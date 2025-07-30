Зеленський ратифікував угоду про офіс Європейської організації публічного права

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та Європейською організацією публічного права щодо відкриття її офісу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, ратифікація дозволить організувати роботу представництва організації в Україні на постійній основі. Уряд очікує, що це сприятиме реалізації правової реформи та підготовці фахівців у галузі публічного права.

Також зазначається, що діяльність офісу підсилить співпрацю з міжнародними правовими інституціями та підтримку демократичних процесів у країні.

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