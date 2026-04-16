Чи змінить Словенія курс? Спікер парламенту їде до Путіна

Після обрання новим спікером парламенту Словенії Зоран Стеванович заявив про намір відвідати Москву та ініціювати референдум щодо членства країни в НАТО.

Це викликало політичний резонанс у країні та в ЄС, пише суспільний мовник Словенії RTV SLO, якого цитує Цензор.НЕТ.

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Заяви політика пролунали одразу після його обрання на посаду голови Національних зборів, що посилило увагу до політичних процесів у Словенії.

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Як відбулося обрання спікера парламенту

10 квітня Національні збори Словенії обрали нового спікера після формування нового скликання парламенту. Голосування відбулося у таємному режимі після підтвердження мандатів депутатів.

Зоран Стеванович отримав 48 голосів підтримки, чого вистачило для обрання на посаду. Його кандидатуру, за даними ЗМІ, підтримала частина депутатів різних політичних сил, зокрема окремі представники правих і опозиційних партій.

Після голосування в медіа з’явилися припущення щодо можливих особливостей процедури, оскільки голосування було таємним.

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Політичний резонанс і наслідки для коаліцій

Обрання Стевановича стало несподіваним кроком після парламентських виборів, на яких переміг "Рух Свобода" прем’єра Роберта Голоба.

Партія Resni.ca, яку очолює новий спікер, у медіа характеризується як євроскептична, а її політичні позиції викликають дискусії в ЄС. Заяви про можливий референдум щодо НАТО вже спричинили реакцію європейських політичних кіл.

Аналітики вважають, що ситуація може ускладнити формування стабільної коаліції та вплинути на баланс сил у парламенті.

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Після обрання Стеванович зробив низку заяв, які викликали резонанс у ЄС

Водночас 13 квітня Radio Prvi опублікувало в Instagram заяву Стевановича про намір найближчим часом відвідати Росію.

"Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву", – сказав новообраний спікер.

Сам Стеванович заперечує проросійські погляди, стверджуючи, що вони є "прословенськими".

"У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно", – наголосив спікер.

Окрім цього, політик є прихильником поступового скасування антиросійських санкцій і проведення референдуму про вихід Словенії з НАТО, пише ЗМІ.

"Ми маємо співпрацювати з усіма країнами цього світу, особливо з великими державами, але ця співпраця ніколи не має означати підпорядкування. Ми будемо абсолютно проти втручання у зовнішні воєнні й дипломатичні суперечки... Водночас мушу сказати, що ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум", – цитує Стевановича Radio Prvi.

До слова, у Держдумі Росії вже заявили, що "готові до конструктивного діалогу з колегами з Національних зборів Словенії на основі рівноправ'я та взаємної поваги до національних інтересів".

Раніше ми повідомляли, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує порушити питання зв'язків угорського прем'єра Віктора Орбана з Росією перед лідерами ЄС.

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