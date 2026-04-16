РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Пророссийские заявления в Болгарии
1 343 13

Выборы в Болгарии могут привести к усилению пророссийских сил в ЕС, - Reuters

Выборы в Болгарии 19 апреля

19 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на политический курс страны и расклад сил в Европейском союзе.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Reuters, страна переживает длительную политическую нестабильность.

Нынешние выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. На этом фоне растет поддержка политических сил, выступающих за пересмотр отношений с Россией.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пророссийский курс может усилиться

По данным социологических опросов, лидером гонки является политическая сила, связанная с Руменом Радевым. Она набирает около 30% поддержки избирателей и опережает основного конкурента - проевропейскую партию ГЕРБ.

Радев выступает за борьбу с коррупцией, но, в то же время, заявляет о необходимости восстановления более тесных отношений с Москвой. Он также скептически относится к вступлению Болгарии в еврозону и не поддерживает заключение соглашений о безопасности с Украиной.

Аналитики предполагают, что в случае победы эта политическая сила может изменить внешнеполитический курс страны и усилить пророссийские настроения в ЕС.

Последствия для ЕС и поддержки Украины

Reuters обращает внимание на то, что после ослабления позиций Виктора Орбана в Евросоюзе Радев пытается позиционировать себя как политика, открытого к диалогу с Кремлем. Это может повлиять на формирование нового баланса сил внутри ЕС.

Напомним, Болгария с начала полномасштабного вторжения РФ оставалась важным партнером Украины. Страна оказывала гуманитарную помощь, поставляла вооружение и военную технику, а также присоединилась к международным инициативам по поддержке украинской армии.

Эксперты предупреждают, что изменение политического курса Софии может повлиять как на европейское единство, так и на дальнейшую военную поддержку Украины.

  • К слову, подобная ситуация наблюдается и в Словении. Новоизбранный спикер парламента Зоран Стеванович заявил о намерении посетить Москву и инициировать референдум о членстве страны в НАТО.

Автор: 

Болгария (676) выборы (24126) россия (97168) Евросоюз (17942)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В Болгарії совкізм знову піднімає голову, але в НАТО і ЄС бояться присутності в цих структурах чомусь не її, а України. Ні Словенія, ні Словакія, ні Угорщина, ні Болгарія так нікого й не злякали навіть коли пхають дрючки в колеса європейського діліжансу. Щоб вам, курва, всім повилазило.
16.04.2026 19:19 Ответить
+3
Відправте туди Венса. І ніяких промосковських сил не буде.
16.04.2026 19:25 Ответить
+2
Ну що місцеві геополітики, кого там болгари нам оберуть?
Знову будете з роззявленими ротами спостерігати за виборами в демократичній країні, і не звертати уваги, що в нас вже скоро восьмий рік піде п'ятирічного президента і вр?
16.04.2026 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проблема в тому що лідер ГЕРБ Бойко Борисов одіозний корупціонер. ЄС його підтримує замість того щоб дозволити болгарам посадити його у в'язницю, тим самим звільнивши місце для нормального кандидата. Підтримує так само як і злодія-рецидивіста Кошту, який зараз голова ЄС. Як така політика може допомогти людям в європейських країнах полюбити ЄС потрібно запитати у Фон дер Ляєн.
16.04.2026 19:23 Ответить
Відправте туди Венса. І ніяких промосковських сил не буде.
16.04.2026 19:25 Ответить
😁
16.04.2026 19:40 Ответить
Згадали , нарешті ...?
Можливо через 3 дні , для нас буде чергова "неочікувана несподіванка" ...
16.04.2026 19:27 Ответить
Російські 'спеціалісти по виборам' терміново покинули Венгрію та рвонули в Болгарію ...
Бажаю їм чергового обісрання
Перед тим була Молдова
16.04.2026 19:47 Ответить
Це там, куди найвеличніше "ескортницю" послом призначив?
А що, кваліфікація нашої "послиці" з "особливими вміннями" гірша за "московитський прутень"? Чи навіть в своїй колишній професії вона була нездарою? 🤔
16.04.2026 20:02 Ответить
Опять за выборами следит в чужой стране. Задолбали. Сколько их там вообще этих партнеров в той Европе. ) Ну хоть за чужими последим. Как футбол, только по телевизору. )
16.04.2026 20:06 Ответить
Давайте болгары, выбирайте там нормально. А то нам денег не дают, падлы. Субъектность в опасносте)
16.04.2026 20:08 Ответить
та подивимося ,чи вистачить болгарам розуму , шоб замість поржати з мишебратами ,потім73% не прийшлося вмиватися, кривавими сльозми ...
16.04.2026 20:09 Ответить
..сьогодні перетнув Болгарію з Румунії в Туреччину... Болгарським шляхам до українських...як до неба. У нас війна... дефіцит всього..Але Болгарія..це далеко за Україною... Все розвалене до дна. Навіть назва одного розваленого..але тліючого містечка ...ЗВІЗДЕЦЬ.... Румуни значно дальше пішли у розвитку..ніж болгари. Що не кажіть..але родичатися з братушками...це значить жити у лайні. От Болгарія і яскравий приклад.
16.04.2026 20:31 Ответить
Європа так і не навчилася протидіяти совкізму... Лютий пздець!
16.04.2026 20:54 Ответить
 
 