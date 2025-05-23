РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5056 посетителей онлайн
Новости Переговоры Украины и Рф в Ватикане
553 9

Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ, - Сибига

Сибига о Ватикане как площадке для переговоров

Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.

Об этом во время общения с журналистами в пятницу, 23 мая, в Киеве сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Сибига заявил, что Украина благодарна Папе Римскому Льву XIV за предложение о проведении технической встречи между украинской и российской делегациями в Ватикане.

На вопрос, все еще рассматривается ли Ватикан как потенциальное место проведения технической встречи между украинской и российской делегациями, министр ответил, что Украиной - да.

"Нами - да. Мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.

Читайте также: Папа Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ

Автор: 

Ватикан (213) Сибига Андрей (473) Лев 14 (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідіот, Гагага має бути майданчиком що для ХУ:йла, так і Зеленського з Ко
показать весь комментарий
23.05.2025 22:50 Ответить
Боневтік і його вірні слуги до цього часу не заборонили московську секту в Україні УПЦ МП, і пуйло буде їх захищати, відмовившись у Ватікані з католиками зустрічатися і це як бальзам на серце ворогам України УПЦ МП і їх стаду. Решта наблюдають за цими діями і зупиняються переходити в ПЦУ, бо що люди самі зроблять, коли Верховний, вся його зграя, поліція, прокурори і суди на боці ворога? А сегіби і єрмаки з подоляками будуть і далі втирати наріду 73%, що у всьому винні партнери і кацапи. Забувся вже нарід, як Боневтік брехав, що ніяких зустрічей не буде з ворогом, поки він не забереться з нашої території? Навіть був указ Боневтіка і нарід біг купувати його картинки і вишивати бісером.Забулися? Надурив, чи як рибки немає пам'яті згадати, що було вчара? Зараз вас брехуни готують до нової брехні і нових своїх "перемог", щоб ви їх не критикували і не просили йти геть.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:16 Ответить
Оспалі, все розглядають, заглядають((
А кошмарити моську щоночі ХТО повинен?!
показать весь комментарий
23.05.2025 22:59 Ответить
Україне не все ще ...а катигорично тідьки в Ватікані ...присутьності Англії та Німеччини ,Польші ...
показать весь комментарий
23.05.2025 23:16 Ответить
думав що то тільки Трамп не дуже мудрий. а то і нашого треба вести до медзакладу.
показать весь комментарий
23.05.2025 23:16 Ответить
Рудий американський чорт вас вже відкритим текстом нах послав, а вони ще досі готові в "перемовини" гратися
показать весь комментарий
23.05.2025 23:17 Ответить
ЗЕлені залу#у ***** тепер можуть розглядати уважно і з розумним виглядом. Трамп навіть окуляри дасть.
показать весь комментарий
23.05.2025 23:41 Ответить
зелене лайно...
показать весь комментарий
24.05.2025 08:06 Ответить
... із послабленим зором.
показать весь комментарий
24.05.2025 09:47 Ответить
 
 