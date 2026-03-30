Україна та Болгарія створять енергетичний коридор, - Зеленський

До кінця цього року Україна та Болгарія планують дооблаштувати енергетичний коридор як альтернативу у разі блокування імпорту енергоресурсів деякими європейськими країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим спілкування з представниками медіа у Києві.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. Я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів, передусім енергетики, які попрацювали. Цей коридор технічно буде дооблаштований, маємо надію, до кінця року", - повідомив президент.

Зеленський наголосив на важливості цього коридору для України, оскільки він може стати альтернативою на випадок блокування поставок, зокрема газу, деякими представниками Європи.

Також читайте: Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду, - Зеленський

Енергетичні гарантії безпеки

Як повідомив Зеленський, через цей коридор Україна зможе отримувати близько 10 млрд кубометрів газу на рік.

"Для нас це також енергетичні гарантії безпеки. Я вдячний за це", - додав він.

Також читайте: Тимчасовий прем’єр Гюров і кілька міністрів Болгарії прибули з візитом до Києва