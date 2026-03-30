Украина и Болгария создадут энергетический коридор, - Зеленский

До конца этого года Украина и Болгария планируют дооборудовать энергетический коридор в качестве альтернативы на случай блокирования импорта энергоресурсов некоторыми европейскими странами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с временным премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым общения с представителями СМИ в Киеве.

Что известно

"Мы работаем над тем, чтобы был активен энергетический коридор. Я благодарен за сегодняшнюю беседу, а также за плодотворную работу наших министров, прежде всего энергетики, которые потрудились. Этот коридор технически будет дооборудован, надеемся, до конца года", — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул важность этого коридора для Украины, поскольку он может стать альтернативой на случай блокирования поставок, в частности газа, некоторыми представителями Европы.

Энергетические гарантии безопасности

Как сообщил Зеленский, через этот коридор Украина сможет получать около 10 млрд кубометров газа в год.

"Для нас это также энергетические гарантии безопасности. Я благодарен за это", — добавил он.

