного болгарського захисту?😱
показать весь комментарий
30.04.2026 19:02 Ответить
Болгарія - це країна лідер з виробництва радянських *********** та їх не пряме постачання в Україну. Але треба казати, що ці ********** поставляються в Україну не завдяки договору Зеленського. Це швидше за все політична гра задумана таким чином, щоб не нашкодити Україні, на поверхні не все видно, іноді це просто крикливі гасла для пенсив виборцив комуністів. Якщо ви думаєте, що політики можуть тільки демократичних виборців обманювати то ви помиляєтеся. Хлопци з ЦРУ теж не сплять 😂
показать весь комментарий
30.04.2026 23:11 Ответить
Тільки з Україною?! А з ЄС не хоче розірвати?! В з ****** підписати нічого не хоче?!
показать весь комментарий
30.04.2026 19:23 Ответить
"Заграница нам поможет". О. Бендер. Это он про Болгарию?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:38 Ответить
 
 