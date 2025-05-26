Россия не рассматривает Ватикан как площадку для переговоров, - Reuters
Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, передает Цензор.НЕТ.
Это объяснили тем, что Ватикан является центром католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.
Многие российские чиновники даже не могут туда летать из-за ограничений Запада, добавили собеседники.
Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально приемлемые места для переговоров.
Переговоры в Ватикане
16 мая 2025 года Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.
Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.
В то же время министр иностранных дел Сибига сказал, что Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там буде ультиматум про капітуцію і пофіг яке місто
а Туреччина, блін, центр православної віри (з їх 0,008 % православних). сосіяни крутяться як вужі , то місто не те, то вогонь не можуть зупинити, то срачка, то пердячка. Та щоб ви здохли гниди російські
Хіба в Туреччині православ'я?
Що знов за дебільна відмазка?
Хто ще може сприймати це божевіллля путіна?