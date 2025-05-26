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Новини переговори з РФ Переговори України та РФ у Ватикані
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Росія не розглядає Ватикан як майданчик для переговорів, - Reuters

Переговори у Ватикані. Росія проти такого майданчика

Росія не розглядає Ватикан як серйозний майданчик для мирних переговорів з Україною.

Про це пише Reuters із посиланням на три високопоставлених російських джерела, передає Цензор.НЕТ.

Це пояснили тим, що Ватикан є центром католицизму та оточений Італією, членом НАТО та ЄС.

Багато російських чиновників навіть не можуть туди літати через обмеження Заходу, додали співрозмовники.

Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно прийнятні місця для переговорів.

Переговори у Ватикані

16 травня 2025 року Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Раніше 23 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним.

Водночас міністр закордонних справ Сибіга сказав, що Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для перемовин з РФ.

Читайте: Кремль проти участі Папи Римського в мирних переговорах, - Bloomberg

Автор: 

Ватикан (165) росія (65800)


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Який майданчик? Яких переговорів?
Там буде ультиматум про капітуцію і пофіг яке місто
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26.05.2025 14:39 Відповісти
Які переговори ,про що переговори ? рашисти пропонують капітуляції ,одни указом рашиський виродок може зупинити цю криваву війну. Торік цілий рік говорили про мирний саміт і що його хтось памятає ? цей рік про переговори з варварами які вимагають капітуляції, тому називайте речі своїми іменами.
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26.05.2025 14:41 Відповісти
>> "Це пояснили тим, що Ватикан є центром католицизму"

а Туреччина, блін, центр православної віри (з їх 0,008 % православних). сосіяни крутяться як вужі , то місто не те, то вогонь не можуть зупинити, то срачка, то пердячка. Та щоб ви здохли гниди російські
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26.05.2025 14:51 Відповісти
А Турція хіба не член НАТО?
Хіба в Туреччині православ'я?
Що знов за дебільна відмазка?
Хто ще може сприймати це божевіллля путіна?
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26.05.2025 15:19 Відповісти
Отже, цього папу купити не вдалося. Кацапня ніколи не полізе туди, де не помазано.
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26.05.2025 15:28 Відповісти
 
 