Україна та Болгарія створять енергетичний коридор, - Зеленський
До кінця цього року Україна та Болгарія планують дооблаштувати енергетичний коридор як альтернативу у разі блокування імпорту енергоресурсів деякими європейськими країнами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим спілкування з представниками медіа у Києві.
Що відомо
"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. Я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів, передусім енергетики, які попрацювали. Цей коридор технічно буде дооблаштований, маємо надію, до кінця року", - повідомив президент.
Зеленський наголосив на важливості цього коридору для України, оскільки він може стати альтернативою на випадок блокування поставок, зокрема газу, деякими представниками Європи.
Енергетичні гарантії безпеки
Як повідомив Зеленський, через цей коридор Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу на рік.
"Для нас це також енергетичні гарантії безпеки. Я вдячний за це", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І по тому "калідору" будуть бігати дипломатичні міньєтчиці з відрами, повними енергії!
До речі! "Коридор" - це з'єднання двох чи більше приміщень. Якщо кінцевим "приміщенням" є Україна, то звідки буде початок цього "калідору" через Болгарію? А з Болгарії морем? Адже кордону суходолом між нашими країнами немає...