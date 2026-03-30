РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество с Болгарией
428 11

Украина и Болгария создадут энергетический коридор, - Зеленский

Зеленский об энергетическом коридоре с Болгарией

До конца этого года Украина и Болгария планируют дооборудовать энергетический коридор в качестве альтернативы на случай блокирования импорта энергоресурсов некоторыми европейскими странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым общения с представителями СМИ в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Мы работаем над тем, чтобы был активен энергетический коридор. Я благодарен за сегодняшнюю беседу, а также за плодотворную работу наших министров, прежде всего энергетики, которые потрудились. Этот коридор технически будет дооборудован, надеемся, до конца года", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул важность этого коридора для Украины, поскольку он может стать альтернативой на случай блокирования поставок, в частности газа, некоторыми представителями Европы.

Читайте также: Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение о безопасности, - Зеленский

Энергетические гарантии безопасности

Как сообщил Зеленский, через этот коридор Украина сможет получать около 10 млрд кубометров газа в год.

"Для нас это также энергетические гарантии безопасности. Я благодарен за это", — добавил он.

Читайте также: Временный премьер Гюров и несколько министров Болгарии прибыли с визитом в Киев

Автор: 

Болгария (669) Зеленский Владимир (23812) энергетика (3374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
він бджолиною маткою влаштувався )) плодить своїх робочих трутнів так потужно, що аж вулик верховної ради вже гудить ))
показать весь комментарий
30.03.2026 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Болгарія проводила таємні поставки радянських снарядів та палива Україні на ранньому етапі війни, коли Україна відчувала гостру потребу у такій допомозі.
Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40 відсотків потреб України, дизельне паливо, яке постачалося в Україну з Болгарії, перероблялося з російської нафти на заводі, який на той час належав компанії з країни-агресора Lukoil.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:06
Влітку 22 в нас було багато болгарської зброї - міномети , спг , гранатомети і т.д ...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:18
показать весь комментарий
30.03.2026 20:06 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:10 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:17 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:14 Ответить
До речі! "Коридор" - це з'єднання двох чи більше приміщень. Якщо кінцевим "приміщенням" є Україна, то звідки буде початок цього "калідору" через Болгарію? А з Болгарії морем? Адже кордону суходолом між нашими країнами немає...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:20
показать весь комментарий
30.03.2026 20:37 Ответить
 
 