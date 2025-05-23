Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ, - Сибига
Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.
Об этом во время общения с журналистами в пятницу, 23 мая, в Киеве сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Сибига заявил, что Украина благодарна Папе Римскому Льву XIV за предложение о проведении технической встречи между украинской и российской делегациями в Ватикане.
На вопрос, все еще рассматривается ли Ватикан как потенциальное место проведения технической встречи между украинской и российской делегациями, министр ответил, что Украиной - да.
"Нами - да. Мы благодарны лично Папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А кошмарити моську щоночі ХТО повинен?!