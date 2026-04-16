Изменит ли Словения курс? Спикер парламента едет к Путину
После избрания новым спикером парламента Словении Зоран Стеванович заявил о намерении посетить Москву и инициировать референдум по вопросу членства страны в НАТО.
Это вызвало политический резонанс в стране и в ЕС, пишет общественный вещатель Словении RTV SLO, которого цитирует Цензор.НЕТ.
Заявления политика прозвучали сразу после его избрания на пост председателя Национального собрания, что усилило внимание к политическим процессам в Словении.
Как прошло избрание спикера парламента
10 апреля Национальное собрание Словении избрало нового спикера после формирования нового созыва парламента. Голосование прошло в тайном режиме после подтверждения мандатов депутатов.
Зоран Стеванович получил 48 голосов поддержки, чего хватило для избрания на должность. Его кандидатуру, по данным СМИ, поддержала часть депутатов различных политических сил, в частности отдельные представители правых и оппозиционных партий.
После голосования в СМИ появились предположения о возможных особенностях процедуры, поскольку голосование было тайным.
Политический резонанс и последствия для коалиций
Избрание Стевановича стало неожиданным шагом после парламентских выборов, на которых победил "Движение Свобода" премьера Роберта Голоба.
Партия Resni.ca, которую возглавляет новый спикер, в СМИ характеризуется как евроскептическая, а ее политические позиции вызывают дискуссии в ЕС. Заявления о возможном референдуме по НАТО уже вызвали реакцию европейских политических кругов.
Аналитики считают, что ситуация может затруднить формирование стабильной коалиции и повлиять на баланс сил в парламенте.
После избрания Стеванович сделал ряд заявлений, которые вызвали резонанс в ЕС
В то же время 13 апреля Radio Prvi опубликовало в Instagram заявление Стевановича о намерении в ближайшее время посетить Россию.
"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, которая была построена между Западом и Востоком. Поэтому я планирую в ближайшее время посетить Москву", – сказал новоизбранный спикер.
Сам Стеванович отрицает пророссийские взгляды, утверждая, что они являются "прословенскими".
"У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику самостоятельно, суверенно", – подчеркнул спикер.
Кроме того, политик является сторонником постепенной отмены антироссийских санкций и проведения референдума о выходе Словении из НАТО, пишет СМИ.
"Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение. Мы будем категорически против вмешательства во внешние военные и дипломатические споры... В то же время должен сказать, что мы обещали народу референдум о выходе из НАТО и что мы также проведем этот референдум", – цитирует Стевановича Radio Prvi.
К слову, в Госдуме России уже заявили, что "готовы к конструктивному диалогу с коллегами из Национального собрания Словении на основе равноправия и взаимного уважения к национальным интересам".
І перевага Словенії в тому, що вона знаходиться серед країн НАТО; а у нас межі самі знаєте з ким...
Життєва басня Крилова!!
Як примудрились пронатівські, проЄСівські політичні сили "Рух Свобода" та "Словенська демократична партія" вкупі з об'єднаним блоком із "Словенської народної партії" (на трьох мають 66 мандатів з 90-та) пропустити цього касапа в спікери - ніяк не зрозуміти... не домовились... по суто особистністним причинам....
Хоча... Янез Янша лідер СДП і колишній прем'єр, вважається соратником Орбана.... - можливо, трампіст? Його в Словенії вважають правим екстремістом... Але все-одно не повинен був пропускати комуніста в спікери!
Можливо, так і в Словенії сталось?
Можливо, це обрання Стевановича така тонка гра зі сподіванням виграти наступні дострокові вибори?