Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для переговорів з РФ, - Сибіга

Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для перемовин з РФ.

Про це під час спілкування з журналістами у пʼятницю, 23 травня, в Києві сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга заявив, що Україна вдячна Папі Римському Леву XIV за пропозицію щодо проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями у Ватикані.

На запитання, чи все ще розглядається Ватикан як потенційне місце проведення технічної зустрічі між українською та російською делегаціями, міністр відповів, що Україною - так.

"Нами - так. Ми вдячні особисто Папі Леву XIV за цю пропозицію. Ми вітаємо це",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше 23 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним.

Читайте також: Папа Лев XIV підтвердив, що Ватикан готовий прийняти переговори України та РФ