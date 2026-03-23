В Словении прошли парламентские выборы: лидирует партия действующего премьера Голоба

В воскресенье, 22 марта, в Словении прошли парламентские выборы. По данным экзит-полов, лидирует правящая партия "Движение Свобода" во главе с премьер-министром Робертом Голобом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит результаты экзитпола "Медиана".

Результаты экзитпола

"Движение Свобода" – 29,9% (30 депутатов)

Словенская демократическая партия – 27,5% (27 депутатов)

"Новая Словения" – 9,4% (9 депутатов)

Социал-демократы – 6,7% (6 депутатов)

Лево-зеленый блок – 6,3% (6 депутатов)

Демократы – 5,9% (5 депутатов)

"Правда" – 5,2% (5 депутатов)

Поскольку ни одна из двух крупнейших партий не сможет получить абсолютное большинство, им придется вести переговоры о создании коалиции.

Пока неизвестно, кто получит мандат на формирование правительства.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что выдвинет кандидата, который первым получит не менее 46 голосов поддержки в парламенте.

Битва консерваторов и либералов

От результата парламентских выборов зависит дальнейший курс Словении, пишет DW.

Главная интрига заключается в том, сможет ли действующий либеральный премьер-министр Роберт Голоб удержать власть, или же страна вернется к консервативной политике под руководством Янеза Янши.

Роберт Голоб, пришедший к власти в 2022 году, придерживается четкой проевропейской ориентации. Он — один из последовательных сторонников Украины в ее оборонительной войне против российской агрессии.

В свою очередь, его главный оппонент Янез Янша, трижды занимавший пост премьера, считается соратником венгерского премьера Виктора Орбана и сторонником президента США Дональда Трампа, отмечает DW.

Аналитики отмечают, что победа Янши может усилить группу правопопулистских стран Центральной Европы, в которую уже входят Венгрия, Словакия, а недавно присоединилась и Чехия, известные своим скептическим отношением к политике Брюсселя.

