Президент Словении Пирц Мусар: ЕС должен возобновить коммуникацию с Россией через "тихую дипломатию"

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Европейскому Союзу следует возобновить диалог с Россией, хотя бы через "тихую дипломатию", которой занималась бы специально определенная команда.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, ошибкой ЕС после начала полномасштабной войны стало прекращение коммуникации с Россией, и к этому диалогу необходимо вернуться.

"ЕС нужна группа "мудрых мужчин и женщин", чтобы инициировать "тихую дипломатию" с РФ", - отметила Пирц Мусар.

Она также подчеркнула, что Европа должна присоединиться к переговорам "с США, Россией и Украиной" и нужен "диалог, диалог и диалог", несмотря на отсутствие результатов в инициированных США переговорах.

Президент Словении рассказала, что обсуждала этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сообщила, что над этим "работают".

Также Пирц Мусар отметила, что рост расходов на оборону не должен сказаться на финансировании социальной сферы.

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