Зеленский ратифицировал соглашение об офисе Европейской организации публичного права
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права об открытии ее офиса в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Как отмечается, ратификация позволит организовать работу представительства организации в Украине на постоянной основе. Правительство ожидает, что это будет способствовать реализации правовой реформы и подготовке специалистов в области публичного права.
Также отмечается, что деятельность офиса усилит сотрудничество с международными правовыми институтами и поддержку демократических процессов в стране.
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і звісно у повній секретності!
У міжнародну лігу сексуальних реформ ще треба вступити терміново.
Тим більше, що відповідне портфоліо у громадянина Зеленського є.
Конституція на паузі!
Що ратифіковано?
Знову перформенс?!