Выборы в Болгарии могут привести к усилению пророссийских сил в ЕС, - Reuters
19 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на политический курс страны и расклад сил в Европейском союзе.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters, страна переживает длительную политическую нестабильность.
Нынешние выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. На этом фоне растет поддержка политических сил, выступающих за пересмотр отношений с Россией.
Пророссийский курс может усилиться
По данным социологических опросов, лидером гонки является политическая сила, связанная с Руменом Радевым. Она набирает около 30% поддержки избирателей и опережает основного конкурента - проевропейскую партию ГЕРБ.
Радев выступает за борьбу с коррупцией, но, в то же время, заявляет о необходимости восстановления более тесных отношений с Москвой. Он также скептически относится к вступлению Болгарии в еврозону и не поддерживает заключение соглашений о безопасности с Украиной.
Аналитики предполагают, что в случае победы эта политическая сила может изменить внешнеполитический курс страны и усилить пророссийские настроения в ЕС.
Последствия для ЕС и поддержки Украины
Reuters обращает внимание на то, что после ослабления позиций Виктора Орбана в Евросоюзе Радев пытается позиционировать себя как политика, открытого к диалогу с Кремлем. Это может повлиять на формирование нового баланса сил внутри ЕС.
Напомним, Болгария с начала полномасштабного вторжения РФ оставалась важным партнером Украины. Страна оказывала гуманитарную помощь, поставляла вооружение и военную технику, а также присоединилась к международным инициативам по поддержке украинской армии.
Эксперты предупреждают, что изменение политического курса Софии может повлиять как на европейское единство, так и на дальнейшую военную поддержку Украины.
- К слову, подобная ситуация наблюдается и в Словении. Новоизбранный спикер парламента Зоран Стеванович заявил о намерении посетить Москву и инициировать референдум о членстве страны в НАТО.
Знову будете з роззявленими ротами спостерігати за виборами в демократичній країні, і не звертати уваги, що в нас вже скоро восьмий рік піде п'ятирічного президента і вр?
Можливо через 3 дні , для нас буде чергова "неочікувана несподіванка" ...
Бажаю їм чергового обісрання
Перед тим була Молдова
А що, кваліфікація нашої "послиці" з "особливими вміннями" гірша за "московитський прутень"? Чи навіть в своїй колишній професії вона була нездарою? 🤔