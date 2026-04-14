19 квітня у Болгарії відбудуться парламенські вибори: влада посилює боротьбу з підкупом голосів
Цієї неділі, 19 квітня, у Болгарії обиратимуть прем'єр-міністра. Наразі на цій посаді Андрій Гюров, який заявив про намір посилити боротьбу з підкупом виборців і маніпуляціями напередодні голосування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico, ці вибори стануть вже восьмим за останні п’ять років. Вони проходять на тлі затяжної політичної кризи, викликаної протестами проти корупції та проблемами з верховенством права.
"Ми хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними", — наголосив Гюров.
Посилення контролю та боротьба з порушеннями
За словами глави уряду, правоохоронні органи вже активізували роботу. Протягом останніх тижнів у межах кампанії проти підкупу виборців затримано понад 200 осіб.
Порушення фіксували, зокрема, у сфері соціальних програм — субсидій на опалення та безкоштовного харчування. Також зафіксовані випадки дезінформації, коли державні виплати приписували окремим політичним силам.
Окремо повідомляється про затримання у місті Стара Загора громадянина РФ, якого підозрюють у спробі вплинути на результати голосування через місцеву виборчу комісію.
Політична ситуація та фаворити виборів
Згідно з опитуваннями, лідером перегонів є нова політична сила "Прогресивна Болгарія", пов’язана з колишнім президентом Руменом Радєвим. Вона випереджає партію експрем’єра Бойка Борисова.
Часті дострокові вибори стали наслідком тривалої політичної нестабільності в країні, яка супроводжується корупційними скандалами та кризою довіри до влади.
Водночас болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із проханням посилити боротьбу з дезінформацією у соцмережах і на пропагандистських ресурсах.
Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія "завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання". Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.
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