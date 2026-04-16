РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9244 посетителя онлайн
Новости Парламентские выборы в Словении
5 100 24

Изменит ли Словения курс? Спикер парламента едет к Путину

Зоран Стеванович, лидер Resni.ca, спикер парламента Словении планирует посетить Москву

После избрания новым спикером парламента Словении Зоран Стеванович заявил о намерении посетить Москву и инициировать референдум по вопросу членства страны в НАТО.

Это вызвало политический резонанс в стране и в ЕС, пишет общественный вещатель Словении RTV SLO, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления политика прозвучали сразу после его избрания на пост председателя Национального собрания, что усилило внимание к политическим процессам в Словении.

Как прошло избрание спикера парламента

10 апреля Национальное собрание Словении избрало нового спикера после формирования нового созыва парламента. Голосование прошло в тайном режиме после подтверждения мандатов депутатов.

Зоран Стеванович получил 48 голосов поддержки, чего хватило для избрания на должность. Его кандидатуру, по данным СМИ, поддержала часть депутатов различных политических сил, в частности отдельные представители правых и оппозиционных партий.

После голосования в СМИ появились предположения о возможных особенностях процедуры, поскольку голосование было тайным.

Политический резонанс и последствия для коалиций

Избрание Стевановича стало неожиданным шагом после парламентских выборов, на которых победил "Движение Свобода" премьера Роберта Голоба.

Партия Resni.ca, которую возглавляет новый спикер, в СМИ характеризуется как евроскептическая, а ее политические позиции вызывают дискуссии в ЕС. Заявления о возможном референдуме по НАТО уже вызвали реакцию европейских политических кругов.

Аналитики считают, что ситуация может затруднить формирование стабильной коалиции и повлиять на баланс сил в парламенте.

После избрания Стеванович сделал ряд заявлений, которые вызвали резонанс в ЕС

В то же время 13 апреля Radio Prvi опубликовало в Instagram заявление Стевановича о намерении в ближайшее время посетить Россию.

"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, которая была построена между Западом и Востоком. Поэтому я планирую в ближайшее время посетить Москву", – сказал новоизбранный спикер.

Сам Стеванович отрицает пророссийские взгляды, утверждая, что они являются "прословенскими".

"У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику самостоятельно, суверенно", – подчеркнул спикер.

Кроме того, политик является сторонником постепенной отмены антироссийских санкций и проведения референдума о выходе Словении из НАТО, пишет СМИ.

"Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение. Мы будем категорически против вмешательства во внешние военные и дипломатические споры... В то же время должен сказать, что мы обещали народу референдум о выходе из НАТО и что мы также проведем этот референдум", – цитирует Стевановича Radio Prvi.

К слову, в Госдуме России уже заявили, что "готовы к конструктивному диалогу с коллегами из Национального собрания Словении на основе равноправия и взаимного уважения к национальным интересам".

  • Ранее мы сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует поднять вопрос о связях венгерского премьера Виктора Орбана с Россией перед лидерами ЕС.

Автор: 

