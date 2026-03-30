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Новини Співпраця з Болгарією
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Україна та Болгарія створять енергетичний коридор, - Зеленський

Зеленський про енегетичний коридор із Болгарією

До кінця цього року Україна та Болгарія планують дооблаштувати енергетичний коридор як альтернативу у разі блокування імпорту енергоресурсів деякими європейськими країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим спілкування з представниками медіа у Києві.

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Що відомо

"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. Я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів, передусім енергетики, які попрацювали. Цей коридор технічно буде дооблаштований, маємо надію, до кінця року", - повідомив президент.

Зеленський наголосив на важливості цього коридору для України, оскільки він може стати альтернативою на випадок блокування поставок, зокрема газу, деякими представниками Європи.

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Енергетичні гарантії безпеки

Як повідомив Зеленський, через цей коридор Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу на рік.

"Для нас це також енергетичні гарантії безпеки. Я вдячний за це", - додав він.

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Автор: 

Болгарія (842) Зеленський Володимир (28298) енергетика (3918)
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Топ коментарі
+2
Як Зешибісь, в калідорі і перезимуємо
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30.03.2026 20:17 Відповісти
+1
він бджолиною маткою влаштувався )) плодить своїх робочих трутнів так потужно, що аж вулик верховної ради вже гудить ))
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30.03.2026 20:10 Відповісти
+1
"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор." Джерело: https://censor.net/ua/n3607971

І по тому "калідору" будуть бігати дипломатичні міньєтчиці з відрами, повними енергії!

До речі! "Коридор" - це з'єднання двох чи більше приміщень. Якщо кінцевим "приміщенням" є Україна, то звідки буде початок цього "калідору" через Болгарію? А з Болгарії морем? Адже кордону суходолом між нашими країнами немає...
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30.03.2026 20:20 Відповісти

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