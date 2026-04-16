Изменит ли Словения курс? Спикер парламента едет к Путину

После избрания новым спикером парламента Словении Зоран Стеванович заявил о намерении посетить Москву и инициировать референдум по вопросу членства страны в НАТО.

Это вызвало политический резонанс в стране и в ЕС, пишет общественный вещатель Словении RTV SLO, которого цитирует Цензор.НЕТ.

Заявления политика прозвучали сразу после его избрания на пост председателя Национального собрания, что усилило внимание к политическим процессам в Словении.

Как прошло избрание спикера парламента

10 апреля Национальное собрание Словении избрало нового спикера после формирования нового созыва парламента. Голосование прошло в тайном режиме после подтверждения мандатов депутатов.

Зоран Стеванович получил 48 голосов поддержки, чего хватило для избрания на должность. Его кандидатуру, по данным СМИ, поддержала часть депутатов различных политических сил, в частности отдельные представители правых и оппозиционных партий.

После голосования в СМИ появились предположения о возможных особенностях процедуры, поскольку голосование было тайным.

Политический резонанс и последствия для коалиций

Избрание Стевановича стало неожиданным шагом после парламентских выборов, на которых победил "Движение Свобода" премьера Роберта Голоба.

Партия Resni.ca, которую возглавляет новый спикер, в СМИ характеризуется как евроскептическая, а ее политические позиции вызывают дискуссии в ЕС. Заявления о возможном референдуме по НАТО уже вызвали реакцию европейских политических кругов.

Аналитики считают, что ситуация может затруднить формирование стабильной коалиции и повлиять на баланс сил в парламенте.

После избрания Стеванович сделал ряд заявлений, которые вызвали резонанс в ЕС

В то же время 13 апреля Radio Prvi опубликовало в Instagram заявление Стевановича о намерении в ближайшее время посетить Россию.

"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, которая была построена между Западом и Востоком. Поэтому я планирую в ближайшее время посетить Москву", – сказал новоизбранный спикер.

Сам Стеванович отрицает пророссийские взгляды, утверждая, что они являются "прословенскими".

"У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику самостоятельно, суверенно", – подчеркнул спикер.

Кроме того, политик является сторонником постепенной отмены антироссийских санкций и проведения референдума о выходе Словении из НАТО, пишет СМИ.

"Мы должны сотрудничать со всеми странами мира, особенно с великими державами, но это сотрудничество никогда не должно означать подчинение. Мы будем категорически против вмешательства во внешние военные и дипломатические споры... В то же время должен сказать, что мы обещали народу референдум о выходе из НАТО и что мы также проведем этот референдум", – цитирует Стевановича Radio Prvi.

К слову, в Госдуме России уже заявили, что "готовы к конструктивному диалогу с коллегами из Национального собрания Словении на основе равноправия и взаимного уважения к национальным интересам".

