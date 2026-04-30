В Болгарии пророссийская партия предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ
В парламенте Болгарии пророссийская партия "Возрождение" инициировала расторжение 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.
Что предлагают отменить
Инициативу озвучил депутат Петар Петров. Он заявил, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что, по его мнению, ставит под сомнение его легитимность.
По его словам, резолюция должна обязать правительство расторгнуть соглашение, подписанное временным кабинетом.
Параллельно партия подала еще один документ – об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро в рамках механизма ЕС для поддержки Украины.
Чем аргументируют свою позицию
"Мы считаем, что эти деньги должны идти в первую очередь на нужды болгарских граждан", – заявил Петров.
В партии объясняют свою позицию экономической ситуацией в стране – в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.
Каковы шансы на принятие решения
Ожидается, что оба проекта резолюций будут рассмотрены в парламенте в рамках законодательной процедуры.
В то же время партия "Возрождение" имеет лишь 13 мандатов в парламенте, поэтому ее инициативы имеют низкие шансы на поддержку большинства депутатов.
Щоб зробити з лайна цукерку, його треба пофарбувати і побризкати парфумами.
Коли відкусиш - буде вже пізно.
Я дивлюсь (кожен день проїжджаю в Дніпрі повз осередок "Батьківщини".
Нові плакати, нові лозунги...
Вони до виборів готуються, щоб на голосах лохів і пенсів за кілограм гречки, пропхнути Юлину сраку в ВРУ. Вона вже як Терешкова - її тільки вперед ногами винесуть.
Так у них там начебто нещодавно обрали проросійський парламент, тож проблем з підтримкою не буде.
Що там пише штучний інтелект?
Олеся Костянтинівна Ілащук (нар. 1976) - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії з 25 грудня 2022 року. Призначення викликало суспільну дискусію, оскільки вона не мала попереднього досвіду на дипломатичній службі. До призначення займалася підприємницькою діяльністю, психологиня, сексологиня.
Ключові факти та події:
Призначення: Призначена Указом Президента України Володимира Зеленського.
Діяльність: На посаді активно працює над зміцненням відносин між Україною та Болгарією, дякує за підтримку на шляху до ЄС.
Скандали: У 2024-2025 роках навколо її імені виникали дискусії щодо вручення грамоти підсанкційному болгарському політику
та кримінальної справи, пов'язаної з її пасинком.
Освіта та бекграунд: Освіта психолога (сексолога), має досвід у сфері комунікацій, коучингу, не є кадровим дипломатом.
Ну що ж, нічого й добавити!
чи болгари зібрались нападати на Україну?
хай хоч підітруться тим папірцем, все одно там ніяких зобов'язань.