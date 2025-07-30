Зеленский ратифицировал соглашение об офисе Европейской организации публичного права

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права об открытии ее офиса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, ратификация позволит организовать работу представительства организации в Украине на постоянной основе. Правительство ожидает, что это будет способствовать реализации правовой реформы и подготовке специалистов в области публичного права.

Также отмечается, что деятельность офиса усилит сотрудничество с международными правовыми институтами и поддержку демократических процессов в стране.

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