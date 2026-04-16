Верховенство права объединяет Украину с Евросоюзом, - Качка

Об этом на конференции "Операция: "Евроинтеграция": реформы в секторе правосудия" заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Верховенство права никуда не денется, когда мы вступим в Европейский Союз. Мы вступим в Европейский Союз сейчас, через год или, как говорят наиболее консервативные эксперты, через десять лет, все равно верховенство права будет ежегодной задачей", — отметил он.

По словам вице-премьера, для Украины верховенство права — важная тема.

"Это не музейная вещь, записанная в Конституции, которая пылится. Многие так считают. Я думаю, что наша Конституция живая. Мы все ее защищаем", — подчеркнул Качка.

Он отметил, что работа с Евросоюзом не означает, что Украина что-то должна.

"Когда ты что-то должен, то относишься к этому, как мои дети к домашнему заданию, зная, что это полезно, но не приступая к этому с энтузиазмом. Для нас важно подчеркнуть, что это вопрос общего опыта. Точно так же и для самого Европейского Союза верховенство права является таким вопросом", — добавил вице-премьер.

