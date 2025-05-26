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Новости переговоры с РФ
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Президент Словении Пирц Мусар: ЕС должен возобновить коммуникацию с Россией через "тихую дипломатию"

Президент Словении Пирц Мусар прокомментировала возможность переговоров между РФ и Украиной

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Европейскому Союзу следует возобновить диалог с Россией, хотя бы через "тихую дипломатию", которой занималась бы специально определенная команда.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, ошибкой ЕС после начала полномасштабной войны стало прекращение коммуникации с Россией, и к этому диалогу необходимо вернуться.

"ЕС нужна группа "мудрых мужчин и женщин", чтобы инициировать "тихую дипломатию" с РФ", - отметила Пирц Мусар.

Она также подчеркнула, что Европа должна присоединиться к переговорам "с США, Россией и Украиной" и нужен "диалог, диалог и диалог", несмотря на отсутствие результатов в инициированных США переговорах.

Президент Словении рассказала, что обсуждала этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сообщила, что над этим "работают".

Также Пирц Мусар отметила, что рост расходов на оборону не должен сказаться на финансировании социальной сферы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не рассматривает Ватикан как площадку для переговоров, - Reuters

Автор: 

Словения (152) Евросоюз (17245) Наташа Пирц Мусар (8)


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Топ комментарии
+15
Помилкою є те ще замість того щоб допомогти перемогти і покарати вбивць і терористів ,усі починають думати про те як з ними домовлятися . Думаю наслідки цієї помилки ми усі ще відчуємо.
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26.05.2025 14:51
+6
Мусар має бути на смітнику.
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26.05.2025 14:56
+6
Ти хто ***** такая?
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26.05.2025 14:58
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Помилкою є те ще замість того щоб допомогти перемогти і покарати вбивць і терористів ,усі починають думати про те як з ними домовлятися . Думаю наслідки цієї помилки ми усі ще відчуємо.
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26.05.2025 14:51 Ответить
не зрозумів, це повинна бути команда тіпа ССО?
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26.05.2025 14:52 Ответить
Ага, якби не ваша тиха дипломатія з кацапами то не було б ні 2008, 2014, 2022 - го років. А то хочете з кацапами нафто-газові хороводи водити втіхаря, як стара ***** мєркельша отримувала від ***** газ по 200, а перепродувала на внутрішньому ринку ЄС за 900 - 1000 і всім розповідала як економіка Німеччини процвітає, а зараз хлопці розповідають, що в нових німецьких авто вже французькі деталі з'являються.
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26.05.2025 14:54 Ответить
Тиха дипломатія виглядає так - видовжена фігня з реактивним двигуном і масою у тону, з якох половина - тротил. Така дипломатія найефективніша
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26.05.2025 14:54 Ответить
Мусар має бути на смітнику.
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26.05.2025 14:56 Ответить
Ось чим демократія слабкіша за диктатуру. Коли в одну дурну макитра прийшла жахлива думка -він її втілює в життя і не з ким не радиться. А тут багато вумних голів, усі шось пропонують, сперечаються та нічого не роблять...хтось хоче тиху дипломатію, хтось потужні діїї, хтось хоче когось і так далі...а щодб разом щось зробити швидко -ну тіко язиком
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26.05.2025 14:56 Ответить
Ти хто ***** такая?
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26.05.2025 14:58 Ответить
На Брієнну Старт схожа. Може це вона?
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26.05.2025 15:07 Ответить
Пірц Мусар ..
 Далі нема що й коментувати . Все сказано .
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26.05.2025 14:59 Ответить
Пуйло вас за комах має. Зневажає і плює на вас і ваші цінності.
Принижуйтесь і далі, толерасти
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26.05.2025 15:04 Ответить
Одним словом, ''наташа''!
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26.05.2025 15:04 Ответить
Три рубля и ваша.
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26.05.2025 15:06 Ответить
Наташья...
Тиха дипломатія - це типу під килимком без України домовитися без слів бо у Наташьі рот буде зайнятий.
Типовий приклад, як жіуршошлюха не правильно розуміє словосполучення "взяти на горло".
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26.05.2025 15:52 Ответить
Шо не презідент мелкій, як ота вша, країни то Поц Мусор!
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26.05.2025 15:05 Ответить
та яка тиха дипломатія, до чого ці сентименти? вішайте вже стяг рф у себе на парламенті.
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26.05.2025 15:11 Ответить
Видно що кейс з трампом її нічого не навчив.
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26.05.2025 15:11 Ответить
Хорошу людину Мусаром не назвуть ...
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26.05.2025 15:12 Ответить
Ще одна дурепа. Предмет діалогу? "Господа, ви что, собираетесь нас бить?"
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26.05.2025 15:13 Ответить
Ех Наташа, Наташа... Три рубля - і наша. Такі говновкиди на шару не роблять...
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26.05.2025 15:25 Ответить
Наташа вона і у Сиктивкарі Наташа
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26.05.2025 15:26 Ответить
Зараз все добре. Давайте все залишимо як є.
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26.05.2025 15:26 Ответить
Тиха дипломатія це як?Зустрічатися в тихому місці і тільки вночі???
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26.05.2025 16:02 Ответить
 
 