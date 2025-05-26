Президентка Словенії Пірц Мусар: ЄС має відновити комунікацію з Росією через "тиху дипломатію"

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Європейському Союзу слід відновити діалог з Росією, хоча б через "тиху дипломатію", якою займалася би спеціально визначена команда.

Про це повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, помилкою ЄС після початку повномасштабної війни стало припинення комунікації з Росією, і до цього діалогу необхідно повернутися.

"ЄС потрібна група "мудрих чоловіків і жінок", щоб ініціювати "тиху дипломатію" з РФ", - зазначила Пірц Мусар.

Вона також наголосила, що Європа має долучитися до переговорів "із США, Росією та Україною" і потрібен "діалог, діалог і діалог", попри відсутність результатів у ініційованих США перемовинах.

Президентка Словенії розповіла, що обговорювала це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка повідомила, що над цим "працюють".

Також Пірц Мусар зауважила, що зростання витрат на оборону не повинно позначитися на фінансуванні соціальної сфери.

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