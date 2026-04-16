Вибори в Болгарії можуть привести до посилення проросійських сил у ЄС, - Reuters

У Болгарії 19 квітня відбудуться парламентські вибори, які можуть суттєво вплинути на політичний курс країни та баланс сил у Європейському Союзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, країна переживає тривалу політичну нестабільність.

Нинішні вибори стануть уже восьмими за останні п’ять років. На цьому тлі зростає підтримка політичних сил, які виступають за перегляд відносин із Росією.

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Проросійський курс може посилитися

За даними соціологічних опитувань, лідером перегонів є політична сила, пов’язана з Руменом Радевим. Вона набирає близько 30% підтримки виборців і випереджає основного конкурента — проєвропейську партію ГЕРБ.

Радев виступає за боротьбу з корупцією, але водночас декларує необхідність відновлення більш тісних відносин із Москвою. Він також скептично ставиться до приєднання Болгарії до єврозони та не підтримує укладення безпекових угод з Україною.

Аналітики припускають, що у разі перемоги ця політична сила може змінити зовнішньополітичний курс країни та посилити проросійські настрої в ЄС.

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Наслідки для ЄС і підтримки України

Reuters звертає увагу на те, що після ослаблення позицій Віктора Орбана в Євросоюзі, Радев намагається позиціонувати себе як політика, відкритого до діалогу з Кремлем. Це може вплинути на формування нового балансу сил усередині ЄС.

Нагадаємо, Болгарія від початку повномасштабного вторгнення РФ залишалася важливим партнером України. Країна надавала гуманітарну допомогу, постачала озброєння та військову техніку, а також долучилася до міжнародних ініціатив із підтримки української армії.

Експерти попереджають, що зміна політичного курсу Софії може вплинути як на європейську єдність, так і на подальшу військову підтримку України.

До слова, подібна ситуація спостерігається і у Словенії. Новообраний спікер парламенту Зоран Стеванович заявив про намір відвідати Москву та ініціювати референдум щодо членства країни в НАТО.

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