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Новини Переговори України та РФ у Ватикані
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Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для переговорів з РФ, - Сибіга

Сибіга про Ватикан як майданчик перемовин

Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для перемовин з РФ.

Про це під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 23 травня, в Києві сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга заявив, що Україна вдячна Папі Римському Леву XIV за пропозицію щодо проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями у Ватикані.

На запитання, чи все ще розглядається Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями, міністр відповів, що Україною - так.

"Нами - так. Ми вдячні особисто Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше 23 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним.

Читайте також: Папа Лев XIV підтвердив, що Ватикан готовий прийняти переговори України та РФ

Автор: 

Ватикан (167) Сибіга Андрій (479) Папа Римський Лев 14 (19)


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Ідіот, Гагага має бути майданчиком що для ХУ:йла, так і Зеленського з Ко
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23.05.2025 22:50 Відповісти
Боневтік і його вірні слуги до цього часу не заборонили московську секту в Україні УПЦ МП, і пуйло буде їх захищати, відмовившись у Ватікані з католиками зустрічатися і це як бальзам на серце ворогам України УПЦ МП і їх стаду. Решта наблюдають за цими діями і зупиняються переходити в ПЦУ, бо що люди самі зроблять, коли Верховний, вся його зграя, поліція, прокурори і суди на боці ворога? А сегіби і єрмаки з подоляками будуть і далі втирати наріду 73%, що у всьому винні партнери і кацапи. Забувся вже нарід, як Боневтік брехав, що ніяких зустрічей не буде з ворогом, поки він не забереться з нашої території? Навіть був указ Боневтіка і нарід біг купувати його картинки і вишивати бісером.Забулися? Надурив, чи як рибки немає пам'яті згадати, що було вчара? Зараз вас брехуни готують до нової брехні і нових своїх "перемог", щоб ви їх не критикували і не просили йти геть.
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24.05.2025 08:16 Відповісти
Оспалі, все розглядають, заглядають((
А кошмарити моську щоночі ХТО повинен?!
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23.05.2025 22:59 Відповісти
Україне не все ще ...а катигорично тідьки в Ватікані ...присутьності Англії та Німеччини ,Польші ...
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23.05.2025 23:16 Відповісти
думав що то тільки Трамп не дуже мудрий. а то і нашого треба вести до медзакладу.
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23.05.2025 23:16 Відповісти
Рудий американський чорт вас вже відкритим текстом нах послав, а вони ще досі готові в "перемовини" гратися
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23.05.2025 23:17 Відповісти
ЗЕлені залу#у ***** тепер можуть розглядати уважно і з розумним виглядом. Трамп навіть окуляри дасть.
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23.05.2025 23:41 Відповісти
зелене лайно...
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24.05.2025 08:06 Відповісти
... із послабленим зором.
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24.05.2025 09:47 Відповісти
 
 