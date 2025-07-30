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Новости Европейская организация публичного права
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Зеленский ратифицировал соглашение об офисе Европейской организации публичного права

Зеленский поговорил с канадским премьером Карни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права об открытии ее офиса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, ратификация позволит организовать работу представительства организации в Украине на постоянной основе. Правительство ожидает, что это будет способствовать реализации правовой реформы и подготовке специалистов в области публичного права.

Также отмечается, что деятельность офиса усилит сотрудничество с международными правовыми институтами и поддержку демократических процессов в стране.

Также читайте: Украина начала процесс присоединения к Европейской организации публичного права, - ОП

Автор: 

закон (3193) Зеленский Владимир (21393) право (71)


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то вже не допоможе
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30.07.2025 12:55 Ответить
Это потужно, особенно учитывая её оригинальное название.
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30.07.2025 12:58 Ответить
В рамках закону про НАБУ і САП, "Зеленський ратифікував угоду про офіс Європейської організації публічного права.
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30.07.2025 12:59 Ответить
А пан Єрмак про це знає?
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30.07.2025 13:14 Ответить
то, ще вчора казали, що єрмак з залужним та будановим, десь високо в альпах, таємно обирають нового презіка.
і звісно у повній секретності!
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30.07.2025 13:22 Ответить
Брехня кремльовська звичайна.
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30.07.2025 13:39 Ответить
На фоні корупційного скандалу ЗЄ почав продукувати купу білого шуму, який ні на що не впливає.

У міжнародну лігу сексуальних реформ ще треба вступити терміново.
Тим більше, що відповідне портфоліо у громадянина Зеленського є.
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30.07.2025 14:02 Ответить
Офіс є, а права немає!
Конституція на паузі!
Що ратифіковано?
Знову перформенс?!
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30.07.2025 14:12 Ответить
 
 