Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ, - Сибига

Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.

Об этом во время общения с журналистами в пятницу, 23 мая, в Киеве сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сибига заявил, что Украина благодарна Папе Римскому Льву XIV за предложение о проведении технической встречи между украинской и российской делегациями в Ватикане.

На вопрос, все еще рассматривается ли Ватикан как потенциальное место проведения технической встречи между украинской и российской делегациями, министр ответил, что Украиной - да.

"Нами - да. Мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.

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