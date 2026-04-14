19 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы: власти усиливают борьбу с подкупом голосов
В это воскресенье, 19 апреля, в Болгарии состоятся выборы премьер-министра. В настоящее время эту должность занимает Андрей Гюров, который заявил о намерении усилить борьбу с подкупом избирателей и манипуляциями в преддверии голосования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, эти выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. Они проходят на фоне затяжного политического кризиса, вызванного протестами против коррупции и проблемами с верховенством права.
"Мы хотим впервые защитить выборы, а не управлять ими", - подчеркнул Гюров.
Усиление контроля и борьба с нарушениями
По словам главы правительства, правоохранительные органы уже активизировали работу. В течение последних недель в рамках кампании против подкупа избирателей задержано более 200 человек.
Нарушения фиксировали, в частности, в сфере социальных программ - субсидий на отопление и бесплатное питание. Также зафиксированы случаи дезинформации, когда государственные выплаты приписывали отдельным политическим силам.
Отдельно сообщается о задержании в городе Стара-Загора гражданина РФ, которого подозревают в попытке повлиять на результаты голосования через местную избирательную комиссию.
Политическая ситуация и фавориты выборов
Согласно опросам, лидером гонки является новая политическая сила "Прогрессивная Болгария", связанная с бывшим президентом Руменом Радевым. Она опережает партию экс-премьера Бойко Борисова.
Частые досрочные выборы стали следствием длительной политической нестабильности в стране, сопровождающейся коррупционными скандалами и кризисом доверия к власти.
В то же время болгарские чиновники обратились к дипломатической службе ЕС с просьбой усилить борьбу с дезинформацией в соцсетях и на пропагандистских ресурсах.
Неназванный чиновник сказал журналистам, что Болгария "всегда молчала по этим вопросам и отрицала какое-либо вмешательство". Однако, по словам собеседника журналистов, теперь МИД гораздо внимательнее относится к этому вопросу.
Та ракова пухлина, під назвою московія, настільки пустила метастази по всьому світу, що без підтримки справжніх надійних союзників, ми ще довго будемо її видаляти...і, на жаль, ціною життів наших Захисників