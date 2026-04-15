Кремль випадково підтвердив причетність друга Путіна до одного з найбільших нафтохімічних холдингів РФ

Пресслужба Кремля випадково підтвердила причетність родини давніх друзів диктатора Володимира Путіна до російського хімічного холдингу "Росхім", який всього за кілька років став одним із найбільших у країні.

Зокрема, на сайті Кремля оприлюднили повідомлення про учасників наради Путіна з представниками хімічної промисловості, у якій взяли участь голова ради директорів "Росхіму" Ігор Ротенберг (син мільярдера і друга Путіна Аркадія Ротенберга) та гендиректор "Росхіму" Едуард Давидов, пише The Moscow Times.

Однак згодом згадку про участь Ротенберга у цій зустрічі прибрали. Також із сайту Кремля зникла його фотографія, хоча Ротенберга-молодшого все ще можна розпізнати на фрагменті відеозапису зустрічі.

Кремль не розкривав деталі цієї наради.

"Участь Ротенберга-молодшого у нараді у статусі керівника бізнесу "Росхіма" вперше офіційно вказує на зв'язок дружної з Путіним сім'ї мільярдерів з хімічним холдингом Росії, що швидко зростає і який став бенефіціаром націоналізації найбільших підприємств", – зауважує видання.

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Що відомо про хімічний бізнес Ротенбергів?

"Росхім" було зареєстровано у Москві лише у лютому 2021 року. Вже в 2023 році холдинг отримав пакет акцій Башкирської содової компанії. Потім до його складу увійшов найбільший у країні виробник метанолу – група "Метафракс", конфіскована російською владою у колишнього власника восени 2023 року.

Згодом "Росхім" отримав у власність підприємства "Дальнєгорський ГЗК" та "Волзький оргсинтез", після того, як їх приватизація яких була визнана незаконною.

Вже наприкінці 2025 року "Газпром" погодився продати "Росхіму" одне з найбільших своїх нафтохімічних підприємств – "Газпром нафтохім Салават".

Власники "Росхіму" ніколи не розкривалися, акції компанії належать закритому пайовому інвестфонду "Квінта" під управлінням КК "Фінансовий партнер". Холдинг часто пов'язували із сім'єю Ротенбергів, але вони завжди заперечували такий зв'язок.

За оцінкою російської редакції Forbes, сукупний капітал клану Ротенбергів становить близько $9 млрд: $5,5 млрд – у Аркадія, $2,2 млрд – у його сина Ігоря і $1,3 млрд – у брата Бориса.

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Як повідомлялося, у квітні минулого року США виключили зі свого списку санкцій (SDN) дружину російського олігарха Бориса Ротенберга, який входять до найближчого оточення російського диктатора Путіна.

США запровадили санкції проти Бориса Ротенберга, його дружини Каріни та синів Романа та Бориса у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У квітні 2022 року санкції проти Бориса Ротенберга запровадив ЄС, але родини мільярдера вони не торкнулися.

Тому Каріна Ротенберг продовжувала подорожувати елітними курортами Європи. Водночас вона керує Федерацією кінного спорту Москви.