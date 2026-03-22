У Словенії відбулись парламентські вибори: лідирує партія чинного прем’єра Голоба

У неділю, 22 березня, у Словенії відбулися парламентські вибори. За даними екзитполів, лідирує правлячий "Рух Свобода" на чолі з прем'єр-міністром Робертом Голобом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Bloomberg, яке наводить результати екзитполу "Медіана".

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Результати екзитполу

"Рух Свобода" – 29,9% (30 депутатів)

Словенська демократична партія - 27,5% (27 депутатів)

"Нова Словенія" – 9,4% (9 депутатів)

Соціал-демократи – 6,7% (6 депутатів)

Ліво-зелений блок – 6,3% (6 депутатів)

Демократи – 5,9% (5 депутатів)

"Правда" – 5,2% (5 депутатів)

Оскільки жодна з двох найбільших партій не зможе отримати абсолютну більшість, їм доведеться вести переговори щодо створення коаліції.

Наразі невідомо, хто отримає мандат на формування уряду.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що висуне кандидата, який першим отримає щонайменше 46 голосів підтримки в парламенті.

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Битва консерваторів і лібералів

Від результату парламентських виборів залежить подальший курс Словенії, пише DW.

Головна інтрига полягає в тому, чи зможе чинний ліберальний прем'єр-міністр Роберт Голоб утримати владу, або ж країна повернеться до консервативної політики під керівництвом Янеза Янші.

Роберт Голоб, який прийшов до влади у 2022 році, дотримується чіткої проєвропейської орієнтації. Він - один з послідовних прихильників України в її оборонній війні проти російської агресії.

Натомість його головний опонент Янез Янша, який тричі обіймав посаду прем'єра, вважається соратником угорського прем'єра Віктора Орбана та прихильником президента США Дональда Трампа, зазначає DW.

Аналітики зазначають, що перемога Янші може посилити групу правопопулістських країн Центральної Європи, до якої вже входять Угорщина, Словаччина, а нещодавно приєдналася й Чехія, що відомі своїм скептичним ставленням до політики Брюсселя.

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