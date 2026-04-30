В Болгарии пророссийская партия предлагает расторгнуть 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ

В парламенте Болгарии пророссийская партия "Возрождение" инициировала расторжение 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinite.

Что предлагают отменить

Инициативу озвучил депутат Петар Петров. Он заявил, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что, по его мнению, ставит под сомнение его легитимность.

По его словам, резолюция должна обязать правительство расторгнуть соглашение, подписанное временным кабинетом.

Параллельно партия подала еще один документ – об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро в рамках механизма ЕС для поддержки Украины.

Чем аргументируют свою позицию

"Мы считаем, что эти деньги должны идти в первую очередь на нужды болгарских граждан", – заявил Петров.

В партии объясняют свою позицию экономической ситуацией в стране – в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.

Каковы шансы на принятие решения

Ожидается, что оба проекта резолюций будут рассмотрены в парламенте в рамках законодательной процедуры.

В то же время партия "Возрождение" имеет лишь 13 мандатов в парламенте, поэтому ее инициативы имеют низкие шансы на поддержку большинства депутатов.

