Зеленський ратифікував угоду про офіс Європейської організації публічного права
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та Європейською організацією публічного права щодо відкриття її офісу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.
Як зазначається, ратифікація дозволить організувати роботу представництва організації в Україні на постійній основі. Уряд очікує, що це сприятиме реалізації правової реформи та підготовці фахівців у галузі публічного права.
Також зазначається, що діяльність офісу підсилить співпрацю з міжнародними правовими інституціями та підтримку демократичних процесів у країні.
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