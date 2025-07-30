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Новини Європейська організація публічного права
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Зеленський ратифікував угоду про офіс Європейської організації публічного права

Зеленський поговорив з канадським прем’єром Карні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та Європейською організацією публічного права щодо відкриття її офісу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, ратифікація дозволить організувати роботу представництва організації в Україні на постійній основі. Уряд очікує, що це сприятиме реалізації правової реформи та підготовці фахівців у галузі публічного права.

Також зазначається, що діяльність офісу підсилить співпрацю з міжнародними правовими інституціями та підтримку демократичних процесів у країні.

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Автор: 

закон (2865) Зеленський Володимир (24917) право (47)


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30.07.2025 12:55 Відповісти
Это потужно, особенно учитывая её оригинальное название.
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30.07.2025 12:58 Відповісти
В рамках закону про НАБУ і САП, "Зеленський ратифікував угоду про офіс Європейської організації публічного права.
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30.07.2025 12:59 Відповісти
А пан Єрмак про це знає?
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30.07.2025 13:14 Відповісти
то, ще вчора казали, що єрмак з залужним та будановим, десь високо в альпах, таємно обирають нового презіка.
і звісно у повній секретності!
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30.07.2025 13:22 Відповісти
 
 