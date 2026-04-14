19 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы: власти усиливают борьбу с подкупом голосов

В это воскресенье, 19 апреля, в Болгарии состоятся выборы премьер-министра. В настоящее время эту должность занимает Андрей Гюров, который заявил о намерении усилить борьбу с подкупом избирателей и манипуляциями в преддверии голосования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, эти выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. Они проходят на фоне затяжного политического кризиса, вызванного протестами против коррупции и проблемами с верховенством права.

"Мы хотим впервые защитить выборы, а не управлять ими", - подчеркнул Гюров.

Усиление контроля и борьба с нарушениями

По словам главы правительства, правоохранительные органы уже активизировали работу. В течение последних недель в рамках кампании против подкупа избирателей задержано более 200 человек.

Нарушения фиксировали, в частности, в сфере социальных программ - субсидий на отопление и бесплатное питание. Также зафиксированы случаи дезинформации, когда государственные выплаты приписывали отдельным политическим силам.

Отдельно сообщается о задержании в городе Стара-Загора гражданина РФ, которого подозревают в попытке повлиять на результаты голосования через местную избирательную комиссию.

Политическая ситуация и фавориты выборов

Согласно опросам, лидером гонки является новая политическая сила "Прогрессивная Болгария", связанная с бывшим президентом Руменом Радевым. Она опережает партию экс-премьера Бойко Борисова.

Частые досрочные выборы стали следствием длительной политической нестабильности в стране, сопровождающейся коррупционными скандалами и кризисом доверия к власти.

В то же время болгарские чиновники обратились к дипломатической службе ЕС с просьбой усилить борьбу с дезинформацией в соцсетях и на пропагандистских ресурсах.

Неназванный чиновник сказал журналистам, что Болгария "всегда молчала по этим вопросам и отрицала какое-либо вмешательство". Однако, по словам собеседника журналистов, теперь МИД гораздо внимательнее относится к этому вопросу.

