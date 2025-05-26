Росія не розглядає Ватикан як майданчик для переговорів, - Reuters

Росія не розглядає Ватикан як серйозний майданчик для мирних переговорів з Україною.

Про це пише Reuters із посиланням на три високопоставлених російських джерела, передає Цензор.НЕТ.

Це пояснили тим, що Ватикан є центром католицизму та оточений Італією, членом НАТО та ЄС.

Багато російських чиновників навіть не можуть туди літати через обмеження Заходу, додали співрозмовники.

Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно прийнятні місця для переговорів.

Переговори у Ватикані

16 травня 2025 року Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Раніше 23 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним.

Водночас міністр закордонних справ Сибіга сказав, що Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для перемовин з РФ.

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