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Новости переговоры с РФ Переговоры Украины и Рф в Ватикане
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Россия не рассматривает Ватикан как площадку для переговоров, - Reuters

Переговоры в Ватикане. Россия против такой площадки

Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, передает Цензор.НЕТ.

Это объяснили тем, что Ватикан является центром католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.

Многие российские чиновники даже не могут туда летать из-за ограничений Запада, добавили собеседники.

Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально приемлемые места для переговоров.

Переговоры в Ватикане

16 мая 2025 года Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.

В то же время министр иностранных дел Сибига сказал, что Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.

Читайте: Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg

Автор: 

Ватикан (213) россия (96001)


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Який майданчик? Яких переговорів?
Там буде ультиматум про капітуцію і пофіг яке місто
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26.05.2025 14:39 Ответить
Які переговори ,про що переговори ? рашисти пропонують капітуляції ,одни указом рашиський виродок може зупинити цю криваву війну. Торік цілий рік говорили про мирний саміт і що його хтось памятає ? цей рік про переговори з варварами які вимагають капітуляції, тому називайте речі своїми іменами.
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26.05.2025 14:41 Ответить
>> "Це пояснили тим, що Ватикан є центром католицизму"

а Туреччина, блін, центр православної віри (з їх 0,008 % православних). сосіяни крутяться як вужі , то місто не те, то вогонь не можуть зупинити, то срачка, то пердячка. Та щоб ви здохли гниди російські
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26.05.2025 14:51 Ответить
А Турція хіба не член НАТО?
Хіба в Туреччині православ'я?
Що знов за дебільна відмазка?
Хто ще може сприймати це божевіллля путіна?
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26.05.2025 15:19 Ответить
Отже, цього папу купити не вдалося. Кацапня ніколи не полізе туди, де не помазано.
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26.05.2025 15:28 Ответить
в оман патрушев поїде?
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26.05.2025 16:23 Ответить
 
 