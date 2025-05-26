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Новини переговори з РФ
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Президентка Словенії Пірц Мусар: ЄС має відновити комунікацію з Росією через "тиху дипломатію"

Президентка Словенії Пірц Мусар прокоментували можливість перемовин між РФ та Україною

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Європейському Союзу слід відновити діалог з Росією, хоча б через "тиху дипломатію", якою займалася би спеціально визначена команда.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, помилкою ЄС після початку повномасштабної війни стало припинення комунікації з Росією, і до цього діалогу необхідно повернутися.

"ЄС потрібна група "мудрих чоловіків і жінок", щоб ініціювати "тиху дипломатію" з РФ", - зазначила Пірц Мусар.

Вона також наголосила, що Європа має долучитися до переговорів "із США, Росією та Україною" і потрібен "діалог, діалог і діалог", попри відсутність результатів у ініційованих США перемовинах.

Президентка Словенії розповіла, що обговорювала це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка повідомила, що над цим "працюють".

Також Пірц Мусар зауважила, що зростання витрат на оборону не повинно позначитися на фінансуванні соціальної сфери.

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Автор: 

Словенія (183) Євросоюз (13604) Наташа Пірц Мусар (7)


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Топ коментарі
+12
Помилкою є те ще замість того щоб допомогти перемогти і покарати вбивць і терористів ,усі починають думати про те як з ними домовлятися . Думаю наслідки цієї помилки ми усі ще відчуємо.
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26.05.2025 14:51
+5
Мусар має бути на смітнику.
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26.05.2025 14:56
+5
Ти хто ***** такая?
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26.05.2025 14:58
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Помилкою є те ще замість того щоб допомогти перемогти і покарати вбивць і терористів ,усі починають думати про те як з ними домовлятися . Думаю наслідки цієї помилки ми усі ще відчуємо.
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26.05.2025 14:51 Відповісти
не зрозумів, це повинна бути команда тіпа ССО?
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26.05.2025 14:52 Відповісти
Ага, якби не ваша тиха дипломатія з кацапами то не було б ні 2008, 2014, 2022 - го років. А то хочете з кацапами нафто-газові хороводи водити втіхаря, як стара ***** мєркельша отримувала від ***** газ по 200, а перепродувала на внутрішньому ринку ЄС за 900 - 1000 і всім розповідала як економіка Німеччини процвітає, а зараз хлопці розповідають, що в нових німецьких авто вже французькі деталі з'являються.
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26.05.2025 14:54 Відповісти
Тиха дипломатія виглядає так - видовжена фігня з реактивним двигуном і масою у тону, з якох половина - тротил. Така дипломатія найефективніша
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26.05.2025 14:54 Відповісти
Мусар має бути на смітнику.
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26.05.2025 14:56 Відповісти
Ось чим демократія слабкіша за диктатуру. Коли в одну дурну макитра прийшла жахлива думка -він її втілює в життя і не з ким не радиться. А тут багато вумних голів, усі шось пропонують, сперечаються та нічого не роблять...хтось хоче тиху дипломатію, хтось потужні діїї, хтось хоче когось і так далі...а щодб разом щось зробити швидко -ну тіко язиком
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26.05.2025 14:56 Відповісти
Ти хто ***** такая?
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26.05.2025 14:58 Відповісти
На Брієнну Старт схожа. Може це вона?
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26.05.2025 15:07 Відповісти
Пірц Мусар ..
 Далі нема що й коментувати . Все сказано .
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26.05.2025 14:59 Відповісти
Пуйло вас за комах має. Зневажає і плює на вас і ваші цінності.
Принижуйтесь і далі, толерасти
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26.05.2025 15:04 Відповісти
Одним словом, ''наташа''!
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26.05.2025 15:04 Відповісти
Три рубля и ваша.
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26.05.2025 15:06 Відповісти
Наташья...
Тиха дипломатія - це типу під килимком без України домовитися без слів бо у Наташьі рот буде зайнятий.
Типовий приклад, як жіуршошлюха не правильно розуміє словосполучення "взяти на горло".
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26.05.2025 15:52 Відповісти
Шо не презідент мелкій, як ота вша, країни то Поц Мусор!
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26.05.2025 15:05 Відповісти
та яка тиха дипломатія, до чого ці сентименти? вішайте вже стяг рф у себе на парламенті.
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26.05.2025 15:11 Відповісти
Видно що кейс з трампом її нічого не навчив.
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26.05.2025 15:11 Відповісти
Хорошу людину Мусаром не назвуть ...
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26.05.2025 15:12 Відповісти
Ще одна дурепа. Предмет діалогу? "Господа, ви что, собираетесь нас бить?"
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26.05.2025 15:13 Відповісти
Ех Наташа, Наташа... Три рубля - і наша. Такі говновкиди на шару не роблять...
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26.05.2025 15:25 Відповісти
Наташа вона і у Сиктивкарі Наташа
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26.05.2025 15:26 Відповісти
Зараз все добре. Давайте все залишимо як є.
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26.05.2025 15:26 Відповісти
Тиха дипломатія це як?Зустрічатися в тихому місці і тільки вночі???
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26.05.2025 16:02 Відповісти
 
 