Верховенство права объединяет Украину с Евросоюзом, - Качка
Об этом на конференции "Операция: "Евроинтеграция": реформы в секторе правосудия" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Верховенство права никуда не денется, когда мы вступим в Европейский Союз. Мы вступим в Европейский Союз сейчас, через год или, как говорят наиболее консервативные эксперты, через десять лет, все равно верховенство права будет ежегодной задачей", — отметил он.
По словам вице-премьера, для Украины верховенство права — важная тема.
"Это не музейная вещь, записанная в Конституции, которая пылится. Многие так считают. Я думаю, что наша Конституция живая. Мы все ее защищаем", — подчеркнул Качка.
Он отметил, что работа с Евросоюзом не означает, что Украина что-то должна.
"Когда ты что-то должен, то относишься к этому, как мои дети к домашнему заданию, зная, что это полезно, но не приступая к этому с энтузиазмом. Для нас важно подчеркнуть, что это вопрос общего опыта. Точно так же и для самого Европейского Союза верховенство права является таким вопросом", — добавил вице-премьер.
Можливо, краще і дієво для України, їх було люструвати вірьовкою???
Це мотивує х наступників на дотримання Законів і Конституції !!!
Сарказм?
Верховенство права
Боротьба з корупцією
Демократія
....
Тут людей викрадають та вбивають посеред білого дня.
У них все ок.
Тож він не фальшивить. У нього все добре, його речекряк відтворив те, що він насправді думає.
Навпаки, відсутність верховенства права, яке влаштувала зелена банда ,роз'єднує нас з Європою.
В шоколаді лише близькі друзі і родичі Президента.
Що бачив весь світ? Зеленський глузує з Орбана через його живіт і обіцяє дати телефон Орбана ЗСУ - вся Єропа збурена погрозами військовою агресією, опонент Орбана змушений Орбана підтримати, вся передвиборча кампанія Орбана збудована на загрозі з боку Зеленського з посиланнями на конкретні приклади.
Що говорить зелена пропаганда? "Порошенко кілька днів дзвонив Орбану" (це відверта брехня - доказів нуль) і "Зеленський переміг Орбана" (це брехня - Зеленський не брав і не міг брати участі в угорських виборах).
Все це не завадить зеленій пропаганді знову й знову звинувачувати своїх противників у "брехні" та в "створенні паралельної реальності". А всіх хто вкаже на брехливість зеленої пропаганди, вона оголосить "російським ІПСО".
Так зухвало не поводилися навіть янучари.
Прирівняв,називається.
Слуга прямо сказав,що Конституція на паузі,тобто беззаконня непогрішне.