Россия не рассматривает Ватикан как площадку для переговоров, - Reuters

Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, передает Цензор.НЕТ.

Это объяснили тем, что Ватикан является центром католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.

Многие российские чиновники даже не могут туда летать из-за ограничений Запада, добавили собеседники.

Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально приемлемые места для переговоров.

Переговоры в Ватикане

16 мая 2025 года Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.

В то же время министр иностранных дел Сибига сказал, что Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.

Читайте: Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg