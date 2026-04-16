Верховенство права єднає Україну з Євросоюзом, - Качка

Про це на конференції "Операція: "Євроінтеграція": реформи у секторі справедливості" сказав віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

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"Верховенство права нікуди не подінеться, коли ми вступимо до Європейського Союзу. Ми вступимо до Європейського Союзу зараз, через рік чи як найбільш консервативні експерти говорять, через десять років, все одно верховенство права буде щорічним завданням", - зазначив він.

За словами віцепремʼєра, для України верховенство права - важлива історія.

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"Це не музейна річ, записана в Конституції, яка припадає пилом. Багато хто так вважає. Я думаю, що наша Конституція жива. Ми всі її захищаємо", - наголосив Качка.

Він зауважив, що робота з Євросоюзом не означає, що Україна щось винна.

"Коли ти щось винен, то ставишся до цього, як мої діти до домашнього завдання, знаючи, що це корисно, але не приступаючи до цього з ентузіазмом. Для нас важливий наголос на тому, що це питання спільного досвіду. Так само, і у самого Європейського Союзу верховенство права є таким питанням", - додав віцепремʼєр.

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