19 квітня у Болгарії відбудуться парламенські вибори: влада посилює боротьбу з підкупом голосів

Цієї неділі, 19 квітня, у Болгарії обиратимуть прем'єр-міністра. Наразі на цій посаді Андрій Гюров, який заявив про намір посилити боротьбу з підкупом виборців і маніпуляціями напередодні голосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico, ці вибори стануть вже восьмим за останні п’ять років. Вони проходять на тлі затяжної політичної кризи, викликаної протестами проти корупції та проблемами з верховенством права.

"Ми хочемо вперше захистити вибори, а не керувати ними", — наголосив Гюров.

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Посилення контролю та боротьба з порушеннями

За словами глави уряду, правоохоронні органи вже активізували роботу. Протягом останніх тижнів у межах кампанії проти підкупу виборців затримано понад 200 осіб.

Порушення фіксували, зокрема, у сфері соціальних програм — субсидій на опалення та безкоштовного харчування. Також зафіксовані випадки дезінформації, коли державні виплати приписували окремим політичним силам.

Окремо повідомляється про затримання у місті Стара Загора громадянина РФ, якого підозрюють у спробі вплинути на результати голосування через місцеву виборчу комісію.

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Політична ситуація та фаворити виборів

Згідно з опитуваннями, лідером перегонів є нова політична сила "Прогресивна Болгарія", пов’язана з колишнім президентом Руменом Радєвим. Вона випереджає партію експрем’єра Бойка Борисова.

Часті дострокові вибори стали наслідком тривалої політичної нестабільності в країні, яка супроводжується корупційними скандалами та кризою довіри до влади.

Водночас болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із проханням посилити боротьбу з дезінформацією у соцмережах і на пропагандистських ресурсах.

Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія "завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання". Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.

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