НАТО (10538) россия (97168) Словения (156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
"Станом на середину 2026 року населення Словенії становитиме приблизно 2 114 573 особи." З них 56% це міське населення. Це дуже маленька країна. Здобутків ніяких ні в чому. Єдине "досягнення" це членство в ЄС і НАТО. Останнім часом Словенія просто виставила на продаж "право вето в ЄС" - хто дасть більше - ЄС, Китай чи *****. Якби не її членство в НАТО то про цю країну ніхто б ніколи не згадав, бо нічого вкрай важливого в цій аграрній країні (105 жителів на кв.км) не виробляється і не відбувається. Не зовсім зрозуміло на яких таких підставах було прийняте рішення стосовно членства цієї країни в ЄС і НАТО - економіки нема, армії нема, політична культура самі бачите яка... Це просто країна-зразок того, як халява розбещує голодранців.
показать весь комментарий
16.04.2026 03:53 Ответить
+16
Це ще хто кого годує? Така сама дотаційна помийка як і мадярщина.
показать весь комментарий
16.04.2026 02:29 Ответить
+13
Він хоче щоб його як Орбана Москва спонсорувала, а він гадити буде в ЄС.
показать весь комментарий
16.04.2026 03:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі країни і їх виборці поховають ЄС...
показать весь комментарий
16.04.2026 01:48 Ответить
Гниди підкацапні.
показать весь комментарий
16.04.2026 06:26 Ответить
ці всі євробомжи зарахунок перерасподілу коштів збудували собі соціалізм і занабто преісполнілісь. ну хай виходить, плебс буде радий повернутися в 80ті
показать весь комментарий
16.04.2026 08:01 Ответить
Це про московитів ****** на болотах???
показать весь комментарий
16.04.2026 07:19 Ответить
Словенія виходить, Україна заходить.
показать весь комментарий
16.04.2026 02:30 Ответить
хай ще окамуру прихопить до комплекту.
показать весь комментарий
16.04.2026 03:18 Ответить
Можна бути "платним інсайдером в ЄС", "агентом впливу", "корисним ідіотом" і врешті переїхати кудись з торбою "зароблених" грошей... Орбан і його родина вже всі в США...
показать весь комментарий
16.04.2026 08:17 Ответить
Зате Україні безліч причин чому нам ну ніяк не можна.
показать весь комментарий
16.04.2026 05:49 Ответить
А пересічний виборець України з таким же менталітетом, як словенський; та навіть ще гіршим: бо в другому турі за популіста Зе проголосувало 73%; а в Словенії за таку ж популістку також в другому турі - 54%. Різниця відчутна.
І перевага Словенії в тому, що вона знаходиться серед країн НАТО; а у нас межі самі знаєте з ким...
показать весь комментарий
16.04.2026 07:23 Ответить
Іноді таке враження що ЄС намагається "підготувати Україну до членства в ЄС і НАТО" таким самим чином як кацапи видаляють гланди в старому анекдоті - через жопу автогеном.
показать весь комментарий
16.04.2026 07:58 Ответить
незрозуміло, як ці всі євробожі реально збираються жити без дотацій ЄС. Сподіваюся, що політбюро ЄС таки дожме і ці всі фіцо/орбани втратять цю кормушку з продажу голоса
показать весь комментарий
16.04.2026 07:57 Ответить
А як жили у нас в Карпатах протягом совка? Всі працювали на сезонних роботах, вахтовиками, потім в Польші, Італії, Чехії... Отак і словенці жили, живуть і житимуть. Іншими словами гастарбайтерство як спосіб життя. А це маргіналізація свідомості - зважати тільки на свої потреби і бажання тут і зараз і не зважати на права та бажання оточуючих, бо всі "чужаки". Європовінціали схожі по амбіціям на кацапських мешканців Електросталі як вигинають груди колесом і заявляють що вони "каренниє масквічі".
показать весь комментарий
16.04.2026 08:10 Ответить
По інструкції поїхав, утирок.
показать весь комментарий
16.04.2026 06:17 Ответить
…. Что я, совсем без драки, Могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!". (С)
Життєва басня Крилова!!
показать весь комментарий
16.04.2026 07:21 Ответить
Що цікаво: оцей Стеванович є лідер прокасапської партії Resni.ca, яка на згаданих виборах парламенту ледь подолала виборчий бар'єр, набрала 5,53%, і це було останнє прохідне місце.
Як примудрились пронатівські, проЄСівські політичні сили "Рух Свобода" та "Словенська демократична партія" вкупі з об'єднаним блоком із "Словенської народної партії" (на трьох мають 66 мандатів з 90-та) пропустити цього касапа в спікери - ніяк не зрозуміти... не домовились... по суто особистністним причинам....
Хоча... Янез Янша лідер СДП і колишній прем'єр, вважається соратником Орбана.... - можливо, трампіст? Його в Словенії вважають правим екстремістом... Але все-одно не повинен був пропускати комуніста в спікери!
показать весь комментарий
16.04.2026 06:50 Ответить
Населення Словенії становить приблизно 0,47% від загальної чисельності населення Європейського Союзу... Але "право вето" робить країну "величною". Де тут "демократичні принципи" якось важко зрозуміти. Теоретично важливі рішення мають прийматися за підтримки переважаючої більшості...
показать весь комментарий
16.04.2026 08:32 Ответить
І ще цікаво, що в Словенії вибори парламенту проходять суто на пропорційній основі серед партій, але по закритим спискам - те, що було в Україні в 2006-му (V скликання) та в 2007-роках (VІ скл.); як ми пригадуємо, тоді в партійні списки Нашої України, блоку Юді та ригів повключали всіляких стількох "я заплатив за місце", що аж в очах рябіло... вони всі такі зрадники в 2010-му аж задоволенням перебігли до овоща... бо там за натиснуту кнопку платили більше....
Можливо, так і в Словенії сталось?
показать весь комментарий
16.04.2026 06:58 Ответить
А, якщо не сформують уряд - то, відпповідно до Конституції Президент(-ша) Словенії Наташа Пірц-Мусар (до речі, по менталітету одного поля ягода з Стевановичем) мусить оголосити нові дострокові вибори парламенту... Їй самій переобиратися через 1,5 роки... І тому незрозуміло, куди вона хитнеться...
Можливо, це обрання Стевановича така тонка гра зі сподіванням виграти наступні дострокові вибори?
показать весь комментарий
16.04.2026 07:08 Ответить
Ось тобі протухша ковбаса Мацковська в Словенії завоняла
показать весь комментарий
16.04.2026 08:32 Ответить
 
 